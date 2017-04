Darío Alfaro demostró que puede aportarle mucho a la defensa de Alajuelense

El joven de 20 años se vio bien con la Liga en Ciudad Quesada

Ciudad Quesada

Pasaron 17 partidos para que el defensor Darío Alfaro apareciera de nuevo en la formación de Alajuelense.

El joven de 20 años sacó buena nota en Ciudad Quesada en un examen difícil, porque le tocó marcar a un delantero incómodo, inquieto y habilidoso como Johnny Woodly.

Alfaro fue bien a las coberturas, no tuvo ningún fallo y hasta le dio seguridad a la zaga manuda en un partido intenso ante San Carlos.

El muchacho no puso en aprietos a sus compañeros; más bien se apoyaba en ellos y se veía metido de lleno en el juego, con mucha confianza.

"Me sentí bastante bien, los compañeros me respaldaron bastante y para mí es un apoyo importante, aquí todos queremos jugar", comentó Alfaro.

A inicios de este Torneo de Verano, jugó porque Michael Umaña se encontraba con la Selección Nacional en la Copa Centroamericana en Panamá.

Este miércoles actuó en el partido que Alajuelense venció 0-1 a San Carlos en sustitución del ecuatoriano Jefferson Hurtado, quien debía purgar un juego de suspensión por la roja que le mostraron contra Carmelita en el Fello Meza.

El zaguero simplemente hizo su trabajo, pero ante los ojos del cuerpo técnico y de la afición rojinegra sumó puntos, como diciendo en cada una de sus intervenciones 'aquí estoy, yo también puedo'.

"Para eso se entrena todas las semanas, con la intención de que llegue el partido, jugar y hacerlo de una buena manera", apuntó.

Muchos lo visualizan como uno de los tres integrantes de la defensa del futuro cercano de la Liga, junto a Diego Mesén y Esteban Marín.

"Dios primero así sea, este institución es mi casa, he estado aquí durante muchos años y me gustaría quedarme aquí siempre. Me tocó jugar y creo que lo hice bien aquí en San Carlos, se nos complicó bastante porque el rival atacó bastante".

Y agregó: "Ahora la lucha de nosotros es entrar a la Concacaf porque no logramos pasar a la cuadrangular y si se nos da es un premio al esfuerzo, porque a este equipo nunca le han faltado las ganas, la actitud".

Alfaro dice que seguirá trabajando duro, porque lo que él quiere es ganarse el derecho de jugar.

"Desde afuera uno siente mucha impotencia, se sufre mucho desde la banca o desde la grada, porque uno ve a los compañeros esforzándose y es muy duro que las cosas no se den, a como nos pasó en la mayor parte del torneo, eso es complicado", recalcó.

Alajuelense se despedirá de este Verano el domingo a las 2 p. m., cuando reciba a la UCR.











