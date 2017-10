Wílmer López excluye a Kenner Gutiérrez y Cristopher Meneses del clásico

Aunque no falta quien dudara del carácter de Wílmer López como técnico, el Pato demuestra que a él no le tiembla el pulso para tomar decisiones, ya sea por asuntos meramente tácticos o porque es su forma de sacar el látigo.

Los rojinegros visitan este domingo a Saprissa (10:55 a. m.) y fuera de convocatoria quedaron dos hombres experimentados que venían jugando, como el central Kenner Gutiérrez y el lateral izquierdo Cristopher Meneses.

Otro veterano que no fue tomado en cuenta para este clásico es el contención Luis Miguel Valle y a él se le une el atacante trinitense Jamille Boatswain.

El estratega rojinegro ya había lanzado algunos dardos cuando la Liga comenzó a flaquear, tras las derrotas contra Santos y Carmelita.

Hace una semana, a pesar de que Alajuelense mostró otra cara y con un hombre menos, perdió en el último minuto contra Herediano.

Lo que realmente colmó la paciencia del entrenador, le quitó el sueño y hasta le subió la presión fue ver que ante Guadalupe, su equipo volvió a jugar mal y de nuevo perdió.

La noche del martes, López anunció que había llegado el momento de tomar cartas en el asunto, porque el gran problema es que Alajuelense se estaba comportando como equipo pequeño, que solo le juega bien a los grandes y que después se relaja ante los demás.

"Hay jugadores a los que se le ha dado la oportunidad y no la han aprovechado. Hay jugadores que están en Liga y no se han dado cuenta que están Liga. Jugadores que llegaron y jugadores que tienen tiempo de estar y no se han dado cuenta de que están en la Liga", indicó López tras la última derrota.

En su comparecencia ante la prensa antes del clásico de este domingo, el Pato dijo: "Va a ser una Liga diferente en todo".

"Desde ciertos hombres que tal vez no van a aparecer, otros que inclusive ni en banca vayan, pero lo principal es que esta Liga se verá con deseos, con ganas, con coraje, con lucha y que va a ir a pelear por los tres puntos, porque sea quien sea el jugador que esté dentro del terreno de juego este domingo saben de la responsabilidad, la necesidad y la obligación que tiene el equipo de ganar".