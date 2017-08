Benito Floro: 'La mejor manera de solucionar la presión es no achicarte'

Alajuela

Benito Floro confía en que después de que hace pocos días enumeró los fallos de sus hombres, ellos se verán más concentrados y comunicativos en la cancha.

También quiere que los manudos tengan una respuesta "más rápida".

El técnico de la Liga afirmó que su estilo no es criticar a los jugadores, a pesar de todo lo que expuso luego de la derrota de los erizos en casa contra Herediano.

Indicó que el domingo pasado tan solo citó uno de los ejemplos en los que se notaba la falta de comunicación entre sus pupilos, cuando hizo alusión a que José Andrés Salvatierra no le dijo a José Luis Cordero que le estaba obstruyendo la salida.

Floro no quiso adelantar nada sobre las variantes que hará el domingo, a las 5 p. m., cuando Alajuelense visite a Guadalupe FC en la cancha sintética del Colleya Fonseca.

"Todo mundo trata de guardar sus cartas, no dar pistas, porque no hay enemigo pequeño. El fútbol me ha enseñado toda la vida que la competición final la ganan los grandes, pero un partido concreto lo puede ganar cualquiera", afirmó el entrenador en su rueda de prensa habitual de los viernes.

En cuanto al tema de José Luis Cordero, citó que "es un jugador más de la plantilla y que tendrá el mismo trato que cualquier otro, apoyo, exigencia, crítica cuando es necesario".

En lo que va de este semestre, Alajuelense venció 0-3 a Grecia, empató 2-2 con Santos y cayó ante Herediano (0-1).

--Con esos resultados, los rojinegros son sétimos en la tabla del Apertura 2017. Además, perdieron los dos pulsos contra el Olimpia de Honduras en la Liga Concacaf.

-- Previo a un clásico es vital ganar. ¿Se habla de eso en el camerino para llegar con más confianza?

-- Ellos saben que yo no hablo nunca del segundo partido, solo del primero. Puedes al final decir que si no sale positivo al siguiente sí y si sale positivo, de entrada no nos debemos confiar, pero nunca hasta que no se juega un partido no hablo del siguiente.

-- Habló de la presión y es lógico que Alajuelense la tiene, ¿pero cómo manejan las ganas, la ansiedad del jugador de sacar un buen resultado? ¿Hay apoyo especial psicológico?

-- Yo creo que la mejor manera de solucionar la presión, no la que se realiza en la cancha cuando el aficionado está descontento, porque ahí la única manera es hacer las cosas bien, luchar, pelear, moverte bien, marcar, no solo correr, hacer las cosas que sabes hacer, correctas y no achicarte.

"Normalmente, el aficionado es sincero, si juegas bien están contigo y si no, te van a dejar un tiempo pero va a protestar porque quieren que todo el equipo juegue bien y que si sabes hacer una cosa bien, la hagas".

"Fuera de la cancha es otra situación, ellos son profesionales y deben estar ausentes de todo, es muy sencillo, excepto de lo positivo".

"Que tengan una persona a su lado que les diga mira te han escrito que eres un guapo, que juegas bien y que eres un fenómeno, porque eso te va a crecer la autoestima".

"Si te dicen que eres esto y lo otro, todo en negativo, escuchar eso no te va a agradar y te vas a sentir deprimido".

"Que el futbolista no permita que le cuenten cosas negativas, yo no me canso de decírselo, pero cada cual lo aplica como lo crea conveniente".

-- ¿Qué tan complicada ha sido esta semana por la presión que está viviendo?

--Con sinceridad, yo lo más que puedo recibir es las presiones desde la preocupación que tienen los que me rodean, mis compañeros de trabajo y la junta directiva, porque desde el inicio de mi carrera, que fue en mi propio pueblo, comprendí rápidamente que hay que estar ausente de todo lo que se hable de tí y solamente si alguien habla positivo, te hace sentirte bien.

"Todo lo que son críticas y pronunciamientos peyorativos, eso no ayuda".

"Una crítica bien fundamentada futbolísticamente hablando de táctica, eso sí me gusta verlo mucho, de gente que no mezcla las pasiones y esas emociones raras que existen que no ayudan en nada".

"Pero un comentarista, un analista o una tertulia seria de profundidad, que hablen del juego, de la formación, de los cambios, eso es agradable y es bonito, pero no donde se desprestigia, eso no".

"Yo se lo recomiendo a mis futbolistas y a mis dirigentes también, que se ausenten de esas cosas, porque lo que te resta, te impide mejorar lo que es positivo, eso hay que tenerlo claro".

-- ¿Qué le dice al aficionado de cara a lo que viene y lo que vive Alajuelense?

Desde que el fútbol empezó a ser un espectáculo real, los medios de comunicación han tenido tres vertientes.

"Una son los negocios, indudablemente, porque los medios de comunicación son empresas que luchan por una audiencia y desafortunadamente, aquí y en todos los lugares del mundo, vende mucho más el 80% la opinión negativa que el 20% de la positiva; eso es una realidad, aquí y en Japón".

"Como eso está claro y definido en todos los lugares del mundo, no tenés por qué extrañarte que en tu país, en el mío y en otro más allá eso sea la comidilla del día".

"Por eso digo que hay que ir a una situación más tranquila".

"Es decir, en la cancha hay que distinguir cuándo te están silbando, cuando te están apretando por lo que se ha dicho en la semana y cuándo porque lo que estás haciendo en la cancha no es correcto".

"Y tienes que estar muy centrado, porque en la cancha es donde se resuelve todo, en una rueda de prensa no puedes resolver nada".

"O puede resolver un poquito, que es lo que me hizo a mí convocar a una rueda de prensa cuando se dijo una falacia, cuando se dijo algo que no es y que puede ser muy importante, pero fuera de eso a mí no me gusta justificar absolutamente nada".

-- ¿Cambiará en algo para la Liga ir a una cancha sintética?

Lo que cambia es el bote del balón principalmente, la cancha es ancha, no tan larga, pero es una cancha en la que hay que jugar y hay que adaptarse a ella porque también es lo que toca y no creo que sea muy diferente, el bote del balón, sí, pero lo que es el juego no tiene por qué cambiar, si ahí se puede hacer el mismo juego que en una cancha de césped natural.

-- ¿Qué conoce de Guadalupe y qué juego se puede esperar?

--Sabemos la visión que nos han dado los partidos que lleva jugados y como todo rival, el máximo respeto, porque todos los rivales son capaces de ganar un partido de cualquier forma y vamos con el convencimiento de que va a ser un partido difícil.

-- ¿Cómo ha sido la respuesta de los muchachos después de lo que se dijo el domingo, que tenían algunos fallos de concentración y de comunicación?

La respuesta sigue siendo positiva, pero indudablemente como ya saben ellos, tiene que ser más rápida.

"Es evidente que nuestro equipo, como es bien conocido por todos ustedes, tiene más presión de la que debería, pero hay que adaptarse a ello y resolver todas las situaciones".

-- ¿Se podría considerar usar a José Salvatierra por la izquierda?

-- Cualquier cosa que se pueda hacer, como usted comprenderá, no es momento de hacerla pública.

"Primero siempre son los futbolistas los que saben quiénes van a salir a jugar, quiénes estarán en la banca y quién no irá convocado".

"Nunca se lo digo absolutamente a nadie, solo a ellos".

"Y por otro lado, todo mundo trata de guardar sus cartas, no dar pistas, porque no hay enemigo pequeño. El fútbol me ha enseñado toda la vida que la competición final la ganan los grandes, pero un partido concreto lo puede ganar cualquiera".

-- Dado que Alajuelense ha mostrado algunos problemas defensivos, ¿existe la posibilidad de que Kenner Gutiérrez vuelva a jugar atrás?

Existen varias posibilidades, lo bueno en una plantilla es que hay futbolistas que sean polivalentes para poder utilizarlos en cualquier momento o situación.

"En esta temporada, en este torneo tenemos una plantilla más completa que en el anterior, pero no es menos cierto que el inicio ha sido también un poquito dificultoso por diversas cosas".

"No hay que perder de vista lo que es el campeonato: entrar en la cuadrangular y luego ganarla".

"No es como otros campeonatos que arrancaba el torneo y se es campeón, subcampeón, o desciendes. Aquí en este caso para arriba, cuando se llega al final, lo que importa realmente es estar en la cuadrangular y ganarla, porque se puede llegar como líder y perderla y se puede llegar como cuarto y ganarla".

"Ese norte no hay que perderlo, porque si lo pierdes en las primeras dos, tres, cuatro o cinco jornadas, el sentido de valorar que se tiene mejor equipo que en el torneo anterior y que si en el torneo anterior estuvimos a punto de entrar en la cuadrangular porque pisamos fuerte soportando algunos problemillas, en este torneo hay que ser sensatos".

"A los liguistas de corazón hay que decirles la verdad, tienen que ausentarse de tanta información que no viene de sectores favorables a nosotros para que no se contaminen y que sea en la cancha donde ellos valoren si el equipo está bien o no está bien y no en un partido concreto".

"Hay que darle tiempo a la historia para que se desarrolle".

-- Usted fue autocrítico el domingo pasado, al menos así se interpretó, ¿es así?

Sobre la interpretación que se hace de unas declaraciones, como comprenderá, ya lo he dicho muchas veces, cuando uno es público y habla de cualquier cosa, desde ese momento lo que ha dicho ya no es cosa propia, es del que lo interprete.

"Nosotros somos conscientes de que muchas veces o por nosotros no estaríamos en una rueda de prensa, porque te obliga a enjuiciar, te obliga a decir qué si y qué no y lógicamente eso es lo único que se debe hacer dentro del vestuario".

"El fútbol es así, nos toca dar explicaciones y se pueden utilizar positiva o negativamente y ya no depende de nosotros la interpretación que cada cual haga, sino del que lo escucha, a veces corresponde correctamente, a veces lo manipulan a favor o en contra. Ya depende de cada cual, las interpretaciones ya no son cosa nuestra y yo no puedo estar pendiente de eso".

-- ¿Qué pasa con José Luis Cordero? ¿Hay una molestia deportiva con él?

-- Cordero es un jugador más de la plantilla y que tendrá el mismo trato que cualquier otro, apoyo, exigencia, crítica cuando es necesario.

"Siempre apoyo mucho a todos, pero lógicamente hay que ser siempre competitivos y desde el primero, desde Foca (Patrick Pemberton) y hasta el último, Yitan (Bryan Jiménez) o Harry (Rojas) todos tienen una exigencia enorme y todos tienen que hacer lo máximo".

"Criticar a un futbolista no es mi estilo, si el otro día lo comenté fue por un ejemplo de cómo era la comunicación, de cómo un jugador puede estar viendo a un compañero que no está haciendo lo correcto y que no lo corrige, esos son los defectos que tenemos y estamos haciendo hincapié en solucionarlos".

-- ¿El domingo será el día en el que use dos delanteros?

-- El domingo trataremos de hacer como siempre la alineación y la formación más adecuada para el partido y luego sobre la marcha del partido siempre se tienen la alternativa de cambio, porque es indudable que las formaciones son una relación de futbolistas o un modo de relacionarnos y el modo de relacionarlos es en función de cómo se va dando el partido.

"Primero en función de las propias cualidades y luego en función de cómo se va dando el partido para sacarle el máximo provecho a los futbolistas".

-- ¿Qué opina de Kurt Frederick, cómo lo ha visto?

Nosotros todo lo que vayamos a hacer el domingo se verá, no es que sea tan determinante, pero hasta que mis futbolistas no lo sepan de mí no se dirá nada.

-- En el caso de Bryan Jiménez, ¿él estará en la convocatoria?

--No se va a enterar un futbolista de lo que yo pretendo hacer en la convocatoria, en la alineación o en la banca, si no se lo he dicho yo y no se lo voy a decir a otra persona antes.

"Es un futbolista que está en la plantilla y si está en la plantilla tiene opciones de estar en la alineación, de estar en la convocatoria, de salir de cambio, todo futbolista que está en la plantilla tiene sus opciones".

"Hay futbolistas que tienen la obligación, no solo el derecho, sino la obligación de estar en perfectas condiciones para estar en el once inicial y otros que tienen el derecho a estarlo".

"Pero por su juventud, por su nivel no están obligatoriamente obligados, valga la redundancia, de estar y hay futbolistas que sí".

"Eso pasa en todos los equipos, pero hay un grupo de diez o doce futbolistas que tienen la obligación de estar siempre en condiciones, la obligación, no ya el derecho. Y hay otros que tienen el derecho".

-- Sin decir si va a jugar o no, ¿qué impresión le dejó Kurt Frederick el domingo pasado?

-- Yo las valoraciones que tenga que hacer de un jugador y del equipo las prefiero dentro, las hago dentro siempre. Si es individualmente, a un futbolista se lo digo a él, no se lo digo delante de nadie y si es un ejemplo que hay que hacerlo ver y tomarlo como un ejemplo, lo digo delante del grupo. Son cuestiones internas. Un grupo es un grupo y tiene que estar unido siempre.

"Tenemos una plantilla agradable, positiva, con errores que se tienen que ir corrigiendo".