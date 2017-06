Iván Luquetta convenció a Benito Floro y lo contrató en Alajuelense

El pasado 10 de abril llegó a Costa Rica para efectuar una prueba y el futbolista de 21 años Iván Luquetta convenció a Benito Floro, al punto de que lo contrató y se convierte en el nuevo refuerzo de los rojinegros.

Nació en Houston, Texas, en Estados Unidos, su mamá es panameña y su papá es colombiano.

Luquetta conoció a Rafael Castillo, quien le dijo que tenía un conocido en el cuadro manudo y que le podía ayudar para que lo vieran.

"Yo fui y empecé a entrenar con el alto rendimiento, gracias a Dios se dieron las cosas y después de dos o tres semanas comencé a entrenar con la Primera, entrenando duro, mejorando día a día. El 18 de mayo firmé el contrato con la Liga, quiero ser titular y triunfar en Alajuelense", comentó el futbolista a La Nación, vía telefónica desde Estados Unidos.

El joven asegura que durante estos días ha hecho mucho trabajo de gimnasio para llegar en buena forma al inicio de la pretemporada de Alajuelense, que será el 12 de junio.

"Yo empecé a jugar a los seis años, yo juego como volante extremo y me gusta jugar en el uno contra uno, atacar, meter centros, goles y ahorita estoy entrenando como lateral derecho y así me tienen en el equipo, subiendo bastante, metiendo centros y haciendo mi trabajo bien, tratando de ser titular esta temporada".

Luquetta está muy emocionado y afirma que llegar a Alajuelense es un sueño hecho realidad para él.

"La verdad es que no me lo esperaba, la meta mía era ir y hacer lo mejor posible, pero llegar a firmar un contrato con un equipo grande como la Liga es una bendición. Benito Floro todos los días me hablaba, me decía las cosas que tenía que mejorar, hice las cosas bien y yo tengo que seguir trabajando duro cada día para poder ganarme un puesto entre los once titulares", relató el estudiante de administración de empresas.

El nuevo jugador de Alajuelense dice que se siente muy a gusto en el club.

"Todos los muchachos me han tratado bien, son muchachos humildes y que lo hacen sentirse a uno como en familia, aunque uno no sea de allá. Me encanta mucho el país, me sentí cómodo desde el día en el que llegué y le doy gracias a Cristian Oviedo porque me dejó quedarme en su casa".

Luquetta cuenta que él tenía un sueño, que ha trabajado muy duro para alcanzarlo y le promete a la afición sudar la camisa rojinegra.

"Yo nunca había firmado un contrato profesional con algún equipo, la Liga es el primero. Firmé por dos torneos cortos con opción a un año más", finalizó.

Para esta próxima temporada, la Liga se reforzó con los volantes Brayan López, Din John Arias y Jake Beckford; así como con los defensas Álvaro Aguilar, Seemore Johnson y Michael Barrantes.

Luquetta es el sétimo fichaje de los erizos.

En cuanto a bajas, del plantel rojinegro salieron Jefferson Hurtado, Nino Rojas, Michael Umaña, Jossimar Pemberton, Steve Garita y Francisco Flores.