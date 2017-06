Gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto comienza a deslumbrar

A falta de siete semanas para que la nueva gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto esté lista, ese césped 90% natural y 10% sintético ya comienza a deslumbrar.

El fin de semana, el presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, mostró en su Twitter unas imágenes del avance de la obra y ese post se viralizó.

La cancha ya tiene un crecimiento importante, con un tono verde parejo y muy llamativo.

Enio Cubillo, quien está a cargo de la instalación de la gramilla y es integrante de la Comisión de Infraestructura de los rojinegros, contó que según el cronograma inicial, la cancha va cumpliendo todas las expectativas.

"Incluso creo que las supera un poco más en cuanto al tiempo de lo que esperábamos. Después de que nosotros hicimos toda la instalación de la parte sintética y el arenado, Agrícola Roca nos colaboró con la siembra y el crecimiento del zacate y surtió buen efecto el tema de los agroquímicos que se han incluido y el crecimiento va bien", mencionó.

El arquitecto considera que lo más conveniente es respetar los tiempos establecidos originalmente y la fecha fijada para que la cancha esté lista para estrenarse es el 15 de agosto.

"Hay que ser un poco mesurados en esto porque aunque se ve verde, apenas vamos en la etapa de crecimiento y ya nosotros vamos a empezar en las etapas de corte para tupir más la cancha, vamos según lo planeado".

A partir de esta semana, los cortes serán más periódicos.

"Ya se le hizo una despuntada al zacate para que empiece a tomar crecimiento y ya vamos a entrar en cortes más profundos, por así decirlo, con las máquinas que se trajeron de Inglaterra para tener el corte constante, buscar la uniformidad del terreno y la altura que deseamos del zacate para ya tener la cancha final", explicó.

Uno de los secretos para que la cancha avance viento en popa es tener algunos cuidados especiales.

"Por ejemplo, a la hora que se aplican los abonos, o las horas en que se aplican los productos, porque algunos pueden terminar quemando el zacate, entonces tenemos mucho cuidado con eso, pero el zacate se va tupiendo bien conforme a lo que teníamos estipulado".

Y agregó: "Todavía nos queda un mes y unos 20 días, pero hay muchas cosas que pueden suceder. La gramilla va muy bien para la fecha que tenemos estipulada del 15 de agosto, vamos perfecto y sería muy aventurado decir que vamos a tenerla antes o después".

Cubillo indicó que eso es una decisión que se irá tomando conforme pasen los días, dependiendo del comportamiento del terreno.

"A hoy es espectacular, pero quedan bastantes días y puede haber complicaciones, ojalá que no, pero hay que contemplar eso como para decir que vamos a inaugurarla antes", relató.

Mientras crece el césped híbrido en el Morera Soto, el primer equipo se entrena en la cancha de esa misma tecnología que está en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares y una de las dudas es si esa primera cancha germinó tan rápido como la del estadio.

"Puede ser un tema mediático, de que la del Morera ha tenido más exposición que la de Turrúcares, al final de cuentas la que tenemos en Turrúcares fue la primera, hubo ciertas pruebas que tuvimos que hacer con el paso de los días y también que no teníamos la maquinaria con la que contamos hoy en día", destacó el director de Turf Manager Specialist.

Entre los cuidados, también resaltó que la arena proporcionada por Pedregal es de muy buena calidad.

"Eso nos ayudó mucho, también todas las enmiendas que se le incorporaron a esta arena para el crecimiento han ayudado, la época, porque no nos ha faltado agua, las lluvias ayudan y ha sido un conjunto de situaciones que se han dado a favor para que la cancha hoy en día esté como se ve en las fotos".

La gramilla híbrida llega a darle más valor al Morera Soto, justo en un momento en el que se plantea un proyecto para que la Municipalidad de Alajuela compre ese reducto con el fin de que se convierta en la sede municipal y que el club construya un nuevo estadio en otro punto de la provincia.

Al final, serán los socios de la Liga quienes definan si se remodela el estadio actual o si se hace uno nuevo.

"En el Morera crece la mejor cancha de América, eso lo dije desde la primera vez que sabía que este proyecto iba a efectuarse y lo repetiré las veces que sea necesario, porque es la mejor cancha de América, hay mucha gente deseando tener ese tipo de gramilla y el valor va a ser un realce para todo el estadio", finalizó Cubillo.

Los jugadores están encantados con la gramilla híbrida y ya se sienten adaptados a ese césped que es igual al que tiene el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y en Valdebebas.

"En cuanto a las rodillas, los tobillos, el golpeo de la cancha es sumamente diferente a entrenar en una con césped artificial día con día, eso lo beneficia a uno y siento que va a prevenir lesiones", mencionó el contención Luis Sequeira.

Por su parte, José Luis Cordero indicó que "en la cancha híbrida nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, se puede jugar hasta a un toque, con una movilidad más rápida, el balón va un poco más rápido y uno a la hora de recepcionarlo se siente cómodo, así que estamos felices".

El volante contó que él padece mucho de la rodilla derecha y "desde el final del torneo pasado que empezamos a entrenar acá en Turrúcares, he visto la diferencia, no se me ha inflamado la rodilla y eso nos tiene muy contentos".