Fernando Ocampo: 'Pueden estar tranquilos que si Benito se va, la Liga no queda en quiebra'

El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, llamó a una conferencia de prensa para este sábado, luego de las declaraciones dadas por el timonel rojinegro, Benito Floro, en las que se refirió a su cláusula de salida del club y a aspectos económicos que pusieron en entredicho la situación económica de la institución.

Floro afirmó lo siguiente: "llevo cinco meses sin cobrar para fichar a los jugadores que hay que fichar, también he ayudado cuando han habido problemas de liquidez, es importante que el liguista lo sepa".

Antes de la etapa de preguntas de los periodistas, Ocampo aclaró que la Liga no está en quiebra, y si decide quitar a Benito Floro, el equipo no corre el riesgo de quedar comprometido a nivel financiero.

Es importante aclarar y explicar algunas cosas, creo que es lo que le debemos todos los miembros de junta directiva a la afición manuda. Hoy llamé a todos los directores de medios para preguntarles si tenían el contrato completo y firmado y la respuesta de todos fue no. Lo que nos mandaron (los directores de medios) fue un anónimo con tres hojas. Creo que uno debería tener cuidado con todo este despliegue, sobre la base de anónimos, que no responden al documento final. Quiero empezar diciendo cómo decidimos contratar a Floro.

Cuando llegamos a la Liga nos dan una lista de salarios, revisamos los salarios y yo hago una propuesta, al decir que con el salario de que se le pagaba al entonces entrenador, al gerente deportivo y al gerente general anterior, podríamos contratar un técnico de cartel y a un gerente financiero.

No hay ningún patrocinador fantasma, ni empresario detrás. El salario de Floro es del presupuesto que se aprueba mucho antes de lo que llegamos. Eso sí, yo dije que si había algún premio adicional, yo me comprometía a buscar un patrocinio para hacer frente a este rubro. Adicionalmente, la otra persona que está contratada es Xinia Arrieta (gerente financiera), que nos ha ayudado muchísimo.

Por otro lado, todos los acuerdos tienen cláusulas de rescisión. Puedo decir a la afición que esté tranquila, que el día en que tomemos una decisión, ya sea que quitemos a Floro, no tendrá ninguna incidencia. Además, cualquier pago que tenga que hacer, tengo que ir a una asamblea a que se conozca. Pueden estar tranquilos que la Liga no está en quiebra y si se va Benito, la Liga no va a quebrar.

Sabemos las posibilidades que hay, y si voy a decir que en el pasado ha habido cuerpos técnicos mucho más caros que el actual, y sobre esa base se toma la decisión de traer a Benito Floro. Hay una pregunta muy interesante sobre quién filtra el ataque. Lo más doloroso es cuando el puñal viene de alguien que supuestamente quiere a la Liga. La gran ventaja es que yo tengo aquí en mi computadora las personas que lo conocían, pero a los borradores solo teníamos acceso cuatro personas. He solicitado al señor fiscal que inicie una investigación para determinar al responsable de haber filtrado este contrato, con las más malas intenciones. Y que esa persona sea llevada a asamblea para que se determinen las consecuencias que correspondan.

También quiero referirme al tema económico. El presupuesto se hace a mediados del año 2016 y nosotros básicamente entramos a enero con un presupuesto aprobado. Se nos informa que tenemos ingresos por $8 millones, y hoy esos ingresos son de 6 millones. Por distintas razones hay una dimensión importante entre lo que se presupuestó y lo que realmente ingresó. No me he detenido a ver que pasó. En el barrio mío dicen que el que se mete aguanta, no nos hemos quejado. A pesar de eso, la Junta Directiva ha logrado en este año ahorros por $800 mil. Eso se le presentó a la asamblea y se nos autorizó a sacar un préstamo para pagar una deuda que nosotros no habíamos generado, pero a las que había que hacerles frente.

Ese préstamo lo fuimos a buscar a Bancrédito, y cuando estábamos en la etapa final, se nos vino la sorpresa de que Bancrédito cambiaba su situación. Ahí nos dimos a la tarea de reunirnos con el Banco Nacional para ver si nos podían prestar ese dinero. Ellos han hecho la revisión de todos los estados financieros, nos piden acciones para contraer el gasto y nos dicen que ya hay una viabilidad para prestarle el dinero a Liga Deportiva Alajuelense. El único equipo que pide préstamos de bancos estatales.

¿Qué ocasiona esto? Problemas de flujo de caja, porque tengo que pagar jugadores y administrativos, además no hay taquillas y eso hace de julio un mes muy duro. Ante eso, algunos directivos pusimos plata para pagar algunos de los compromisos de la Liga, a sabiendas de que el préstamo llegará en algún momento. El profesor Floro pide jugadores, y yo le digo no se puede. Entonces él nos dice 'yo quiero colaborar'.

Él me dice que utilice esa plata para hacer algunas contrataciones. Es una decisión de él al ver el esfuerzo de mucha gente, de cuando llegue la plata, le cancelo. De apoyar otras prioridades que tiene el club.

Eso no quiere decir que este problema de flujo de caja cause que la Liga esté quebrada. Sí hemos hecho un esfuerzo por poner las finanzas en orden, por hacer una reestructuración administrativa y llegar a punto de equilibrio muy pronto. Yo espero informar a la asamblea a finales de setiembre que la Liga tiene una sola deuda y que ha cancelado todas las deudas a proveedores. Claro que a mí me hubiera gustado tener el presupuesto para contrataciones que se tuvo en cinco o seis torneos anteriores. Claro que está la tentación de decir 'contratemos, talvez después vendamos a alguien'. Pero ese no fue el compromiso que yo le di a la Asamblea. Por eso cuando Benito dice que el va a tener el equipo a tope el próximo torneo es porque precisamente para el próximo torneo, nivelada la situación financiera, van a haber más contrataciones para el equipo.

Es importante esto porque si queremos seguir con el proyecto de un estadio nuevo, tenemos que demostrar que como institución, somos capaces de administrar con responsabilidad a un club de fútbol. No estoy juzgando a nadie, porque esa tentación de salir a contratar es enorme. Creame que cuando a uno lo cuestionan por las contrataciones, yo saco la calculadora y vuelvo a mirar esa lista de jugadores que quisieramos contratar.

Quiero aprovechar el tema para hablar del uniforme. El contrato con Puma termina el 31 de diciembre, por eso con tiempo hicimos un concurso con una serie de marcas. Recibimos varias ofertas de marcas reconocidas, una de las ofertas es de Puma (la marca actual). Vamos a ver cuál oferta le conviene a la Liga.

Pedimos calidad de primer nivel y mucha variedad en la indumentaria. Quiero más camisas de mujer y niño, que no vengan con el cuento de que no venden. Quiero que haya más puntos de venta y más precios accesibles y donde nosotros los liguistas podamos diseñar el uniforme que queremos. Hay varias ofertas, cuando llegue el momento veremos la oferta seleccionada. Finalmente, quiero reiterar públicamente mi reconocimiento a la Junta Directiva, porque hemos socado la faja, hemos reducido condiciones, pero ellos han entendido que es parte de ese proceso de reestructuración.

¿Floro donó el dinero de los cinco meses o hay que devolvérselo?

El compromiso de Benito es alto, pero la plata se la vamos a devolver. Benito sigue en Alajuelense porque después de cuatro horas de reunión con la directiva, en donde tuvimos el criterio de Pablo Nassar (miembro de la Comisión Técnica), tomamos una decisión de que Floro debe continuar como técnico. Claro que escuchamos a la afición, nosotros sabemos de situaciones a lo interno del club, de temas que él ha manejado con los jugadores y vemos también los resultados. Le dije también que fracasamos en Concacaf y que hay que evaluar qué paso, pero que la Junta Directiva le ha dado el respaldo.

¿Lo que más le duele es que se haya filtrado el contrato?

Usted me lee bien, estoy tranquilo por la cláusula que hay y que podamos rescindir el contrato cuando lo consideremos conveniente. La rabia que se me nota es cuando hay una puñalada por detrás, porque yo sé cuáles son las cuatro personas que tenían el borrador, por eso he decidido pasar el tema a la fiscalía.

Hoy recibí llamadas de cuatro expresidentes, a los que les agradezco que hayan tomado el tiempo de conversar. Todos me dijeron: 'Cuando se viene el chaparrón y golpea, uno se pregunta, para que estamos aquí'. Al final ese amor por la Liga es el que lo lleva a uno a meterse en esto. Le agradezco a ellos la solidaridad por la filtración que se hizo en en club, este caso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias.

Ayer trascendió de que Benito Floro pudo pasar a ser gerente y no técnico, ¿qué tan cierto es? ¿Cuál fue la sensación luego de la reunión con Benito Floro?

Hay un análisis después de Concacaf que queda a lo interno. Sigue siendo un objetivo de la Liga volver al torneo de Concacaf lo antes posible. Pablo Nassar hizo su valoración y nos sirve para tomar decisiones. En el tema de los jugadores, usted puede tomar dos decisiones: contratar jugadores de proyección o ya curtidos, que obviamente son de un mayor presupuesto. La Liga tomó una decisión de que en las circunstancias actuales, iba a contratar jugadores de proyección. Buscamos muchachos que estuvieron en la Liga y que por alguna razón se fueron. Con ellos siempre fuimos claros de que no necesariamente iban a jugar. Dijimos que venían a competir y que los que estén mejor son los que van a jugar. Es la apuesta que hicimos, nunca dijimos que venían a ser titulares.

Usted mencionó que se topó con una realidad financiera que desconocía. ¿Había estados financieros maquillados?

Había contingencias legales. A mí no me gusta que haya demandas, uno puede discutir pero no me gusta. Me dijeron de una demanda grande que ya estaba ganada y al final la perdimos. Por ejemplo, llegamos a un acuerdo con Alejandro Alpízar, que tenía una demanda contra la Liga. No son estados financieros maquillados, sino circunstancias que provocaron las cosas. Pero no hay que llorar, de una manera responsable estamos buscando la solución. Estos son ciclos, a mí me hubiera gustado entrar con el ciclo de la ola alta, pero no nos quejamos. Estamos sentando las bases para que podamos entrar en esa dinámica.

¿Pudo afectar en el rendimiento de los jugadores el que se les atrasara el salario?

Quiero resaltar el compromiso de los jugadores. La Liga se atrasó en julio pero no fue que se atrasó del todo. Nos reunimos con los líderes y hablamos con ellos. Lo que hicimos fue que con la plata que teníamos, vimos los salarios más bajos o donde había compromisos de pensiones y les pagamos. Y creo que el atraso fue solo de cinco días. Lo que le digo es que fue algo conversado con los jugadores. No creo que haya perjudicado en los resultados. Y repito, fue solo en julio. Lo que pasa es que como siempre pagamos puntual, si nos atrasamos un par de días, causa roncha en el ambiente.

¿De cuánto es el hueco financiero que tiene la Liga?

En asamblea señalamos que con un millón de dólares podríamos estabilizar a la Liga y en eso estamos trabajando.

¿Cuándo usted dice que hubo una reunión de cuatro horas, fue por qué el renunció?

La reunión no fue solo con los directivos. Nassar se reúne con Floro, después llegan Floro y Nassar a reunirse con los directivos y después la Junta Directiva se reúne para valorar la situación. Pasamos varios días analizando y hablamos de todos los temas. Por ejemplo, Benito dice que él nunca saldrá a hablar de un jugador. La posición de Pablo Nassar es esencial para que la Junta pueda tomar decisiones.

¿Dentro de esas cuatro personas que tienen el borrador está Aquiles Mata?

No me voy a referir a ese tema, ya hablé el tema a la fiscalía. He entregado mis correos y mi computadora.

¿Le está pagando mucho la Liga a Benito Floro para los resultados que se han dado?

Yo le diría que en el torneo pasado, entre el gerente y el entrenador, hay salarios de cuerpos técnicos más caros. El tema de Benito lo tenemos repartido en tres etapas. En la primera etapa en la que venía conociendo al equipo, después cuando no tenía jugadores y ahora estamos en la tercera etapa. En este momento tenemos un fracaso en Concacaf, y estamos en el campeonato nacional con cuatro puntos de seis. No creo que un equipo haga bien al sustituir un técnico en dos fechas. La gran ventaja es que tenemos una relación muy abierta con Benito Floro. Si en el futuro creemos que las condiciones no se dan, vamos a salir a decirlo.

¿Usted asegura que no es un millón de dólares?

No es esa cifra. El gran problema es que para que nos demos cuenta cuánto es, tenemos que sacar a Benito. Es la única forma de la que nos vamos a dar cuenta si la Liga pagó ese monto que usted dice. Yo lo que le digo a la afición es que puede estar absolutamente tranquila. No tenemos ninguna preocupación, cuando llegue el momento lo daremos a conocer, si es que llega. Vamos a un día a la vez.

¿Negoció una cifra elevada en la cláusula de salida?

Yo no entiendo a veces cuál es la gana de seguir insistiendo, es un tema financiero. Esa discusión la tenemos entre amigos, en la casa, hacia adentro. La parte deportiva si la tenemos que hablar con la prensa.

En el tema de la nueva indumentaria. ¿Se podrá mencionar alguna marca interesada?

No puedo mencionarlas. Si puedo decir que ya hay algunos diseños que están espectaculares. Me gusta tener la flexibilidad para incorporar diseños nuestros. Yo le puedo asegurar que en el próximo torneo vamos a tener un uniforme de primera.

¿Usted decía que en el presupuesto les ofrecieron ganancias por $8 millones y solo se obtuvieron seis. ¿Habrá investigación?

No fue que nos ofrecieron, yo soy responsable porque estuve en la asamblea de socios. Los socios todo lo aprueban. Esos ingresos no se dan, porque no entraron. Aprendimos que es mejor no meter en el presupuesto la venta de un jugador, porque está la posibilidad de que no se vendan jugadores. Lo que quiero decir es que son circunstancias y hay que ser mucho más finos a la hora de plantear presupuesto.

Mañana juegan un partido importante, ¿está en riesgo Floro o sanciones para jugadores en caso de un mal resultado?

Hay tres resultados. Ya veremos que pasa. Le puedo decir que vendré con calma a ver el partido. Creo que la afición verá un buen partido en el Morera Soto.

En redes sociales hay mucho descontento. ¿Cuánto más van a aguantar los malos resultados?

Ocampo le cede la palabra a Federico Calderón, vocero de la Junta Directiva:En esto uno tiene que tener la cabeza muy fría, hay que acuerpar la figura del presidente porque es la que más expuesta está. Hay que hacer dos valoraciones: La de Concacaf y la del torneo local. En la primera fracasamos. En el campeonato local llevamos una victoria y un empate, pero son solo tres partidos. Un campeonato no se gana en la tercera fecha. Ayer le manifestamos el apoyo a Benito Floro, hay muchas cosas que se pueden mejorar. A la afición le puedo decir que si son liguistas, vengan a apoyar al club, hoy está Benito, pero el club siempre seguirá siendo el mismo. Que no apoyen a una persona en particular, sino al club.

Mucha afición liguista pregunta por lo que pasó en Ecuador. Floro dijo que nunca forzó ninguna cláusula de salida pero cobró alrededor de ¢300 millones.

Federico Calderón (vocero de la Junta Directiva): No es justo que hoy salgan diciendo que Benito Floro llegó hasta las últimas consecuencias con el Barcelona. La historia de Benito Floro se analizó previa a su contratación, nosotros somos gente responsable, tenemos una encomienda de los socios y por eso a todos los técnicos se les hizo una investigación. El tema del Barcelona lo conozco muy bien. Efectivamente se da una ruptura, había una cláusula de rescisión, había un monto 'X' y Benito acuerda el 20% de esa cláusula ($373.000). Desafortunadamente a Benito no le pagan, Benito se cansa de esperar y eleva el caso a FIFA. Definitivamente fue una irresponsabilidad de la junta anterior y el club terminó pagando más del doble por no aceptar el gesto de buena fe por negociar una cláusula beneficiosa. No es justo que a Benito quieran sacarle pelos en la sopa.