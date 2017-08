Jugadores de Alajuelense niegan boicot en el camerino contra Benito Floro

Alajuela

¿Le tendieron una cama los jugadores de Alajuelense para que Benito Floro dejara de ser su entrenador? La respuesta de dos de los líderes de la Liga es un rotundo y categórico no.

"Es algo muy delicado, nosotros no quitamos técnicos, quien toma la decisión es la Junta Directiva, nosotros somos empleados del club, de la institución y tratamos de dar lo mejor de cada uno de nosotros", expresó el portero Patrick Pemberton.

Mientras que el atacante Jonathan McDonald afirma que en sus casi 15 años de carrera, "en un camerino nunca he escuchado: 'perdamos hoy para que echen al profe o perdamos tres o cuatro partidos para que lo echen'".

Mac afirma que él es una persona leal y que eso se lleva al camerino y a la cancha.

"Nunca voy a morder la mano que me da de comer, por más mal que me hayan tratado, o por más mal que me lleve con la persona y es la que me alinea o todo, siempre voy a hacer lo que el profesor me pida, sea beneficioso o sea en perjuicio de mi rendimiento individual".

Recordó que en los últimos ocho meses con el español, él marcó cuatro goles y su promedio en los torneos anteriores nunca había bajado de siete tantos por campeonato.

"No creo que los líderes de este equipo o los jóvenes hayan querido botar al técnico. Aquí mientras yo he estado no, y si hubiera pasado, o hubiese escuchado algo así, soy el primero en denunciarlo, primero con la Junta Directiva y segundo prefiero hacerme a un lado del todo de la institución".

Y agregó: "Nunca lo escuché y si lo hubiera escuchado era el primero en brincar, porque antes de entrenador es persona y como persona a mí no me gusta que me traten mal, ni que me quieran meter un puñal por la espalda".

Mac insiste en que los capitanes del equipo siempre trataron de respaldar a Floro.

"Siempre hablamos entre los mayores y dejimos: 'busquemos la manera, busquemos la forma de entender, de interpretarle, de ayudar', porque nos ayudó, hubo partidos que perdemos o que no ganamos por errores individuales y él nunca salió a dar nombres específicos, este, este y este no rinden, no hacen lo que yo les digo y eso habla de que es un profesional y nos trató de proteger lo más que pudo".

Para él, el pensamiento de que la cabeza de Floro rodó por culpa de los jugadores es infundado.

"Si alguien llega y me lo dice de frente, que sabe y que tiene pruebas, que me las muestre, a ver si es cierto, porque eso jamás. Jamás pasó y jamás lo voy a permitir que pase en mi institución algo así", enfatizó Mac.

El lunes pasado, Alajuelense destituyó a Benito Floro y nombró a Wílmer López como técnico, acompañado por Jozef Miso y Mauricio Montero como asistentes.

Ese día, el presidente de la Liga, Fernando Ocampo afirmó: 'Quitar a un entrenador no es fácil, pero los resultados hablan por sí solos'.