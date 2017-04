Fichajes de bajo perfil en Alajuelense despiertan dudas

El presidente manudo, Fernando Ocampo, considera que los jugadores no necesitan ser de renombre para cumplir con el perfil que busca el timonel Benito Floro

Alajuelense presentó a tres futbolistas de bajo perfil como sus nuevos fichajes, una apuesta arriesgada que abre una interrogante, ¿son este tipo de refuerzos los que necesita la Liga para aspirar de nuevo al título?

En la última temporada, los volantes Brayan López (proviene de Belén), Jake Beckford (San Carlos) y Din John Arias (Pérez Zeledón) mostraron un rendimiento aceptable, pero todavía ninguno está consolidado.

López, el que más participación tuvo de los tres, solo jugó el 55% de los minutos posibles de su club en los últimos dos torneos, Beckford tuvo acción en un 43% del total del tiempo de juego y Arias solo en un 38%.

El exbelemita también acumuló un breve paso por Cartaginés, en donde no logró afianzarse y los brumosos decidieron prestarlo a la escuadra florense; Beckford sumó su segundo descenso, tras dos torneos con Uruguay y San Carlos.

En el caso de Arias, apenas suma dos certámenes en la máxima categoría, pues proviene de la Liga de Ascenso.

Ciertamente, los tres han mostrado chispazos de buen ver; Arias es un volante con desequilibrio y capacidad para lanzar pases a la espalda de los centrales, López es un mediocampista rápido y desequilibrante que se mueve bien por la banda y Beckford es un volante de marca con buena salida y un biotipo interesante.

La principal duda se genera porque Alajuelense ya suma cinco torneos sin título y en la mayoría de ellos ha contratado jugadores con un perfil similar a los actuales, sin que estos tuvieran una gran repercusión.

"Me parece que la Liga ya tiene figuras consolidadas. Lo importante es cumplir con el perfil que busca el equipo y no basarse en nombres", dijo el presidente manudo Fernando Ocampo

Por ejemplo, en la campaña anterior llegaron al club los académicos Jonathan Sibaja, Rónald Montero y Jameson Scott. Los dos primeros mostraron un rendimiento irregular y luego fueron despedidos de la institución. El último se mantiene en el club, con un desempeño apenas aceptable.

En Alajuelense sostienen que los actuales refuerzos llegan al equipo porque cumplen con un perfil creado por el entrenador Benito Floro. El presidente manudo, Fernando Ocampo, considera que los futbolistas no necesitan tener un gran nombre para cumplir con las características que busca el club.

"Yo creo que el término consolidados es muy subjetivo, hay miles de historias de consolidados que al final no dan lo que se espera. Aquí se hacen contrataciones con base en las capacidades y en un perfil definido", apuntó Ocampo.

Aunque no descarta que en los próximos días se logre concretar un fichaje de un jugador con mejor palmarés, asegura que en el equipo ya hay fichas de peso que han mostrado un buen desempeño.

Según él, la mezcla entre unos y otros les permitirá subir el rendimiento en la próxima temporada.

Cuando se le consultó a Ocampo si a la Liga le alcanza para ser campeón, en caso de que mantenga la constante de contratar a futbolistas que aún no se han afianzado, el jerarca dio este criterio: "La posibilidad (de ser campeón) no depende de un jugador. La Liga tiene un montón de consolidados. Está (Jonathan) McDonald, está (Patrick) Pemberton y yo no creo que un jugador haga a un equipo campeón".

Alajuelense finalizó esta campaña en la sétima casilla, lejos de los puestos de clasificación y con un rendimiento irregular. Sin embargo, en el cierre de campaña obtuvo cuatro victorias al hilo.

Números de los nuevos fichajes de Alajuelense en últimos dos torneos:

Bryan López:

Posición: Volante ofensivo

Edad: 26 años

Club de donde proviene: Belén

Minutos jugados: 1.681

Porcentaje de minutos jugados del total: 55%

Jake Beckford:

Posición: Volante de marca

Edad: 22 años

Club de donde proviene: San Carlos

Minutos jugados: 1.725

Porcentaje de minutos jugados del total: 43%

Din John Arias

Posición: Volante

Edad: 23 años

Club de donde proviene: Pérez Zeledón

Minutos jugados: 1.512

Porcentaje de minutos jugados del total: 38%