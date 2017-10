¿Qué pasa con los extranjeros Iván Luquetta e Iago Soares en Alajuelense?

Alajuela

De los cuatro jugadores extranjeros que forman parte de la planilla de Alajuelense en este momento, solo el lateral izquierdo santalucense Kurt Frederick tiene regularidad en el Apertura 2017.

El atacante trinitense Jamille Boatswain fue titular en el último juego; pero la suerte del estadounidense colombiano Iván Luquetta y el brasileño Iago Soares es muy distinta.

Luquetta tenía la confianza del español Benito Floro, quien lo envió a la guerra en el puesto de lateral derecho, cuando el propio jugador afirma que se desempeña como volante o delantero.

Con Wílmer López, Luquetta no ha tenido chance, pero es que la situación no lo ha permitido, porque está lesionado.

"El caso de Luquetta, todos saben que cuando estaba Benito fue un jugador muy regular y cuando asumí yo, que fue para el clásico, en esa primer semana había decidido que para el clásico no lo iba a usar, que le iba a quitar un poquito esa presión que había sobre los hombros de Iván, porque el aficionado se estaba metiendo un poco con el accionar de él", relató el Pato.

Por eso decidió no convocarlo para el juego contra Saprissa y en la práctica posterior a ese encuentro, sufrió un esguince en la rodilla derecha.

"Él ha durado desde ese momento hasta ahora lesionado. Volvió, entrenó como tres días y se volvió a resentir de la molestia y todavía permanece aparte del equipo, no se ha entrenado con el grupo nuevamente y por ahí es por donde se ha complicado un poquito la presencia de él en los partidos", explicó el estratega.

Sin embargo, pareciera que su permanencia en la Liga no corre peligro ni está en duda.

"Iván es un muy buen jugador, demostró cosas muy buenas cuando Benito le dio la oportunidad, aparte de que es un muchacho muy joven (21 años). Tiene una gran proyección acá en Liga Deportiva Alajuelense y si hay que esperar y en lo que resta del torneo lo utilizamos bien, y si no, es un jugador con el que se cuenta para muchos años más porque aparte de que es joven tiene muy buenas condiciones", apuntó López.

En cuanto al brasileño, la situación es muy distinta.

Fue el único de los foráneos contratados en el torneo anterior que se quedó, pero en este semestre no aparecía con Floro ni lo hace con el Pato.

"El caso de Iago si es más complejo, más complicado, porque Iago conmigo no ha tenido mucha participación, jugó un rato en un encuentro, tal vez no le fue de la forma que uno esperaba y que él deseaba y se ha complicado, aparte de que antes de estos dos últimos partidos el equipo venía haciendo las cosas bien en la media cancha, que es donde le gusta jugar".

Floro lo usaba como lateral, pero a Soares tampoco se sentía cómodo en ese puesto.

"Yo hablé con él y dice que el puesto de lateral no es el fuerte de él, que estar viniendo a marcar no es lo que le gusta, que prefiere jugar por fuera, desequilibrar por fuera y estar presente en el área enemiga, pero hemos tenido jugadores ahí que han venido haciendo las cosas muy bien, entonces tendrá el chance. Solo el pasar de los partidos lo dirá, para ver si vamos a contar con él o no", advirtió el Pato.

A Soares se le vence el contrato en diciembre, pero a hoy parece muy complicado que lo renueven.

"¿La renovación? Vamos a ver cómo concluye la participación de él en el equipo. Si tiene una buena participación en lo que falta y le va bien, será un jugador para considerar para el otro torneo, si no tiene mucha participación y no hay un gran avance de él en el equipo, ya termina el contrato y se dejará ir, pero para eso nos quedan como dos meses", indicó López.