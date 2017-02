Bryan Jiménez cumple su sueño de jugar al lado de Jonathan McDonald en Alajuelense

El futbolista de 20 años tiene mucha química con Mac

"Él me ha dicho que deje de estar jugando así, porque lo voy a retirar", comentó el joven liguista en medio de risas

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El modelo a seguir de Bryan Jiménez está en el propio camerino de Alajuelense y se llama Jonathan McDonald.

Yitan acaba de cumplir uno de sus sueños y es que siempre había querido jugar al lado de ese atacante que tanto admira.

No fue como siempre lo planeó, porque en sí lo que el futbolista de 20 años quería era conformar un dúo de ataque con el melenudo delantero, pero el sistema de Benito Floro es con solo un atacante en punta.

Sin embargo, el domingo pasado en Guápiles, Jiménez se vio inmiscuido en varias jugadas en las que tenía que estar muy bien coordinado con Mac, y se ve que se entienden.

"Para mí él es un gran jugador, lo admiro mucho desde que yo estaba en el alto rendimiento, cuando empecé a tener relación con él, me hablaba y me decía que le pusiera, porque él no iba a durar mucho aquí, que seguro le iba a salir algo afuera y que quería jugar conmigo, así que eso estaba pendiente", manifestó Jiménez.

Y agregó: "Es una relación muy buena, nos toca ser compañeros en la habitación, inclusive, y nos llevamos muy bien, me aconseja muchas cosas y para mí es un buen amigo y un buen profesional".

Jiménez contó que desde el primer partido trabajaba en el gol, que no se le daba, hasta que cayó ante Cartaginés. Además, que Mac le llamó la atención aquel día de su debut, contra Santos, cuando prometió que haría 15 goles.

"Él me dijo que dejara de meterme esa presión solo, que tan solo juegue y que lo deje a él cargar con la presión... También me ha dicho que deje de estar jugando así, porque lo voy a retirar (ríe). Esas declaraciones así fueron parte de mi misma inexperiencia".

El pasado 18 de febrero, cuando la UCR y la Liga empataron 1-1, Jiménez salió del banquillo para sustituir a McDonald, una variante que significaba mucho para Yitan.

"Yo entré por él en ese juego, fue algo que lo vi como un sueño porque muchas veces venía a ver los partidos y yo escuchaba que cuando salía McDonald todo el mundo lo aplaudía y entonces en mi mente yo pensaba que muy pronto yo iba a estar ahí, y es algo que ahora estoy viviendo y es demasiado lindo", relató.

Así a como él escucha que la afición de la Liga respalda a Mac, también siente cuando desde las gradas algunas personas empiezan a gritarle a Benito Floro que lo haga ingresar de variante.

"La afición aquí me ha apoyado demasiado, desde ese primer partido sentí esa sensación excelente y ahora creo que el respaldo de la afición es bueno, para nosotros es motivante ver cuando la gente lo pide a uno y por eso hay que aportarle a la institución, que es lo importante".

Para él, el tiempo libre se reduce porque a partir de este momento, gracias al convenio que la Liga tiene con un instituto, los futbolistas manudos se quedan después de los entrenamientos en clases.

En su caso, Jiménez quiere terminar el bachillerato para comenzar a estudiar Terapia Física.

"Es para el beneficio de nosotros, el fútbol no es para toda la vida y tenemos que aprovechar lo que nos da la institución", destacó el joven delantero que suma 374 minutos en el Verano.

Por su parte, McDonald dijo: "Bryan es un muchacho que viene empezando, en lo personal soy uno de los que trata de hablarle y ayudarle más, no solo ahora, sino desde que empezó con nosotros, desde que entrenaba con nosotros en Primera y jugaba en el alto rendimiento".

Mac recordó que todos los futbolistas en algún momento sueñan y anhelan estar con algún referente en el equipo.

"Me siento honrado que él quiera jugar conmigo y siempre trato de motivarlo, enseñarle movimientos, agilidad y no solo a él, a Arturo (Campos) que el domingo entró de cambio le dije que en ciertas jugadas hay que tener un poco más de calma y tomar mejores decisiones, pero eso es parte de la madurez".

Para McDonald es un aliciente ver que su trabajo también inspira a los demás.

"Tengo que seguir con ese rol de líder ante los jóvenes, dándoles buenos consejos y tratar de acortar lo más rápido posible el camino".

El nuevo rol de Jonathan McDonald

Jonathan McDonald sabe que un delantero vive de goles y que en este momento no suma ningún tanto con la Liga.

Sin embargo, el atacante tiene la consciencia tranquila, porque asegura que en parte, eso se debe al nuevo rol que Benito Floro le asignó en este Verano.

"Cada profesor tiene su rol diferente para cada jugador y ahorita soy un poco más de pivot, de salir a combinar, de salir a apoyar al compañero que trae la pelota, tirar paredes, tratar de desviar y que los compañeros que vienen de atrás aprovechen", explicó Mac.

Y agregó: "Yo creo que en algún momento el rol va a cambiar y me va a tocar ser a mí el que cierre las jugadas, hay que ir con calma, yo apelo a la madurez, no soy nuevo en esto y sé que en algún momento se va a abrir el marco y empezarán a caer (los goles), pero tampoco estoy relajado o tranquilo".

Contó que en los entrenamientos trata de estar atento para que en los trabajos de definición todas las bolas vayan adentro.

"Estoy para el equipo, sea para ser quien empieza la jugada o el que la termina, el que juega 90 o un minuto, siempre voy a estar para el equipo, para lo que el equipo necesite y eso es dependiendo de lo que quiera el profesor".

La Liga de Benito Floro juega con un solo punta y con muchos hombres en el medio del campo.

"Es el rol que toca, en el torneo pasado estuvimos igual, mucha gente en el medio, solo un punta y por ahí era yo el que tenía que estar más adentro del área. A veces los roles se invierten para el beneficio del equipo, o para lo que crea el profesor correcto".

Según McDonald, con esta función le toca trabajar el doble.

"Hay que salir a pivotear y entrar al área, a veces salís a pivotear y la bola no va a vos, sino al compañero que pica a la espalda y tenés que girar y hacer más recorrido".

Es decir, cambia totalmente al rol habitual que él tenía en los últimos años, en el que era el hombre al que le tocaba cerrar las jugadas.

"Pero es un rol que tampoco me disgusta, aquí todos tenemos la mente abierta para crecer y mejorar, así que venga lo que venga y toque lo que toque, tengo que hacerlo de la mejor manera para el beneficio del equipo y el beneficio personal queda en segundo o tercer plano, lo más importante es que la Liga empiece a sumar de a tres, independientemente de quién meta los goles".

Al final, cree que así el rival se tiene que preocupar por otros jugadores, no solo por él.

La Liga marcha décima en el Verano, con 13 puntos luego de 12 partidos disputados.

Este miércoles, a las 8 p. m., los rojinegros reciben al líder, Limón, y fallar no está permitido para los erizos.

"Los partidos en casa son claves en esta segunda ronda. Hay que tratar de ser más intensos este miércoles, en nuestra casa, con nuestra afición y tenemos que meterle ritmo al partido. Sabemos que manejamos bien nuestra casa, tenemos que insistir en la posesión de pelota, llevar la pelota pie a pie y tratar de combinar por los costados muchísimo más", afirmó Jonathan McDonald.











