Jameson Scott no se ve como el sacrificado en la defensa de Alajuelense

Llegada del ecuatoriano Jefferson Hurtado

Alajuela

En el minuto 65 del partido entre Carmelita y Alajuelense, Benito Floro ordenó su primera variante: sale Jameson Scott e ingresa el ecuatoriano Jefferson Hurtado.

Ante esa permuta, pareciera que en cualquier momento el suramericano podría aparecer como el defensa estelar y Scott ser suplente.

"No lo veo de esa manera, yo me preparo todos los días para ser titular, entonces no me veo como el sacrificado. Voy a trabajar fuerte todos los días y cuando me toque jugar, voy a dar el máximo", expresó Jameson Scott.

Inclusive, en este momento Scott es el hombre más regular de la Liga, porque jugó los primeros ocho partidos de forma completa y fue este miércoles cuando salió de cambio.

De esta manera, suma 785 minutos en cancha.

"En mi mente no está ser el sacrificado, en mi mente está jugar la mayoría de los partidos, jugar ojalá la mayoría de los minutos, y esa es mi mentalidad", resaltó.

Para él, el que haya competencia interna es importante.

"Viene gente que es buena también y aquí el que esté mejor es el que va a jugar, mientras sea en beneficio del equipo, bienvenido sea", destacó Jameson, quien comenzó el Verano como lateral izquierdo, pero volvió a su rol habitual de central una vez que retornó Cristopher Meneses.

"La confianza se transmite y para uno es importante como jugador, él ya estaba en orden para jugar y el profe toma decisiones, salí de titular y luego vino la variante, es normal en el fútbol, no me voy a alarmar por esas cosas y ahí por dicha tuvo minutos, que tenga confianza, que se adapte al equipo y en mi mente está ser titular y nadie me va a sacar eso de la cabeza. Si viene es competencia y nos hace esforzarnos", recalcó Scott.

Reseñó que esta situación obliga al futbolista a sacar fuerzas de donde no las hay. "Si uno llega y ve la competencia y se agacha, no debería jugar fútbol. Uno tiene que verlo como un crecimiento y más en esta gran institución".

Por su parte, el ecuatoriano Hurtado mencionó que él llegó a aportarle a la Liga.

"Juegué estos primeros minutos tranquilo, con mucha confianza, el equipo se mentalizó para trabajar bien. El profesor me dijo que cuidara la pelota a como siempre lo he hecho y estoy contento con el apoyo".

Sombrita, como lo apodan, agregó: "Estaba ansioso por jugar. Cuando estás acostumbrado a hacerlo, vas a sentir esas ansias y por lo tanto voy a trabajar para ganarle el puesto".

Mejoría atrás. Poco a poco la defensa de la Liga deja de sufrir y merma el tormento que vivía en los primeros juegos del Verano en las acciones de balón parado.

Para Jameson Scott, era natural que se tuvieran algunos fallos al cambiar la marca tradicional por un sistema en zona, lo que le costaron goles a Alajuelense.

Contó que Benito Floro les pide que estén siempre en la línea bien parados, atentos, viendo al balón, tranquilos y con buen fútbol.

"En las primeras fechas teníamos un enredo ahí, como decíamos nosotros, lo corregimos, hablamos con el profe, dijimos lo que estaba pasando y en los últimos partidos nos hemos visto bien, hemos sido sólidos en esa parte y de igual forma, jugando, cada vez vamos agarrando más ritmo", acotó el zaguero.

Alajuelense recibirá a San Carlos este sábado, a las 5:45 p. m.











Comparta este artículo Deportes Jameson Scott no se ve como el sacrificado en la defensa de Alajuelense Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jameson Scott no se ve como el sacrificado en la defensa de Alajuelense Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.