Esteban Marín: 'La mayoría cree que ya volví a Alajuelense, pero me quedo en Carmelita'

La Liga lo prestó por un año

La Liga tendrá que esperar hasta enero para volver a tener al defensor Esteban Marín, pues el préstamo con Carmelita es por un año.

El propio Benito Floro estaba muy interesado en que el zaguero retornara de una vez a Alajuelense, según contó el jugador.

"El profe Benito habló con mi representante, le preguntó que cuánto me quedaba de préstamo, él estaba contento con el trabajo y con estos seis meses que aproveché, pero yo firmé por un año de préstamo y entonces él dijo que tranquilo, que me quedara estos seis meses más y que la idea es que el próximo año vuelva de lleno con la Liga", destacó el defensor.

Durante este Verano, Marín estuvo presente en 14 partidos con los verdolagas y sumó 1.173 minutos. A eso se le añaden cuatro juegos (360 minutos) en los que actuó con Alajuelense, antes de que lo cedieran a préstamo.

"Venía jugando con la Liga y estaba ahí entrenando, me tomó de sorpresa que me mandaran a otro equipo, no me lo esperaba y obviamente uno al principio se queda como pensando qué pasó aquí, pero ya después uno va entendiendo", expresó.

Y agregó: "Siento que el profesor Benito lo pensó bien y en realidad es lo que uno necesita, jugar e ir adquiriendo más experiencia, más rodaje y creo que ya después lo tomé de buena manera y motivado porque tenía que jugar lo máximo que pudiera, tomar ritmo y que se cumpliera el objetivo que era que yo jugara y que tuviera más ritmo de juego".

El defensor de 21 años ahora ve su realidad y se siente mucho más seguro en lo que hace, porque va ganando espuela en la cancha.

"Jugar a préstamo me cayó de la mejor manera, la verdad siento que lo necesitaba porque no es igual participar en cuatro partidos, parar y después volver. Creo que mantener el ritmo constante todas las semanas es lo que hace que uno suba el nivel".

Después de que concluyó la fase regular del Verano, el equipo rojinegro se mantiene entrenando y desde cierta óptica podría decirse que la pretemporada ya comenzó.

Por eso es que muchos pensaban que Marín ya había regresado, como Jossimar Pemberton. Sin embargo, él se mantiene bajo las órdenes de Guilherme Farinha. Además, Anthony López continúa en Pérez Zeledón.

"Yo pienso que la gente cree que estoy entrenando con la Liga ahorita, la mayoría cree que ya volví a Alajuelense, pero no, me quedo en Carmelita estos seis meses y lo que les digo a los aficionados es que me esperen un poco más, porque yo quiero volver y volver más fuerte, con más rodaje, para aportarle más adelante a la Liga y alcanzar los objetivos de la institución".

Tras los pasos de Luis Marín. A Esteban le tocó una situación similar a la de su hermano Luis Marín, quien entre 1992 y 1993 jugó a préstamo con Carmelita, donde acumuló horas fútbol y al volver se convirtió en uno de los referentes de la defensa de Alajuelense y de la Selección Nacional.

"A mi hermano le tocó igual, en una época en la que habían muchos jugadores de experiencia, con Mauricio Montero, Javier Delgado y no sé quién más estaba ahí. En ese entonces no solo a él le pasó, también a Wílmer López, Rónald Gómez, Álvaro Mesén; ellos tuvieron que irse a préstamo para después volver y consolidarse en el equipo de Alajuela", recordó.

Para agregar: "Ellos estuvieron a préstamo por un año, porque antes eran campeonatos largos y entonces se fueron todo un año a préstamo y es curioso que sea parecida la historia, pero la verdad es que uno lo toma de buena manera".

Él sabe que el liguismo se estaba comenzando a ilusionar con su regreso, porque las veces que jugó con Alajuelense lo hizo de buena manera y para algunos este tenía que ser el momento, ante la salida del ecuatoriano Jefferson Hurtado y la no renovación de Michael Umaña.

"A los aficionados les agradezco el apoyo, eso lo motiva a uno a seguir trabajando, de verdad que eso lo ayuda a uno y uno lo toma bien, es muy motivante que la afición lo quiera a uno de vuelta".

Sin embargo, los rojinegros ya van reestructurando la zaga, tras fichar a Álvaro Aguilar y a Seemore Johnson.

También cuentan con Jameson Scott, Darío Alfaro y Diego Mesén. Incluso, no resultaría extraño si en algún momento a Kenner Gutiérrez lo devuelven a la zona defensiva, para que aporte experiencia en ese departamento.

El puesto natural de 'Guti' es como defensa central, pero Benito Floro lo transformó en volante, respondió bien y tiene gol.

Mientras Benito Floro rearma su rompecabezas, Esteban Marín se encuentra de vacaciones y a la espera de que le avisen cuándo iniciará pretemporada con Carmelita.











