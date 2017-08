En Alajuelense todos entendieron que pueden ser titulares con Wílmer López

Alajuela

La llegada de Wílmer López, Jozef Miso y Mauricio Montero al cuerpo técnico de la Liga se convirtió en una inyección de motivación para los jugadores, que antes sentían que no tenían la confianza del técnico, porque no jugaban.

Por ejemplo, en los partidos de este semestre, Bryan Jiménez no estuvo en la convocatoria de los primeros encuentros de la Liga en el Apertura ni en los pulsos contra Olimpia.

Él apareció hasta el domingo anterior y jugó los últimos 15 minutos ante Guadalupe (1-1), pero hoy su realidad es muy distinta, porque se perfila como el compañero de Jonathan McDonald en el ataque rojinegro para el partido del domingo contra Saprissa.

"Con el profesor Benito Floro no venía teniendo minutos, yo seguía trabajando para cuando me tocara la oportunidad y aquí todos empezamos de cero con Wílmer para pelear un puesto, el que no se motiva con un clásico no puede estar aquí, jugando fútbol; vamos por esos tres puntos", afirmó Jiménez.

Una situación similar pasaba con el brasileño Iago Soares, a quien le ha tocado ver todos los partidos desde el palco y Mauricio Montero anunció que él será uno de los 18 manudos que se concentrarán este sábado para jugar el clásico del domingo.

"Ahora todos estamos en igualdad de condiciones y el que se encuentre mejor es el que juega", apuntó Soares.

Mientras que el central Álvaro Aguilar y el contención Jake Beckford ni siquiera han debutado con la Liga, pero tienen fuertes posibilidades de integrar el primer once estelar del Pato.

"Con Wílmer todos tenemos un nuevo chance de mostrar quién anda bien y quién no, entonces hay que entrenar durísimo para meterse uno ahí", citó Beckford.

El Chunche admitió este viernes que la alineación ya está hecha, pero que ni los jugadores la saben, porque el secreto es mantener la expectativa entre todos, para que nadie pierda las ganas.

"Lo importante es que estén puntita de pie y que no se den cuenta de quién puede ser o quién no puede ser titular para equis partido, no solo para el clásico. Eso va a ser una constante de todos los partidos y los entrenamientos, que sepan a dónde vamos a jugar y cómo vamos a jugar los 30, no los 18", indicó Montero.

Por su parte, Jonathan McDonald cuenta que durante esta semana se despertó ese sentimiento de luchar por un puesto en todos los integrantes del camerino.

"Cuerpo técnico nuevo, compañeros que tal vez con el anterior no estuvieron muy tomados en cuenta están tratando de pelear un puesto desde el primer día. La alegría es ver que muchos compañeros disfrutan ahora de entrenar muchísimo, no voy a ser mal profesional de comparar un estado con otro de un día para otro", comentó el delantero.

Y agregó: "Hay compañeros que antes no disfrutaban las prácticas y ahora las disfrutan y mucho de lo que dejó Benito de la comunicación se está dando, porque muchos no estaban tan motivados y no estaban tan seguros de ellos mismos en esa etapa".

McDonald también reconoce que ahora la atención se centra en lo que hagan los jugadores, en la evolución que puedan tener y en esa primera pincelada de los ídolos que se verá ante los morados.

"Es un clásico lindo para jugar porque estará lleno, la afición nos responde gracias al cuerpo técnico nuevo y ahora nosotros tenemos que responderles al cuerpo técnico y a la afición, que nos llena el estadio y sea como sea nos da ese voto de confianza nuevamente, que nos lo ha dado en estos años".

Con su experiencia, el atacante afirma que los clásicos son partidos cerrados y que las opciones de gol son mínimas, por lo que la concentración es clave.

"Es un partido lindo, bonito, importante, para poder de aquí en adelante despegar con cuerpo técnico nuevo, con el ambiente apto, idóneo, estadio lleno, ganar y empezar a creer en buscar el primer lugar y llegar a la cuadrangular más fuertes que nunca", acotó.

El árbitro central para este nuevo pulso entre Alajuelense y Saprissa será Ricardo Montero y las puertas del Morera Soto se abrirán a partir de las 9 a. m.