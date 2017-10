Jake Beckford, el volante marginado por Benito Floro se ganó a la afición de Alajuelense

Alajuela

Jake Beckford sacaba buena nota el domingo en la gramilla híbrida del Morera Soto, pero la plancheta que le propinó el griego Alexánder Rodríguez hizo que el volante no durara mucho tiempo más en la cancha.

La falta fue muy fuerte y el contención salió en camilla, retornó al campo, pero renqueaba y casi de inmediato tuvo que abandonar la cancha en medio de aplausos.

En pocos juegos, el volante comenzó a echarse en la bolsa a la afición liguista, ganándole el pulso en la contención a Luis Miguel Valle y a Pablo Gabas.

Beckford estaba muy molesto tras la plancheta, sentía un dolor insoportable en el tobillo derecho y lo que más lo enojaba era que ese golpe lo sacara de un partido en el que se sentía muy cómodo.

Al ver que el volante no estaba bien, Wílmer López volvió a ver hacia la zona donde calentaban los suplentes y vio que tenía a Gabas y a Cristopher Meneses para suplirlo y se inclinó por el carrilero izquierdo, quien no jugaba desde que sufrió un esguince en la rodilla.

"La entrada es bastante fuerte, la vi en la repetición y vamos a ver cómo evoluciona el tobillo", mencionó Jake después de que Alajuelense venciera 3-0 al equipo de Wálter Centeno.

Al ejecutarse la permuta, en el 72', ahí mismo comenzó el proceso de recuperación del volante.

Él confía en que no se perderá ni una práctica.

"De una vez el doctor me dijo que fuéramos a la terapia porque tenía bastante dolor, me dio unas cosas, me bajó un poco el dolor, porque la entrada fue bastante fuerte", indicó.

El tobillo se le inflamó, pero pronto sintió mejoría con hielo.

El juego de Beckford le gusta a los rojinegros en las gradas y sus compañeros también tienen química con él.

"Recupera con facilidad y tiene salida, él nos pone bolas claritas y ojalá que se recupere pronto", indicó Jonathan McDonald.

Jake quiere estar de vuelta cuanto antes, porque la competencia interna es fuerte y con Wílmer López poco a poco se ha ido ganando la continuidad que nunca tuvo con Benito Floro, quien no lo llamaba ni al banquillo de suplentes.

Inclusive, durante los fogueos de pretemporada, el español comentó que a pesar de que había contratado por dos años a Beckford y a Álvaro Aguilar, quienes provenían de San Carlos, ellos continuaban a prueba con la Liga.

Pero eso ya es pasado y desde que debutó con la Liga, el 2 de setiembre ante Pérez Zeledón, el contención registra cinco juegos como titular con el Pato.

Beckford sigue el protocolo de recuperación al pie de la letra y dice que le beneficia que esta semana es larga, porque él quiere ser tomado en cuenta para el partido del domingo, a las 3 p. m., en Guápiles contra Santos.

"Estamos contentos por los tres puntos que sacamos ante un rival difícil, pero el equipo se está viendo mejor partido a partido. Teníamos pensado y planeado ir escalando y subiendo posiciones", apuntó.

Conforme pasan las horas, el dolor disminuye y la inflamación desaparece.

Después del lunes de descanso, Alajuelense retorna este martes a las prácticas, con la reincorporación del estadounidense colombiano Iván Luquetta, quien acaba de recibir el alta médica tras un esguince de rodilla.

"Aquí hay mucha competencia interna y no se puede ceder, yo sinceramente espero poder entrenar bien este martes", reseñó Beckford.

Los rojinegros tendrán una sesión matutina y, a las 7:30 p. m., jugarán un amistoso contra Puntarenas FC en el Estadio Miguel Lito Pérez.

La dirigencia de los chuchequeros anunció que las entradas para este fogueo tienen un costo de ¢3.000.