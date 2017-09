Cartaginés vs. Alajuelense presenta técnicos criados en la misma cuna y con igual ADN

Alajuela y Cartago

Wílmer López confesó que lloró de la emoción cuando Javier Delgado le pidió que fuera su asistente en Alajuelense, en enero de 2016.

En aquel momento, el Pato jamás pensó lo que ocurriría 20 meses después, porque se volverá a encontrar con el Sheriff, pero esta vez como colegas, desde el banquillo y defendiendo causas distintas.

Cartaginés recibirá a la Liga el domingo, a las 4 p. m., en el Estadio Nacional.

El juego convoca a dos técnicos formados en la misma cuna y con ADN rojinegro puro, que se conocen de toda la vida, desde que eran jugadores.

Será un reencuentro de buenos amigos, que ahora se topan como adversarios y que lo saben todo el uno del otro.

"Yo estoy muy agradecido con él, porque él fue quien me hizo aparecer en un banquillo de Primera División. Uno tiene que ser agradecido y eso lo voy a tener presente y muy agradecido y ojalá que esta primera vez que nos vamos a enfrentar, yo pueda empezar de buena forma", apuntó el técnico erizo, que está invicto.

En tono jocoso y entre risas dijo: "Ya que me dio el debut como parte del cuerpo técnico, que me permita debutar ante Cartago, ojalá con un triunfo".

Por su parte, Delgado no ve este duelo como un enfrentamiento directo con el Pato López.

"Wílmer conoce muchas cosas mías y yo conozco muchas de Wílmer, pero no es un partido de tenis en el que se enfrentan Javier Delgado contra Wílmer López, sino que es un Cartaginés ante Alajuelense. Ellos tienen sus aspectos positivos y negativos, como también los tenemos nosotros. La ciencia estará en cómo engrandecer las virtudes y cómo aprovechar las deficiencias del rival".

Relata que Wílmer siempre vio de él su trabajo, disciplina, esfuerzo y análisis del rival.

"Nuestra formación es ganadora, de buscar lo máximo, de estar en los primeros lugares y conseguir títulos, algo que traemos desde que éramos jugadores", apuntó el DT brumoso.

El Sheriff reconoce que el Pato es analítico y que le gusta que todo se haga bien.

"En lo futbolístico es complicado, porque se aplicaba la parte mía y más bien él tenía que ir viendo la manera de trabajar para ir implementado. Él me daba sus comentarios y su parecer, y se tomaban las decisiones".

Además, reseña que el Pato no está solo: "Insisto, esto no es un Javier contra Wílmer, Mauricio (Montero) y (Jozef) Miso, porque sería tres contra uno y no se vale".

Ellos se verán hasta el domingo, se abrazarán y se desearán que gane el mejor equipo.

-- Wílmer López es uno de los amigos que hizo en el fútbol, ¿qué significa enfrentarlo?

Conozco a Wílmer de toda la vida. Fuimos compañeros como jugadores y también en el último cuerpo técnico en el que estuve en Alajuelense, al igual que con Cristian Oviedo; ellos dos estuvieron muy cerca mío.

-- ¿Qué aprendió Wílmer López de Javier Delgado y viceversa?

Lo que aprendió de mí se lo tendría que preguntar a él, pero Wílmer siempre vio de mí trabajo, disciplina, esfuerzo y análisis del rival. Nuestra formación es ganadora, de buscar lo máximo, de estar en los primeros lugares y conseguir títulos, algo que traemos desde que éramos jugadores.

"En mi parte, como jugador aprendí de la calidad que Wílmer mostraba. En la parte técnica, lo que aprendí de Wílmer es que es una persona analítica y que le gusta que todo se haga bien, pero en lo futbolístico es complicado, porque se aplicaba la parte mía y más bien él tenía que ir viendo la manera de trabajar para ir implementado. Él me daba sus comentarios y su parecer, y se tomaban las decisiones".

"En esta nueva etapa Wílmer tiene dos hombres inteligentes e importantes, cada uno con su estilo. Mauricio Montero tiene más años e incluso fue el primer asistente que tuve en mi carrera como técnico, mientras que Jozef Miso cuenta con un buen recorrido en otros equipos. Estas tres cabezas tratan de sacar lo mejor de Alajuelense, pero es cosas de ellos, yo estoy en lo mío. Insisto, esto no es un Javier contra Wílmer, Mauricio y Miso, porque sería tres contra uno y no se vale".

-- ¿En qué se diferencia el estilo de Wílmer López al de Javier Delgado?

Cada quien tiene su manera de ver el fútbol. Cuando empecé en esto de la dirección técnica tomé muchas enseñanzas de entrenadores que tuve, como Juan José Gámez y Jorge Luis Pinto, así que hice una mezcla de todo lo que vi y lo que pensé que me iban a servir, hasta que poco a poco le di mi sello.

"Wímer también tuvo estas experiencia. Wílmer es muy inteligente, es de fútbol y siempre ha querido esta oportunidad; no se puede desaprovechar, algo que sé que entiende bien. Este es el espacio para que pueda consolidarse y darle estabilidad a un puesto que es muy difícil y complicado.

-- Wílmer tiene muy poco tiempo como técnico de Alajuelense, ¿tiene claro a qué juega?

Sí. Observé el clásico, el juego ante Pérez Zeledón y Liberia y ha mantenido una estabilidad en la alineación y lo que quiere. No es que ya todo esté descubierto y no se puedan dar sorpresas, pero el estilo de Alajuelense está muy definido, lo que puede cambiar es lo que haga cada jugador. Uno no se puede confiar de que conoce al dedillo al rival, pero lo primero es que el equipo propio esté bien y luego estar atento al desarrollo del juego por si se da alguna variante.

-- ¿Ha hablado con Javier en estos días?

Tenemos un amigo en común, un muchacho Cristian que es de ahí de donde yo vivo y hablando con Javier por medio de él, él me manda a decir una cosa y yo otra, pero nada a favor o en contra, sino más bien atacando al amigo en común.

"Con Javier tengo una muy buena amistad, una muy buena relación, pero casi no nos hablamos porque cada uno está en lo suyo y cuando se viene un partido como este yo creo que sería algo hasta cierto punto ilógico ponerme yo a llamarlo o que él me llame, casi no hablamos en las semanas anteriores, menos va a ser en la semana previa al partido entre nosotros".

"Por ahí es donde uno dice si no hemos hablado mucho en tres semanas, menos en la semana del partido".

-- Pero pasaron muchas cosas juntos en Alajuelense, ¿qué recuerdos tiene y cómo era su relación con él?

Con Javier siempre me he llevado muy bien, inclusive es a la persona que más le tengo que agradecer porque fue el primer entrenador que contó conmigo en un cuerpo técnico.

"La primera vez que yo estuve en un cuerpo técnico fue cuando él llegó a ser entrenador hace año y medio en la Liga, nunca había estado en un cuerpo técnico de Primera División hasta ese momento que a Javier lo nombraron".

"Y uno tiene que ser agradecido. Estoy muy agradecido con Javier, yo le deseo muchos éxitos en su carrera profesional, lógicamente para el domingo no, pero sé que Javier es un gran entrenador, es un gran profesional y eso encierra parte de lo bonito que estará este domingo".

-- En ese duelo de amigos que se viene en el banquillo, ¿usted tiene ventaja porque conoce bien cómo reacciona Javier ante cualquier situación que esté pasando en el partido?

Puede decir uno que sí y puede decir que no, porque una cosa es haber estado con Javier en el cuerpo técnico de la Liga que estar en el cuerpo técnico de otro equipo porque tal vez las condiciones no son iguales, tal vez la calidad de los jugadores que tuvo en un equipo no es igual a la que tiene en otro y la reacción que usted tiene como entrenador depende de la planilla con la que se cuente.

"Yo creo que Javier tiene un muy equipo en Cartago, viene levantando y se va a meter en la pelea para la clasificación, de eso no tengo ninguna duda y entonces sé que Javier es un entrenador que analiza muy bien los partidos y vamos a ver".

"Ojalá podamos descifrar las situaciones que él vaya a manejar dentro del partido, pero más que descifrar lo de ellos es ponerle más atención a lo que nosotros hacemos".

-- Se verán hasta en el propio partido, pero ¿qué mensaje le daría a Javier Delgado a pocos días del juego?

Javier sabe de la amistad, el cariño y el aprecio que yo le tengo, pues siempre va a estar ahí.

"Yo estoy muy agradecido con él, lo que le quisiera decir es el agradecimiento públicamente porque él fue el que me hizo aparecer en un banquillo de Primera División".

"Uno tiene que ser agradecido y eso lo voy a tener presente y muy agradecido; ojalá que esta primera vez que nos vamos a enfrentar, pueda empezar de buena forma ante él".

"Ya que me dio el debut como parte del cuerpo técnico, que me permita debutar ante Cartago ojalá con un triunfo".