Iago Soares, el brasileño que sí se quedó en Alajuelense

Jugó 32 minutos contra Saprissa

"Me sentí bien, a pesar de que debutar en un clásico es difícil", afirmó el lateral y volante

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Alajuela

A pesar de que Leandro da Silva quedó fuera del equipo sin siquiera debutar, el idioma portugués sigue escuchándose en el camerino de Alajuelense.

El brasileño Iago Soares corrió con una suerte muy distinta a la de su compatriota, porque él sí se quedó en la Liga.

Vio acción contra Saprissa y al sustituir al volante Kenneth Cerdas en el minuto 58.

LEA: Brasileño Leandro da Silva no pasó pruebas físicas y quedó fuera de Alajuelense

"Me sentí bien, a pesar de que debutar en un clásico es difícil, pero yo me sentí bien, pude hacer algunas jugadas bien, los compañeros me apoyaron en todo momento y vamos a ir mejorando", manifestó Iago, quien habla muy poco español, pero hace un esfuerzo por entenderlo y confía en que pronto dominará esta lengua.

El próximo mes cumplirá 24 años, pesa 72 kilos y tiene una estatura de 1,78 metros.

Es de Río de Janeiro y en medio de risas mezcladas con timidez contó que vivía en la localidad de Barra da Tijuca, a cinco minutos del Parque Olímpico que albergó la mayoría de disciplinas en los pasados Juegos Olímpicos Río 2016.

Aún no sabe qué extrañará de Brasil, al menos ya se percató de que no sufrirá con la comida.

"Es difícil hablar de Brasil, mi país de origen, allá está la familia y ahora estoy lejos, pero esto es trabajo, es lo que me hace feliz. De mí pueden esperar lo mejor, fuerza y voluntad no me van a faltar", reseñó.

Iago lamentó que Alajuelense perdiera el clásico en Tibás, pero en su primera aparición con los rojinegros se sintió cómodo.

"Hice lo que el profesor pidió, lo que él enseña, lo que se ha entrenado y ahora tengo que ayudar a mis compañeros y al equipo", mencionó el brasileño.

Algo que ya le llamó la atención a Iago fue sentir el respaldo de los manudos, a pesar de que el equipo es décimo en este momento, con siete puntos en ocho fechas.

"Estoy agradecido con la afición por todo el apoyo y espero darles alegrías, yo sé que vamos a hacer un buen campeonato y salir campeones", añadió Iago, a quien Benito Floro había descrito como "un futbolista polivalente".

"Juega como lateral y como extremo derecho, incluida la posibilidad de un medio centro como volante ofensivo, de gran condición física y calidad técnica, de 24 años. Tenemos el convencimiento de que va a ser uno de los futbolistas importantes de nuestro equipo", argumentó el entrenador de la Liga.

El otro extranjero que debutó en el clásico fue el delantero chileno Nino Rojas.

Alajuelense informó la tarde de este lunes que ya llegó el pase internacional del defensor ecuatoriano Jefferson Hurtado, de modo que está habilitado para jugar cuando Floro lo tenga a bien.











Comparta este artículo Deportes Iago Soares, el brasileño que sí se quedó en Alajuelense Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Iago Soares, el brasileño que sí se quedó en Alajuelense Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.