Iago Soares y Nino Rojas están habilitados para jugar el clásico con Alajuelense

Benito Floro no descarta el debut de los foráneos

Alajuela

El brasileño Iago Soares y el chileno Nino Rojas ya tienen el permiso de trabajo y el pase internacional, por lo que este domingo podrían debutar con Alajuelense en el clásico nacional.

Incluso, los trámites con los otros dos foráneos ya están avanzados.

Al defensa ecuatoriano Jefferson Hurtado ya le dieron el permiso de trabajo y está a la espera del pase internacional; mientras que ya está en el país el pase internacional del brasileño Leandro da Silva y requiere ahora el permiso de trabajo. Se trata de dos documentos indispensables para la inscripción de un jugador; el pase internacional lo debe emitir la Federación del último país en el que actuó el jugador; el permiso de trabajo los expide Migración.

¿Los alineará Benito Floro? "Posiblemente a un par de ellos sí", mencionó el técnico de la Liga en la rueda de prensa que ofrece todos los viernes.

"Yo de conocerlos personalmente solo conocía a uno, a Sombrita (Jefferson Hurtado), los demás ha sido un seguimiento y una intuición de que van a ser buenos futbolistas con nosotros. Hasta este momento va siendo muy positivo su comportamiento", afirmó el técnico asturiano.

Iago y Nino son quienes tienen más opciones de debutar, no solo por tener los permisos correspondientes, sino porque según Floro, son los que a estas alturas "tienen un nivel físico más adecuado, están en esa condición de poder jugar".

-- ¿Al ser un clásico cambia en algo la logística, la preparación y cómo evitar la presión porque está trabajando con mucho joven?

La mejor manera de preparar un clásico es considerándolo lo que es, un partido de fútbol nada más.

La palabra clásico en estos momentos, en este tipo de partidos, es clásico para todos.

Clásico para las preguntas, las respuestas, las llamadas y es así.

En cierta medida es una de las cosas que origina espectáculo, que origina el sabor del fútbol, que origina la pasión, o vendrá la ilusión o la desilusión, pero la vida sigue, al día siguiente sigue y hay que estar pensando en el partido siguiente.

Esa es la mentalidad que yo quiero que tengan los futbolistas, darle la importancia que tiene, que es mucha, pero lo más importante es en la cancha y hacer lo posible para ganar el partido.

-- Saprissa saca provecho del balón parado y tienen delanteros con facilidad en el juego aéreo, ¿Hurtado funcionará el domingo para frenar eso?

La táctica fija, si el ejecutor pone el pase bien, es una auténtica lotería, puede tocar uno u otro, no es cuestión de ensayo, es una lotería.

A nosotros nos ha sido adversa en cuanto al acierto de los rivales en estos partidos anteriores, pero no porque nosotros no hayamos hecho las cosas bien.

Porque de cuatro ganamos tres y en una la lotería nos tocó en contra.

La táctica fija no es un balón en disputa, se hacen movimientos y engañas al rival y hasta el momento no nos ha creado ningún problema.

El asunto es que nosotros debemos generar.

-- Por la posición en la tabla, si ganan se ponen a un punto de Saprissa. ¿Eso serviría para demostrar que la Liga va en crecimiento?

Esa es una pregunta de supuestos que futbolísticamente está bien, pero podemos jugar muy mal y ganar. El fútbol es una lotería y sin embargo, si fuéramos inteligentes nos debería servir para decir hemos ganado, perfecto, el fútbol es ganar, pero hemos cometido muchos errores y hemos tenido mucha suerte, con lo cual significaría que en la semana tenemos que trabajar mucho más a pesar de haber ganado.

Es lo que nos hace no perder el norte, hemos perdido cinco partidos inmerecidamente en este arranque.

Sin embargo, el equipo estaba jugando bien y jugando bien estábamos prontos a acabar ganando.

El clásico es un partido más que ojalá lo gane el que más méritos haga, futbolísticamente el que cree más ocasiones y que domine, pero sabemos que el fútbol en el que podés hacer un muy juego y perder o hacer un mal juego y ganar.

El acierto non está en la mano de nadie.

-- ¿Cómo siente el nivel de los jóvenes y que van tomando esa visión con más ritmo?

Estos partidos nos han servido para evaluar a nuestros jóvenes y algunos de ellos tienen posibilidades reales de estar en el primer equipo y lo están y con otros necesitamos que jueguen, no que estén en la banca ni que estén en la grada.

De los que no tienen opción en este equipo ahora mismo, dos o tres ya están colocados y colocamos a quien falte, para que jueguen todos los fines de semana, que es la mejor manera de progresar.

-- En el primer clásico puede haber nerviosismo y es un estadio que mete presión, ¿cómo manejará lo mental para que les afecte en lo mental a los jóvenes?

Si hablamos de los jóvenes que permanecen en el primer equipo hablamos de Darío (Alfaro), (Bryan) Jiménez, Arturo (Campos) y Jordy (Matarrita) que él está en el alto rendimiento, pero de esos chicos el que más ha demostrado una soltura grande es Jiménez.

Por lo que ha hecho hasta el momento le da lo mismo jugar en el alto rendimiento que en el primer equipo, él juega en su área y hace las cosas bien hechas.

Los otros tienen que progresar, tienen que seguir trabajando, seguir aprendiendo y sacar progreso de la situación en la que están.

-- ¿Qué opina del Saprissa?

Digo la generalidad, me parece como la mayoría de los equipos de Costa Rica, un buen equipo, que tiene lógicamente buenos futbolistas y un buen entrenador, pero no voy más allá, porque quien tiene que hablar de su equipo es su entrenador.

-- ¿Cuánto conoce de cómo se viven los clásicos en Costa Rica y la euforia en la casa del Saprissa?

Imagínate, después de siete u ocho clásicos entre Real Madrid y Barcelona, si un clásico en otro lugar me puede alterar o me puede cambiar mi método.

Ya lo he dicho, es un partido de fútbol y hay que jugarlo, el futbolista y los técnicos tienen que aislarse de ese comentario, de todo...

Por ejemplo, lo de la clasificación (tabla de posiciones), usted me la contó, pero yo ni la he visto.

Las cosas son como acaban, no como empiezan y la mejor manera siempre es esa, estar concentrado en lo que hay que hacer en el terreno de juego, estar físicamente bien preparado y mentalmente muy concentrado, eso es lo que hace falta en un clásico, no estar pendiente de lo que se dice ni de la historia pasada y lo que se dice si no pasa algo, eso no te ayuda.

Hay que jugar bien y ganar el partido con merecimiento y si no es con merecimiento, con buena suerte, pues bienvenido.

-- ¿Esta es la versión de Alajuelense que usted quería para enfrentar el clásico?

Está un poquito más conjuntado porque lógicamente la presencia de los internacionales le ha dado un vuelco, le ha dado un plus importante, con más experiencia, más todo, más que son buenos futbolistas.

El nivel que yo deseo con esta progresión no es el todavía tenemos, pero estamos en ello.











