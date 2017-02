Harry Rojas, volante de Alajuelense: 'Para mí yo ya puedo jugar, pero no quiero acelerar nada'

Está en la recta final de su recuperación

Redacción

Alajuelense está muy cerca de recuperar al volante ofensivo Harry Rojas, quien el 18 de junio se rompió el menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha mientras jugaba un colectivo contra Carmelita.

En ese momento parecía una pesadilla para el futbolista de Quepos, quien estuvo fuera de las canchas entre agosto de 2015 y abril de 2016 por esa misma lesión.

Casi ocho meses después de la segunda ruptura del cruzado anterior, el habilidoso y pícaro futbolista rojinegro está a punto de acabar el ciclo de rehabilitación con el fisioterapeuta.

Desde esta semana él se pondrá a las órdenes del preparador físico de la Liga, Alejandro Villegas.

"No sé cuánto tiempo tendrá establecido él para retomar otra vez el juego", afirmó Rojas, quien tiene 20 años.

Con mucha sinceridad dijo que a estas alturas siente esa rodilla derecha mucho mejor que la primera vez que se lesionó, pero para él, lo mejor es ser precavido y respetar los tiempos de recuperación.

"Para mí yo ya puedo jugar, pero no quiero acelerar nada", mencionó Rojas en charla con La Nación, dejando entrever que para él lo más importante es sentir la garantía de que todo está bien y evitar alguna recaída.

-- ¿Cómo siente la rodilla en este momento?

Me parece o siento que la rodilla está mejor que antes, con la lesión pasada, seguramente por el tiempo que he estado sin jugar, con todo lo que he hecho de fortalecimiento en el gimnasio y con todos los trabajos que me han puesto a hacer.

"Para mí yo ya puedo jugar, pero no quiero acelerar nada, lo mejor es cumplir con el tiempo establecido por el doctor y concentrarme en lo que viene".

-- En un principio el doctor Alfredo Gómez dijo que usted estaría fuera de las canchas unos ocho meses y que podrían ser diez, ¿se cumple el pronóstico?

Ya voy a cumplir ocho meses y yo creo que sí voy a necesitar los diez meses, según lo que hable el doctor con el preparador físico.

"Todavía no me han dado el alta médica para jugar, lo que tengo es un visto bueno para empezar a hacer los trabajos físicos que el preparador me va a poner a hacer en esta semana. Puede ser que sean nueve meses, o que sí se lleve los diez".

-- ¿Qué tan difícil ha sido afrontar esta segunda lesión seria?

He estado muy tranquilo, la primera lesión me hizo madurar bastante y esta más, porque implicó más tiempo sin poder jugar y he recibido muchos consejos de que como estoy muy joven, no vale la pena apresurar ningún proceso médico para poder jugar.

"Mejor primero me recupero bien y hasta que se cumplan los meses que digan el doctor, el preparador físico y quien decida el tiempo, yo quiero volver hasta que ya esté listo".

-- ¿A usted sí le gustaría jugar a finales de este Verano, o prefiere comenzar de nuevo en el Invierno?

Yo la verdad, en lo personal, sí me gustaría, pero sinceramente creo que no me va a dar chance de recuperarme físicamente y entonces tal vez sí pueda jugar unos minutillos, si el profe lo decide, pero no voy a estar como yo quiero estar.

"La verdad es que yo me visualizo más estando de lleno con el equipo en el próximo campeonato, en el Invierno 2017".

-- ¿Le ha tocado madurar a punta de lesiones?

Claro, la primera lesión me tuvo seis meses fuera y sí maduré, pero no tanto como con esta, porque ya voy a cumplir los ocho meses.

"Ha implicado más tiempo, más trabajos de gimnasio, más tranquilidad, menos ansias de jugar. Las lesiones lo hacen madurar a uno".

- ¿Cómo hace para contener esas emociones al ver que a varios jugadores de su generación se les dan minutos y que usted tiene que seguir tranquilo, recuperándose?

A mí me alegra que los compañeros de mi generación, los mayores o los menores, estén teniendo participación y algunos hasta metiendo goles, como Kenneth Cerdas y Bryan Jiménez, son cosas que alegran.

"Las ansias a uno lo matan a veces, porque uno ve que los futbolistas de mi generación están jugando y a uno le dan ganas de estar con ellos, jugar y todo, pero también sé que yo tengo que estar enfocado en recuperarme bien para volver".

-- Dentro de este grupo de jóvenes, usted es un líder, ¿qué les aconseja?

Todos somos líderes en el camerino de nosotros los jóvenes, entre los que nos conocemos más y los que estamos ahí desde liga menor, ninguno es un líder directamente.

"Ahí todos nos escuchamos a todos y por ahí sí les he dado consejillos a algunos, de que les faltan algunas cosas por mejorar. Igual que a como a mí me lo dijeron en su momento, yo lo tomo tranquilo, no es que me sienta líder, sino que simplemente hay que escuchar todos los consejos".

-- ¿Este tiempo le ha servido para estudiar?

Con la lesión pasada empecé a estudiar, a sacar el bachillerato y con esta otra lesión retomé esos estudios porque ya no tengo que ir a concentraciones y aproveché el tiempo.

La trayectoria de una promesa que se ganó a la afición

Harry Rojas supo enamorar muy rápido a la afición de Alajuelense y lo hizo con su juego pícaro, veloz y efectivo.

Óscar Ramírez lo hizo debutar con el primer equipo de la Liga en enero del 2015, ante Saprissa, en los 90 Minutos por la Vida y después de eso, sumó 146 minutos en el Verano 2015.

En ese torneo él jugó como titular ante Santos y Limón, y entró de cambio contra AS Puma, Uruguay de Coronado y Cartaginés.

Posteriormente, a finales de julio, se lesionó.

"Hubo un amistoso contra Escazuceña y en un giro se me quedó pegado el pie, se me rompió el ligamento cruzado derecho", recordó Harry Rojas tras reaparecer en la cancha, ocho meses después de ese episodio en el que tuvo que armarse de paciencia y no darse por vencido.

Regresó a las canchas el 5 de abril de 2016, ante Carmelita, cuando sustituyó a Kenneth Dixon y, con apenas dos minutos de estar en la cancha, asistió a Jonathan McDonald para que anotara.

El 18 de abril vio acción en el clásico. Rojas entró en el minuto 65 en lugar de Luis Miguel Valle y con su velocidad le hizo pasar un mal rato a los morados, al punto de que David Guzmán fue expulsado cuando solo pudo frenarlo con falta.

Harry Rojas fue titular el 24 de abril ante Cartaginés, en el último partido de la Liga en la fase regular del Verano, y ese día fue inolvidable para la joya manuda, porque marcó sus primeros dos goles en la máxima categoría, perforaciones que conquistó en un lapso de cinco minutos (30' y 35').

El volante pintaba para tener una buena temporada, e incluso tenía el respaldo de José Giacone, que era el técnico de los erizos en el arranque del Invierno 2016.

Pero en ese primer fogueo de la Liga, en el arranque de la pretemporada del torneo anterior, vino ese desafortunado instante en el que el joven se lesionó, rompiéndose por segunda ocasión el ligamento cruzado anterior.

Casi ocho meses después, Harry Rojas siente cerca su retorno, pero él quiere llegar mejor que nunca, para alcanzar su anhelada consolidación.











