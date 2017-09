Wílmer López promete espectáculo de Alajuelense ante la Grecia de Wálter Centeno

Turrúcares

Alajuelense recibirá a Grecia este domingo a las 11 a. m., en un partido que se convierte en el platillo fuerte en el inicio de la segunda vuelta de la fase regular del Apertura 2017.

Será el reencuentro de Wílmer López y Wálter Centeno en la cancha, esta vez como técnicos y en un partido que despierta mucha expectativa.

"Estamos iguales en puntos, estamos metidos en la clasificación y pienso que los dos equipos vamos a llegar a jugar abiertos, como se dice, a dar espectáculo, pero nosotros, al ser el equipo casa, debemos buscar el marco rival, darle buen tratamiento a la pelota, buscar el control y el manejo del partido", comentó el entrenador de Alajuelense.

La Liga y Grecia han marcado 19 goles en lo que va del torneo, pero los erizos han encajado 12 tantos y su rival de turno 19.

"Saber que el equipo rival mete mucho gol quiere decir que es un equipo alegre, que va al ataque, es un equipo que puede dejar espacios en su zona defensiva, un equipo al que usted también le puede llegar mucho al área. Grecia mete mucho gol, pero también ha recibido una buena cantidad de goles y es un equipo que es abierto, tanto para jugar al frente como cuando se le ataca y por ahí nosotros tomamos las previsiones del caso sabiendo la calidad y el potencial que ellos tienen en su parte ofensiva", destacó el Pato.

Todo hace indicar que aparte de recuperarse en tiempo récord del golpe en las costillas y ser llamado a la Selección Nacional, José Andrés Salvatierra jugará ante los griegos.

"Él y Seemore (Johnson) son los dos laterales que tenemos, pero el que tiene más regularidad, más participación es Salvatierra y vamos a estar en nuestra casa, el liderazgo, la capitanía y todo lo que él nos da con su presencia lo podemos aprovechar el domingo", apuntó López.

Si el carrilero no sufre alguna recaída, entrará en el once del Pato.

"Salvatierra es un jugador que físicamente es muy bueno, en los últimos tiempos se ha venido cuidando muy bien, recibió la terapia aquí en la institución y estoy seguro de que él por su cuenta fue a otros lugares a ayudarse a regenerar y a hacer más rápida la recuperación. La ventaja es que era muscular, no hubo ninguna situación de huesos", citó el estratega rojinegro.

Aunque recuperó al hombre que él eligió como capitán de la Liga, quien aún no logra reincorporarse a las prácticas es el atacante Yuaicell Wright.

"Jamille (Boatswain), Yitan (Bryan Jiménez), (Brayan) López y Harry (Rojas) son jugadores que están pendientes ahí para ser tomados en cuenta y acompañar a (Jonathan) McDonald, entonces todos han trabajado bien, todos tienen posibilidades y esperaremos hasta el último momento para tomar la decisión, todos tienen claro lo que deben hacer dentro del terreno de juego".

Aparte de definir al compañero en ataque de Mac, en defensa se tiene que suplir la ausencia de Kenner Gutiérrez, quien salió expulsado en Limón.

Y hay tres candidatos: Seemore Johnson, Álvaro Aguilar y Jameson Scott.

"Primero que sea líder por la posición, por lo que nos vamos a jugar, por el partido que es, hay que tener a un jugador que marque diferencia por su físico, que se imponga en situaciones del uno contra uno, de liderazgo, que ordene, que hable, que acompañe, que en juego aéreo nos aporte, tanto defensiva como ofensivamente", citó López.

El requisito es que se entiendan bien con Darío Alfaro y con los laterales, José Salvatierra y Kurt Frederick.

"La ventaja es que todos trabajan igual con todos, yo no soy de los que siempre ponen a trabajar los titulares entre ellos y no mezclo a los otros; al contrario, los mezclo para que al final no haya ninguna excusa, ninguna duda".

Hugo Cruz será el árbitro central de este partido.