Alajuelense mantiene en secreto decisiones tomadas sobre el equipo

Tibás

¿Qué va a pasar en Alajuelense después de cinco derrotas consecutivas? Aún no se revelan las medidas, pero hay decisiones que ya están tomadas, según anunció el presidente de los rojinegros, Fernando Ocampo.

"Por ahora vamos a esperar y concentrarnos en el partido contra Pérez Zeledón, con mucha responsabilidad, se lo debemos a la afición de Liga Deportiva Alajuelense y después del partido vamos a ir viendo conforme las circunstancias del campeonato lo vayan sugiriendo", dijo el jerarca.

Al consultársele si habrá separación de jugadores o sanciones deportivas, respondió: "Ya hay un plan, ya hay un análisis, me parece que ya está el diagnóstico hecho".

"Todos somos bastante claros y repito, vamos a esperar, me parece que en este momento lo que le toca a Liga Deportiva Alajuelense es concentrarse para el partido del miércoles, que tiene que ir a hacer un buen partido y tiene que levantar la cabeza, tiene que sacar la garra y ese coraje e ir a luchar por los tres puntos en Pérez Zeledón".

Según el jerarca manudo, después de ese juego del miércoles en San Isidro de El General llegará el momento oportuno.

"Es un diagnóstico que se ha venido haciendo con el cuerpo técnico, la gerencia deportiva y la Junta Directiva, me parece que hay circunstancias que nosotros a lo interno conocemos y sobre esa base se van a tomar las decisiones que correspondan", apuntó.

Recalcó que hay que "esperar el momento oportuno para estas decisiones y es un tema de análisis, de diagnóstico, ya estamos pensando en lo que debe de ser la planilla para el próximo torneo y cuando llegue el momento oportuno comunicaremos lo acordado".

Responsabilidad de todos. Ocampo sabe que cuando las cosas no salen, la responsabilidad recae en todos, más en una crisis como la que vive Alajuelense, no solo por perder el clásico en Tibás, ni por arrastrar cinco derrotas en fila, si no por la sequía de títulos, porque en diciembre se cumplirán cuatro años de que la Liga no alza la copa.

"Todos estamos bajo evaluación y yo como responsable tengo que poner la cara, todos somos responsables de este resultado, aquí no hay nadie que se salve, la Junta Directiva, el cuerpo técnico, la gerencia deportiva. Esto es un equipo y todos tenemos que poner la cara".

Apuntó que la dirigencia tiene una excelente relación con Wílmer López y que se valora el esfuerzo que él hace con lo que tiene.

"Me parece que está tratando, hay circunstancias en las que desafortunadamente no se nos dan los resultados, pero en este momento el enfoque tiene que ser el partido en Pérez Zeledón y los 15 puntos que restan. Si las circunstancias del fútbol nos dictan otra cosa, ya veremos qué sucede", indicó.

Espaldarazo al técnico. Sin embargo, él garantiza la continuidad del Pato.

"Wílmer va a terminar el campeonato, de eso no cabe ninguna duda, yo se lo he manifestado a él".

El presidente manudo dijo que la exclusión de Kenner Gutiérrez, Cristopher Meneses y Luis Miguel Valle en la convocatoria del clásico fue una decisión técnica y que la dirigencia respeta lo que el Pato crea conveniente.

"Yo no quiero hablar de castigos en este momento, me parece que el equipo tiene que estar concentrado en lo que falta, terminar estos partidos de una manera digna y luchar por los tres puntos en cada uno de esos juegos, después ya tendremos tiempo para tomar decisiones", recalcó.

Y agregó: "Lo que le toca a la Liga es salir a ganar cada uno de los partidos que faltan, son 15 puntos, tenemos 21, podemos llegar a 36 y mientras las matemáticas den no podemos bajar los brazos, tenemos que ir a ganar a Pérez Zeledón, es el mensaje que le estamos dando al grupo".

Ocampo lamenta que en los últimos juegos la Liga no ha logrado tener la fortaleza metal cuando el equipo va abajo para salir adelante y darle vuelta a los resultados.

"En algunos partidos las tenemos, no las hacemos y el equipo que gana es el que hace los goles. La Liga tuvo un par, hay errores arbitrales pero yo no voy a echarle la culpa al árbitro, me parece que si hubiésemos hecho una o dos el resultado hubiese sido distinto, el equipo tiene que sacar la casta y seguir adelante", insistió.

Unos se irán, otros llegan. Alajuelense tiene en este momento una sobrepoblación de jugadores y si para el próximo torneo se harán contrataciones, eso significa que habrá varias salidas.

"Hay jugadores que hemos contactado, pero tampoco es el momento para que demos a conocer los fichajes, la Liga necesita cierto tipo de jugadores para el otro torneo y estamos trabajando en eso", reveló Ocampo.

Mencionó que el perfil de los últimos fichajes que llegaron al club iba acorde al presupuesto, pero en cuanto a ese tema, él dice que hay buenas noticias.

"Hemos logrado estabilizar la parte financiera del club, vamos a comunicárselo a la Asamblea y ya tenemos un plan para las inversiones del próximo torneo", destacó.

Además, señaló que cuando Wílmer López habla del tema de la camiseta, de que algunos no se han dado cuenta de que están en la Liga, se refiere a los futbolistas que llegaron y a los que ya estaban desde hace tiempo.

"El tema es que él quiere ver garra en gente que ante circunstancias difíciles pueda sacar adelante los partidos y en eso tenemos que trabajar. No se puede generalizar, el análisis es de cada uno de los jugadores, viejos o nuevos y sobre esa base armaremos la planilla para el próximo torneo".

Ocampo contó que cuando se opta por destituir a Benito Floro y nombrar al Pato, él le hizo una sugerencia.

"Yo comento con él que me gustaría reducir el número de jugadores, él dice que prefiere quedarse con los 30 para lo que resta del torneo y en este momento él dice que para el partido contra Saprissa quiere tener toda la plantilla completa, entonces la Directiva ha sido respetuosa y vamos a seguir luchando mientras haya posibilidades, después vendrán las definiciones que no vamos a tomar en frío, sino que es producto de un análisis que ya está prácticamente concluido", finalizó.