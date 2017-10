Los líderes alzan la voz en un Alajuelense donde el técnico no parece el problema

Alajuela

Desde que Óscar Ramírez se marchó de Alajuelense, por el club han desfilado seis entrenadores.

El último título alcanzado por los rojinegros data del Invierno 2013 y esa sequía es la que provoca que en la Liga no haya estabilidad en el camerino ni en el banquillo.

Cada semestre, o incluso antes, la salida de técnicos y jugadores es el común denominador.

El colombiano Hernán Torres llegó a la final del Invierno 2015, pero al perderla, en la Liga lo despidieron, suerte similar a la que corrió Javier Delgado en el Verano 2016.

Con José Giacone, Alajuelense no levantaba y el argentino optó por presentar su renuncia.

Después de que Wílmer López dirigió un partido como técnico interino, Guilherme Farinha asumió la brasa manuda y clasificó, pero en esa cuadrangular la Liga anduvo de capa caída.

A pesar de que tenía contrato, al portugués le avisaron que no continuaba, para dar paso a la llegada de un Benito Floro con quien el equipo se desplomó y fracasó en la Liga Concacaf.

La apuesta por Wílmer López fue aplaudida por la afición y desde la primera práctica se notaba que había regresado la alegría y el fútbol a la Liga.

El Pato estuvo invicto durante ocho fechas, pero ha perdido los últimos cuatro encuentros y no falta quien en este momento pida su cabeza.

Las luces de alerta se encendieron y existe la amenaza de despido para los jugadores que ya están fichados porque no dan la talla.

A las puertas del clásico, los líderes son los que alzan la voz en el camerino para evitar una debacle mayor.

"No le voy a mentir, después de esa derrota acá en casa nos ha afectado, nos ha golpeado a nosotros, a la afición, a la Junta Directiva, al técnico, pero como lo hablamos, acá no hay tiempo, ya viene un partido importantísimo el domingo en el que hay que ir a buscar ese compromiso, nos ha afectado, nos ha golpeado, pero ahí es donde están apareciendo los líderes, a hablar un poco, a conversar con nosotros y a darnos a entender que no hay tiempo y que aún hay opciones", manifestó Luis Sequeira.

Al consultársele que quiénes son los que están levantando al equipo, el volante respondió: "Aparecen un Patrick (Pemberton), un (Pablo) Gabas, un (Jonathan) McDonald, que son los que más tiempo han estado acá en el equipo, son los que se hacen presente, los que hablan, los que nos aconsejan a nosotros que estamos iniciando".

El futbolista afirma que la culpa de estas últimas cuatro derrotas en fila no se le pueden achacar al Pato.

"Nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo en la cancha, él no es el que entra a la cancha a jugar y a tomar decisiones, sino que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad", apuntó.

Sin embargo, tampoco cree que las culpas recaigan al 100% sobre los jugadores.

"Él (López) lo explicó y esto no es solo responsabilidad de nosotros, sino de todos los involucrados, cuerpo técnico, masajistas, el equipo completo", indicó.

Sequeira confesó que en el camerino no se habla de que pueden darse salidas en cualquier momento.

"Pero cuando un equipo no anda bien, cuando le va mal en la cancha hay que ver dónde se está equivocando, en dónde están ocurriendo esos errores. Si para la directiva eso es lo más correcto, hay que aceptarlo, ya está en cada quien, en nosotros, ver lo que estamos haciendo en los entrenamientos y en los partidos, ya está en el técnico y en la directiva la decisión, a nosotros nos corresponde aplicarnos en la cancha", recalcó.

Por su parte, el capitán liguista, José Andrés Salvatierra dice que ante cualquier decisión que se tome, lo importante es la institución.

"Uno como jugador simplemente lucha para conseguir y ganar títulos para la institución, pero nosotros estamos de paso, en cualquier momento la carrera se acaba y la institución es la que sigue. Sabemos el mal momento que estamos pasando, se lo hemos hecho ver a los compañeros que por ahí tienen poco tiempo acá sobre cómo son las cosas y sabemos que cualquiera está anuente a una salida, hay que tomarlo con el mayor profesionalismo", indicó el lateral derecho.

Para él, los jugadores simplemente tienen que afrontar los partidos que vienen y "esperar las decisiones que tome la directiva".

"Lo que Wílmer dijo uno lo respeta, él es el entrenador, él es la cabeza del grupo y se respeta. Nosotros le hacemos saber a los que no tienen mucho tiempo de estar acá cómo son las cosas, cómo son las cosas en este tiempo tan difícil que hemos pasado sin títulos, hay que decirles que acá hay que correr, que hay que ganar los partidos siempre, que hay que ganar domingo y miércoles, porque, si no, pasan estas situaciones. Eso es lo que les hemos hecho saber".

Salvatierra aclaró que no son regaños, sino consejos.

"Igual nosotros estamos dentro de la lista de los que se está viendo si continuamos o no continuamos. Wílmer lo dijo muy claro, acá todos nos metimos en esto y solo juntos podemos salir, entonces son palabras para unirnos, para luchar por una misma causa, para que nadie crea que uno está en contra o a favor, o que hay grupos, sino que acá somos todos y hay que unir aún más el camerino si queremos sacar esto adelante".

El carrilero tampoco considera que se trate de un problema de identidad.

"De mi parte lo único que siempre les aconsejo es entrenar, entregarse al máximo en esta institución, porque las recompensas son buenas. Cuando la Liga tiene buenos momentos, cuando se es campeón, cuando se gana, todo es bonito acá y es lo que uno les quiere transmitir a ellos", recalcó.

Alajuelense se encuentra en el sétimo puesto de la tabla y el domingo, a partir de las 10:55 a. m. jugará contra Saprissa en Tibás.