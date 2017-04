Bryan Jiménez: 'Si sigo en la Liga quiero jugar más minutos'

Es el principal prospecto de los rojinegros

Alajuela

De los jóvenes debutantes de Alajuelense en este Verano, Bryan Jiménez fue quien estuvo más tiempo en la cancha.

Según el registro de la Unafut, el delantero de 20 años contabilizó 685 minutos en 17 apariciones.

En vista de que la directiva y la gerencia deportiva de la Liga anunció desde hace varias semanas que se venía una etapa de evaluaciones y decisiones, sin importar si hay contratos firmados de por medio y que también había que definir cuáles muchachos irán a préstamo, la joven promesa tiene la duda de qué pasará con él.

"Si sigo en la Liga quiero jugar más minutos y espero jugar más", afirmó el atacante.

Al consultársele si su continuidad está en duda, respondió: "Ya eso está manejándose con la Junta Directiva, ya ellos son los que deciden si sigo o si me voy a préstamo, pero por mí yo quiero seguir aquí".

Jiménez asegura que tiene mucho por mejorar, aunque siente que hizo las cosas bien.

"Creo que el debut fue muy bueno, al principio no pensaba que fuera a tener tanta participación en un equipo como la Liga, porque hay jugadores de experiencia que son los titulares y por ahí no esperé jugar tanto; cuando me tocó jugar fue algo muy bueno para mí y ahora lo tomo con mucha madurez y confianza", señaló.

En los últimos partidos de los erizos, el escazuceño jugó muy poco, pero él afirmar estár tranquilo.

"Eso ya son decisiones del profe (Benito Floro), ya él sabrá si tenía que ir a la banca o ser titular, yo trabajo aquí y tengo que esforzarme en los entrenamientos y ya él decide si juego o no".

Contó que en estos meses aprendió mucho de sus compañeros, que siempre lo apoyaron y que lo ayudaron a desenvolverse mejor incluso ante los medios de comunicación.

Cambio radical. A pesar de que ha pasado muy poco tiempo, Bryan Jiménez siente que ya no es el muchacho inexperto que, en el día de su debut el 7 de enero, afirmó en su primera comparecencia ante la prensa que sería el goleador del torneo con 15 tantos.

"Jonathan McDonald es como un hermano para mí, siempre ha estado ahí desde que yo estaba en el Alto Rendimiento, siempre me aconsejó y cuando pasó eso, me llamó y empezamos a hablar de cosas, me dijo que no me tirara ese peso encima, que yo era un buen jugador y que lo demostrara en la cancha, que no hablara mucho con la prensa y por ahí ya después de los días ya uno lo maneja y ya no habla tanto", recordó.

Durante este Verano, él actuó en dos puestos distintos.

"En los primeros partidos jugué de nueve, que es donde me gusta, pero el profe Benito habló conmigo, necesitaba que le cumpliera de extremo y siento que hice una buena labor", recalcó.

Jiménez estaba acostumbrado a los partidos de las divisiones menores, pero ya vio que la Primera es otra historia.

"El día en el que yo debuté, el profe me dijo que iba a jugar, salí del hotel y sentía una presión increíble, un dolor de estómago...era muy lindo en el momento, pero también había un poco de nervios, de ansias, porque era cumplir un sueño y no era lo mismo que jugar con el Alto Rendimiento, porque el estadio estaba casi lleno".

Y agregó: "Ese día me quedaron dos opciones que no pude concretar y entonces salí muy contento con el trabajo, pero tuve que mejorar varias cosas, como la definición, hablé con compañeros que tienen más peso en la institución y ellos me ayudaron a saber manejar las ansias. Contra Cartaginés cayó el gol y ya después fue una tranquilidad para mí".

Su sueño es marcharse al extranjero y todo lo deja en manos de su representante, Ricardo Cabañas.

"Es el que maneja eso, he estado hablando con él, yo ahorita lo que quiero es consolidarme en la Liga y ya después veremos. Si hemos hablamos de eso (irse al exterior), porque hemos tenido unas opciones por ahí, pero tengo contrato con la Liga, tengo que cumplirlo y ya después veremos lo que pasa con lo de fuera", citó.

Pero a nivel nacional hay otros clubes tradicionales que se fijan en sus cualidades.

"Sí, siempre está eso, desde hace seis meses se dice que me quieren dos equipos tradicionales, entonces este martes estaba hablando con mi representante y después vi en las redes sociales los rumores, estuvimos hablando de esos temas, pero hay que ver qué pasa".

En diciembre, Jiménez estuvo a punto de irse de la Liga. Su contrato se acababa y también sentía la frustración de ver como a otros muchachos sí se les daba chance en la Primera y a él no.

"Tenía dos opciones para irme, fuertes y unas no tan fuertes, la verdad es que mi familia es muy liguista, yo soy muy liguista y entonces decidí quedarme, fue una decisión que tomé mucho con mi familia, con mis amigos, hasta con el mismo Mac, que siempre ha estado conmigo. Decidí quedarme en casa y ya después del debut vi que había tomado una buena decisión".

Dijo que está muy contento con el apoyo que le da la afición de la Liga y desde ya se alista para lo que viene.

"Ahora queda trabajar extra, vienen unos días de vacaciones que no serán ni tan vacaciones porque no nos podemos descuidar, la verdad es que uno tiene que seguir trabajando y ahora esperar a ver qué pasa con las incorporaciones de la institución, quiénes se van, quiénes se quedan, para seguir preparando el próximo torneo".

Los rojinegros continuarán con sus prácticas hasta la segunda semana de mayo y luego tendrán unos 21 días de vacaciones, según la planificación inicial.











