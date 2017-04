Harry Rojas no puede jugar en este torneo porque Alajuelense no lo tiene inscrito

El futbolista ya está recuperado

Benito Floro tuvo toda la intención de darle fútbol a Harry Rojas en este Verano, según lo expresó en una conferencia de prensa, y el propio futbolista había dicho en febrero que su retorno estaba cada vez más cerca.

El habilidoso volante ya está recuperado, pero no ha visto acción y no puede jugar en los partidos que restan de este torneo porque Alajuelense no lo tiene inscrito.

Rojas se lesionó el pasado 18 de junio, cuando los rojinegros jugaban contra Carmelita en el primer colectivo de la pretemporada.

Ese día, Harry se rompió el menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Fue una tortura para el futbolista oriundo de Quepos, porque entre agosto de 2015 y abril de 2016 estuvo fuera de las canchas por esa misma lesión.

"Para mí yo ya puedo jugar, pero no quiero acelerar nada", había comentado Rojas a La Nación el pasado 8 de febrero.

Sin embargo, al estar desinscrito, todo cambió, y Rojas estará disponible para el arranque del Invierno 2017.

"El tema es que hay que recordar que Harry recae de una lesión en la rodilla derecha el año anterior y su proceso de recuperación se tardaba cerca de entre ocho a diez meses, y esto era un periodo por cumplirse más o menos a mitad de este mes de abril o principios de mayo, pero su recuperación evolucionó más rápido de lo que se tenía previsto y por esa razón es que Harry no había sido inscrito en el primer equipo para jugar este Torneo de Verano", expresó el jefe de prensa de la Liga, Ferlin Fuentes.

Como no pueden usarlo en esta recta final del Verano, el cuerpo técnico de los rojinegros y su departamento médico optaron por variar los planes.

"Han decidido darle un poco más de trabajo físico, un poco más de rodaje para tener en cuenta a Harry para el próximo torneo, pero por este torneo no está inscrito", contó el vocero.

En Alajuelense aseguran que todos estaban enterados de eso, porque la lista completa de jugadores se entrega a los diferentes departamentos del club cuando se termina el plazo de inscripción por parte de la Unafut.

"Harry no estaba reportado en esa lista, entonces el tema de él será para el Invierno", recalcó Fuentes.











