Fernando Ocampo: ‘Veo carácter en los muchachos, veo que la Liga juega a algo’

Fernando Ocampo está convencido de que solo hay que darle tiempo al tiempo para que Alajuelense despegue.

Tras tres partidos disputados en este Verano, la Liga solo suma un punto, pero lo que llena de esperanza al presidente manudo es ver que el equipo no juega mal.

"Me gusta lo que estamos viendo, en este poco tiempo estamos viendo una idea de juego, veo carácter en los muchachos, veo que la Liga juega a algo. Cometemos errores, estamos pagando inexperiencias, pero es parte del proceso", manifestó el jerarca de los rojinegros.

Y agregó: "A veces se nos olvida que don Benito Floro tiene 18 días con el equipo, había que darle un espacio para que él pudiese valorar el material humano que tiene, hay casi un equipo completa fuera, con las selecciones. Él lo dijo claramente, que enero iba a ser un mes duro, de análisis y paralelamente él y la Comisión Técnica han venido viendo jugadores y refuerzos".

Ocampo adelantó que después de analizar a muchos jugadores que podrían incorporarse a Alajuelense, Floro se reunirá este fin de semana con la Comisión Técnica para hacer la elección final de esos fichajes.

En este momento, la lista de candidatos se redujo a unos diez nombres y de ellos saldrán los tres futbolistas que se anunciarán la próxima semana como los refuerzos de la Liga.

-- ¿Están tranquilos con las derrotas?

Como a todo liguista a mí no me gustan los resultados, pero en la Junta Directiva estamos absolutamente tranquilos de lo que estamos viendo, ya empieza a darse poco a poco el lineamiento del profesor, vamos a ver esa identidad que queremos.

"Ya se empieza a perfilar a algunos de esos muchachos que serán las figuras del futuro".

"A Alejandro Morera Soto alguien tuvo el valor en algún momento de darle una oportunidad, de creer en ese joven y llegó hasta donde llegó. Hoy todos los que son estrellas tuvieron a alguien en su momento que les abriera un espacio y estos muchachos están acompañados por una persona que es experta en guiar estos procesos como Benito Floro".

"Yo estoy convencido de que con más trabajo los resultados van a llegar".

-- ¿Siente que se ven perjudicados por todos los jugadores convocados a la Selección?

A mí me hubiese gustado que si a los jugadores no los iba a utilizar el profesor (Óscar) Ramírez se quedaran en el equipo, eso nos hubiese ayudado mucho, pero no es excusa.

"Liga Deportiva Alajuelense va a apoyar los procesos de selecciones nacionales con todos los muchachos, no les vamos a cortar las posibilidades, es entendible que todos aspiramos a que ellos puedan desarrollarse plenamente".

"No hay excusas, estamos trabajando con lo que tenemos, lo vemos como una oportunidad".

"Por ejemplo, el hecho de que no esté Michael Umaña nos ha permitido ver a dos o tres muchachos en la parte baja que si usted les quita las desatenciones en cinco tiros libres, han hecho un trabajo defensivo impecable".

"Hay elementos de inexperiencia que hoy nos han costado puntos en partidos, pero eso se va a mejorar y el profesor está trabajando en solventarlo".

-- ¿Cuántos refuerzos llegarán?

Hay una lista corta, estamos pensando que pueden ser alrededor de tres refuerzos.

"El profesor ha visto una gran cantidad de videos, ustedes pueden imaginarse cómo ha sido este mes para la Comisión Técnica, viendo opciones".

"Insistimos en que quien venga, debe venir a hacer diferencia y entonces, contratar por contratar no tiene sentido y me parece que había que darle espacio al profesor para que en estos tres partidos él determinara dónde siente que debe apuntalar el equipo".

"De esa lista corta ya están adelantados, a algunos ya les hemos presentado ofertas y yo espero que la próxima semana podamos estar anunciando los refuerzos".

-- ¿Cuál será la posición de la Directiva sobre la contratación de refuerzos porque tenían un acuerdo con Saprissa de no tocarse jugadores, se mantiene eso?

Estoy convencido de que cada quien puede hacer el esfuerzo por desarrollar sus propias figuras. No dejo de lado que pueda venir alguien que hoy esté jugando en el fútbol nacional, pero estamos enfocados en refuerzos que vendrán del extranjero.

"Le pedimos al profesor que sea gente que venga a hacer alguna diferencia, que realmente pueda venir a ser referente, que acuerpe a este grupo de muchachos con los que están en la Selección".

"Eso nos hace una combinación entre experiencia y juventud que no solo será interesante para este campeonato, sino para lo que viene".

-- Juan Barrera dejó entrever en Panamá que él llega a Alajuelense, ¿es así?

Voy a ser totalmente honesto, Juan Barrera está dentro de la lista corta, hemos hablado con él y con el profesor Henry Duarte, pero la definición de quiénes de esa lista corta son jugadores de Liga Deportiva Alajuelense la tendremos la próxima semana.

-- Se habla de un colombiano que juega en Boyacá, ¿lo tiene identificado?

Hay muchos jugadores y el profesor ya presentó una lista corta a la Junta Directiva para ciertas posiciones, pero en este fin de semana habrá reuniones de la Comisión Técnica con el profesor y van a ser ellos los que definan quiénes serán los refuerzos del equipo para el próximo torneo.

-- ¿El ataque es una de las zonas que se busca reforzar?

Yo creo que está claro que nos ha faltado profundidad, aunque hay una serie de prospectos muy interesantes en el equipo, yo veo a muchachos con ímpetu y ganas, pero es cierto que también a ellos hay que acuerparlos y yo creo que esa es una de las áreas en las que veremos refuerzos la próxima semana.

-- ¿Hay un plazo máximo?

Yo espero que la próxima semana, porque hay un plazo para hacer las inscripciones y yo pienso que ya podremos tomar las decisiones que correspondan.

-- El año pasado la Liga fue el equipo más sancionado y en este torneo ya los multaron por ingresar tarde, ¿habrá una política de ustedes para evitar fuertes sanciones?

Es un tema que vamos a conversar con el profesor, me parece que no corresponde a ninguna circunstancia. Estaba dando indicaciones y es algo para poner un poco de cuidado al respecto.











