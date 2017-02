Verdolagas reciben a la Liga este miércoles, a las 7 p. m.

"No tenemos que desaprovechar puntos porque eso cuesta caro", afirma Allen Guevara

Noticia La Nación: Carmelita es el tercer equipo no tradicional que más puntos le quita a Alajuelense

Alajuela

Los partidos entre Carmelita y Alajuelense siempre dan de qué hablar y el de este miércoles a las 7 p. m. reúne a dos equipos urgidos de puntuar.

"Carmelita siempre nos ha complicado, pero ahora todos los equipos están sacando puntos, están jugando bien y no te podés desconcentrar, porque yo creo que ahora necesitamos puntuar, sumar de a tres, estamos en casa aunque el partido es de ellos y no tenemos que desaprovechar puntos porque eso cuesta caro", comentó Allen Guevara.

Los verdolagas saben jugarle bien a la Liga y para este nuevo duelo pretenden complicar al cuadro de Benito Floro, a pesar de que son locales en el reducto manudo y que algunos creen que eso es un beneficio para los rojinegros.

A raíz de esa misma situación surge la idea de que Carmelita es posiblemente el rival no tradicional más peligroso para el León.

Sin embargo, eso es todo un mito que se viene abajo cuando se repasan los números.

De acuerdo con los datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto, Carmelita no es el equipo no tradicional que más daño le ha hecho a Alajuelense en los últimos cinco años.

Sin tomar en cuenta a Saprissa, Herediano y Cartaginés, Limón se presenta como el club que más puntos le quitó a Alajuelense, al sumar 28 unidades contra ellos en los duelos disputados entre el Verano 2011 y el Invierno 2016.

En ese mismo periodo, Belén le arrebató 21 unidades y Carmelita 16, mientras que Pérez Zeledón se adueñó de 15 puntos, Santos de 14 y la Universidad de Costa Rica sumó diez unidades frente a la Liga.

Tras ocho partidos disputados en este Verano, Alajuelense se encuentra en la décima casilla de la tabla, con siete puntos, una unidad por encima de Carmelita, que es penúltimo.

Si se toma en cuenta el rendimiento como local en este torneo, las dos divisas alajuelenses no le han sacado provecho al Morera Soto. De cuatro juegos ahí, Carmelita tan solo rasguñó un punto.

"Tenemos un partido encima que si lo ganamos, ya se olvida todo", manifestó Guevara, luego de que la Liga perdió 2-1 contra Saprissa en Tibás.

Mientras que Kenneth Cerdas dijo: "Carmelita es un buen equipo que siempre nos complica bastante y entonces, por el formato del torneo, al haber partidos domingo, miércoles, domingo hay que recuperarse lo más rápido posible y pensar de una vez en el próximo rival, que en este caso es muy duro".

Allen Guevara explicó que Benito Floro es muy detallista y que trata de hacer las cosas con calma.

"No se ha tenido el tiempo suficiente, no es ninguna excusa, pero a veces necesitás una semana larga para poder trabajar en cancha lo que él desea. Al ser los partidos tan seguidos solo nos da espacio para recuperar al día siguiente y trabajar mucho en lo que es pizarra, que no es igual", destacó el volante.

Y agregó: "Nosotros confiamos en la experiencia de él, solo hay que esperar un poco".

Sin embargo, Guevara admite que a los jugadores los inquieta ver que en este momento tienen diez puntos menos que el Santos, que es el líder del torneo.

"Este miércoles tenemos que ganar por obligación, jugando bien, para ir acercándonos un poco y estar bien en la tabla".

La entrada para el juego de este miércoles entre Carmelita y Alajuelense tendrá un costo de ¢3.000.











