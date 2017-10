¿Alajuelense vive mala racha por jugadores o técnico? Periodistas deportivos opinan

¿Son los jugadores los responsables del mal momento de Alajuelense o es un asunto del entrenador de turno?

La Nación hizo un sondeo entre 18 periodistas deportivos para encontrar la respuesta a esa pregunta.

De los comunicadores consultados, 12 afirmaron que el problema está en los futbolistas; cinco aseguraron que la culpa se comparten entre los jugadores y el técnico, mientras que otro se salió de la respuesta cerrada y afirmó que la responsabilidad absoluta recae sobre la Junta Directiva.

"Es de la directiva, la dirigencia fue la que llevó al entrenador y contrató a los jugadores; así que son responsables de lo que ocurre en el equipo", apuntó Rodolfo Méndez, de Deportivas Columbia.

Según Felipe Castro, de Teletica Deportes, la situación de la Liga en este Apertura hay que verla en dos etapas.

"En la primera parte más de técnico y en la segunda más de jugadores", comentó.

Su compañero Miguel Calderón coincidió con él, al afirmar que la escogencia de Benito Floro no fue la esperada.

"Fue una apuesta muy arriesgada de la dirigencia y no resultó. La Liga contrató a futbolistas que no tienen las condiciones para estar en el equipo. Pongo ejemplos, Din John Arias, Jake Beckford, Seemore Johnson, Jamille Boatswain y Brayan López. También hay jugadores líderes que se creen intocables y no dan lo que tienen que dar. Es un conjunto de todo", comentó Calderón.

Y agregó: "Malas decisiones de la dirigencia y hay que decirlo, Wílmer López es el que menos culpa tiene porque es el que llegó a asumir esa brasa y ha tratado de enrumbar el ritmo. No tiene conjunto, no tiene conjunto".

Andrés Zárate, de Diario Extra, considera que a Alajuelense le ha faltado equipo porque no fichó los refuerzos que necesitaba para competirle a Herediano y Saprissa, ya que a su criterio, les falta peso y no marcan diferencia.

"En cuanto al técnico opino que hay que darle el beneficio de la duda a Wílmer López, pero para que él sea el que lleve el timón del barco y de una vez dé resultados es difícil. Creo que debió llevar un proceso más en Alajuelense, él fue asistente de los últimos técnicos, pero nunca tuvo un rol protagónico, pues con Benito Floro era este quien manejaba el equipo a su antojo y Wílmer no tenía tanta injerencia. Creo que para dirigir Herediano, Saprissa o Alajuelense hay que tener un poco más de recorrido", citó Zárate.

Félix Ángel Guevara, de ExtraTV 42, señala que la Liga ha tenido altibajos en la parte emocional y deportiva.

"Viene el clásico y creo que le falta más vigor a sus jugadores y no se han comprometido con la institución. El tema va muy marcado para jugadores y que realmente el equipo no se ha conjuntado y no se ha llenado de ula nión que tendría que haber en un equipo de fútbol", destacó el narrador.

Anthony Porras, de Deportivas Columbia, también le achaca la responsabilidad a los futbolistas.

"Tiene jugadores muy limitados y otros que llegaron al equipo y no han dado la talla. Hay otros que ya tienen años en la institución y no pasan un buen momento. Si se hace un análisis línea por línea y los compara con los equipos que están por encima de ellos en la tabla de posiciones y encuentra mejores planillas en los otros", argumentó.

Gabriel Vargas, de Ticodeporte.com, considera que la conformación del equipo no fue la adecuada.

"Ni Benito ni Wílmer demostraron que tienen la capacidad de manejar a un equipo que carece de calidad, sumado a la falta de actitud de la mayoría de sus jugadores", citó Vargas.

Wender Ramírez, de la página de mariosegura.com, mencionó: "Los jugadores no han sentido la camiseta, la grandeza que tiene ese club, que es el segundo más grande del país".

Y Eduardo Castillo, de Teletica Radio, también responsabiliza a los integrantes de la planilla eriza.

"Es un plantel muy limitado en todas sus líneas, se armó de mala forma y viene arrastrando problemas por la calidad de los jugadores que tiene. Sin duda alguna que faltan alternativas y variantes. No es algo que el técnico pueda resolver tan fácil sin contar con buenas opciones".

En este sondeo también se le hizo la consulta a Melissa Alvarado, Adrián Méndez y Alejandro Monge (ExtraTV 42), Gabriela Jiménez (Repretel), Pedro Retana (Diario Extra), Diego Obando (Multimedios), Juan Carlos Solano (Columbia) y Daniel Martínez (Monumental).

Alajuelense marcha en la sétima casilla del Apertura, con 21 puntos.

La Liga había presentado síntomas de mejoría, pero perdió sus últimos cuatro partidos, contra Santos (2-1), Carmelita (1-3), Herediano (3-2) y Guadalupe (0-1).

Este domingo, los rojinegros visitan a Saprissa.