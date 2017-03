Alajuelense muestra un juego con más vida desde hace dos semanas

Futbolistas dicen que es un tema de concentración

La Liga de Benito Floro muestra otra cara desde el segundo tiempo del partido contra Liberia, disputado el pasado 4 de marzo.

Aquel día, Alajuelense empató con los pamperos, también dividió honores con Herediano y el fin de semana pasado derrotó a Pérez Zeledón.

Los rojinegros se ven distintos, tienen mayor coordinación y muestran un juego con más vida.

Con ese aliciente, los erizos visitan este domingo a Cartaginés, a partir de las 2:30 p. m., en un partido en el que los dos equipos están obligados a ganar si pretenden mantener viva la esperanza de clasificar a la cuadrangular.

Aunque no jugará por el desgarro en la pierna derecha, el lateral derecho José Andrés Salvatierra tiene confianza en sus compañeros.

"Lo que ha cambiado es simplemente que la concentración ha sido al máximo, durante los 90 y pico de minutos para evitar que nos anoten, eso es lo que pasó en los últimos dos juegos y lo que falta ahora es concentrarnos en aprovechar al máximo las oportunidades que creamos; por ahí en otros partidos hemos jugado bien, pero los resultados no nos acompañaban", analizó el carrilero.

Para él, en la Liga nadie baja la guardia y en lugar de creer que todos los problemas ya se resolvieron, ahora trabajan más duro, tras reconciliarse con el triunfo.

"Hay que seguir creciendo, siempre hay cosas que mejorar para lo que viene, porque de nada sirve vernos bien en estos juegos si en el siguiente no seguimos de la misma manera, entonces el grupo lo tiene claro", citó el defensor.

Y añadió: "No hay que creérsela, hay que seguir trabajando con el mismo esfuerzo y humildad, porque este juego en Cartago va a ser clave para nosotros porque tenemos esas aspiraciones de clasificar".

Según Salvatierra, lo que pasó en la Liga es un cambio de actitud.

"Por la situación en la que estábamos, el que no se dieran los resultados ha hecho que el grupo entienda que debe dar un poco más y que hay que estar más concentrados. Eso se ha visto en los encuentros".

Línea por línea, los manudos muestran evolución y en parte es por la constancia, porque ya el mismo Benito Floro dijo que su alineación siempre ha sido la misma y que las variantes han sido por fuerza mayor.

"Al profe le gusta esa regularidad, a veces no salen los resultados, pero él siempre insiste, tendrá sus razones y hay que respetar sus decisiones", comentó Allen Guevara, para agregar: "Mejoramos mucho en defensa, corregimos errores, casi no nos crean peligro y en la media cancha logramos tener un equilibrio".

El defensor Michael Umaña también es del criterio que aún faltan cosas por mejorar en el bando erizo.

"Se ha mantenido el marco en cero y eso es importante, le da seguridad al grupo y es vital, en estos últimos juegos se logró, eso le da confianza a la gente de arriba y al grupo en sí y ojalá podamos seguir mejorando. Viene una final para nosotros, es ir a ganar o ganar, estamos ahí con opciones de entrar en zona de clasificación y lo daremos todo", reseñó el central.

El presidente erizo, Fernando Ocampo, también es optimista, al decir: "Cada vez veo al equipo más suelto, entienden más la idea del técnico y hay mejorías muy notorias como la de Patrick Pemberton".

Además, el jerarca destaca que la defensa evolucionó.

"Hemos eliminado el tema de los goles de bola muerta y me parece que Jefferson (Hurtado) poco a poco se va acentuando más en el equipo y nos ayuda por lo alto. Veo que hay combinaciones interesantes, eso se da a ratos, en otros ratos hay que seguir mejorando, pero vamos poco a poco por el camino correcto", subrayó Ocampo.

Cartaginés es sétimo con 21 puntos, mientras que Alajuelense se encuentra en la octava casilla del Verano con 19 unidades.

Jonathan McDonald: 'Logramos entender la idea del profesor'

Alajuelense se llenó de confianza tras el triunfo del sábado pasado y según Jonathan McDonald, las cosas ahora van mejor.

"Reencontrarnos con los tres puntos era lo que estábamos esperando, que el marco se nos abriera y mantener el cero atrás. Venimos creciendo desde el segundo tiempo contra Liberia, hablamos ciertas cositas de que teníamos que jugar más relajados, más tranquilos, sabemos la calidad que tenemos y debíamos quitarnos la presión, ir partido a partido", comentó el delantero.

Él insiste en que entrar en zona de clasificación "es algo que tarde o temprano va a llegar".

"Solo queda pensar en el juego que viene, nada más, no en algo que se puede llegar o no. Ya ganamos con una actuación buena de todo el equipo, logramos entender la idea del profesor (Benito Floro), las posiciones donde tenemos que estar y eso le da más auge al equipo".

Según Mac, la ciencia está en que los manudos ya captaron que no deben salir como locos a presionar, sino a meter el bloque.

"Y cuando rompen la presión seguir presionando en toda la cancha, son votos de confianza que hemos tenido nosotros y vamos por esa línea".

"No tengo desesperación por no anotar, tengo el voto de confianza del cuerpo técnico, de los compañeros y el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y en algún momento ya tendrá que entrar", Jonathan McDonald.

Para él no importa quién meta los goles, "lo importante es que ganemos y ahí va a llegar".

"Tengo la madurez suficiente para soportar la presión de no anotar y seguimos insistiendo, mejorando, lo tengo claro y obviamente que el esfuerzo y la lucha nunca los voy a dejar de tener por buen, mejor o peor momento que esté pasando".

El atacante afirma que está muy tranquilo, porque él hace lo que Floro le pide.

"No me impacienta porque sé que estoy haciendo el trabajo que el profesor me pide, sé que estoy haciendo el trabajo que el equipo necesita y sé que estoy haciendo el trabajo bien. Los goles llegan a veces por suerte, a veces por insistencia y a veces la peor que te queda la metés y ahí se empieza a abrir el marco", acotó.











