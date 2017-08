Hasta el puesto de Benito Floro entra en análisis tras fracaso de Alajuelense en Concacaf

La Sabana

El semblante de Fernando Ocampo evidenciaba la desilusión que sentía ayer ante la eliminación de Alajuelense en la Liga Concacaf.

El jerarca calificó de fracaso el hecho de que la Liga perdiera la serie de octavos de final contra el Olimpia de Honduras con un marcador global de 0-3.

Ocampo no quiere tomar decisiones con la cabeza caliente y fue muy cuidadoso en las declaraciones que brindó.

Sin embargo, adelantó que a partir de este momento, todos entran en análisis, incluido el cuerpo técnico encabezado por Benito Floro.

Él consideró que después del juego era muy prematuro tomar una decisión.

Sin embargo, afirmó que la junta directiva eriza se reunirá este viernes para definir qué es lo mejor para la Liga.

El grito desesperado al ritmo de 'fuera Floro' gana adeptos entre la afición rojinegra y Ocampo expresó que la directiva también escucha a su gente.

Mientras que el presidente erizo tildaba de fracaso la actuación de Alajuelense en Concacaf, Benito Floro, en la rueda de prensa posterior al juego dijo: "Pese a que el resultado sea adverso, no voy a cambiar la idea de que estamos haciendo las cosas bien y ha habido un progreso".

Además, según el español, "una cosa es el resultado y otra el juego realizado".

Al consultársele si existe la posibilidad de que el español deje el recargo de técnico y quede solo como gerente deportivo, no quiso adelantar criterio, pero afirmó: "Todas las posibilidades están abiertas".

-- ¿Determina esta eliminación el futuro de Benito Floro?

Es un tema que me parece que este no es el momento apropiado para referirnos, es un tema que vamos a analizar, lo he planteado en toda la semana, cuando no se cumplen objetivos se tiene que hacer una valoración y el objetivo de la Concacaf no se cumple.

Este viernes a la Junta Directiva le toca con cabeza fría hacer un análisis de lo que pasó en este torneo.

-- ¿Tendrán una reunión extraordinaria este viernes?

No, en realidad, nosotros estamos continuamente reunidos. Este jueves estuvimos aquí (en el Estadio Nacional) desde las 3 p. m. todos reunidos, así que no hace falta hacer una reunión formal, ya hemos conversado bastante y bueno, vamos a evaluar el tema.

Me parece que después de cada torneo cuando usted no cumple un objetivo, lo que toca es evaluar, hacer conclusiones y esperar el reporte técnico que Pablo Nassar nos va a pasar.

-- ¿Cuál es su valoración como presidente?

La valoración es que fracasamos en Concacaf y en esto yo quiero ser absolutamente claro.

Hicimos mucho esfuerzo, dimos las condiciones, tratamos de traer la gente para competir en este torneo, sé que nos tocó un equipo duro, pero a mí como aficionado liguista no me gusta quedar eliminado, no me gusta perder.

Y por eso hay que hacer las valoraciones que correspondan.

-- ¿Ver a Mauricio Montero y Wílmer López en el banquillo es la preparación de un plan B en caso de que haya un movimiento en el cuerpo técnico de la Liga?

No, yo creo que en este momento no voy a hacer ninguna referencia.

Yo entiendo a los liguistas y como todo liguista estoy dolido y me parece que con cabeza fría en junta directiva este viernes vamos a evaluar, pero no estamos pensando en eso en este momento.

Lo de Mauricio es una circunstancia, Wílmer no pudo participar en el partido en Honduras e inscribimos a Mauricio.

-- ¿Entra en análisis la planilla en vista de que son 30 jugadores y ahora solo competirán en el torneo nacional?

Mire, aquí entramos en análisis todos, la Junta Directiva y yo tenemos que analizar las cosas que han venido pasando.

Después de un torneo de esta naturaleza hay que evaluar lo que se ha hecho bien.

Yo quiero rescatar lo que fue la actuación de Adonis Pineda, me parece que es un muchacho que demuestra que hay porteros en Liga Deportiva Alajuelense para rato, porque Mauricio (Vargas) también hizo un buen segundo tiempo en Tegucigalpa y está Patrick, así que esa valoración a la que me refiero con cabeza fría es la que nos toca a nosotros en Junta Directiva.

-- ¿El trabajo del técnico también entra en evaluación por el fracaso en Concacaf?

Todos estamos en continua evaluación, no es un momento para hablar del tema del técnico.

-- Ustedes hablan de que son el equipo de su gente y por segundo partido consecutivo el aficionado gritó 'Fuera Floro', ¿ustedes escuchan a la afición?

Nosotros siempre escuchamos a la afición y me parece que en el equipo de su gente a la afición la escuchamos, interactúo con ellos, entiendo la molestia de los aficionados y les agradezco porque llegaron en buena cantidad, a pesar de que muchos auguraban que no iban a llegar y siempre escuchamos al aficionado.

También estamos claros en que a la Junta Directiva le toca con cabeza fría hacer los análisis correspondientes.

-- Hay mucho rumor sobre la cláusula para rescindir el contrato del técnico, ¿cómo está eso?

A esto me he referido muchísimo, todos los contratos de entrenador tienen una cláusula y está dentro de lo normal, eso no es un tema que determine dentro de la evaluación.

Me parece que eso no lo he considerado y he sido claro y amplio, eso no es un elemento que incida en el análisis.

-- ¿Qué tan preocupado está?

Yo más que preocupado lo que estoy es desilusionado, yo hoy reflejo el sentimiento de toda esta afición liguista. Venimos y yo creía en un momento del primer tiempo, con una que tuvimos y que si la hacíamos el partido se nos podía acomodar.

Lamentablemente nos meten ese gol en el último minuto, pero no es momento de hacer análisis, será este viernes y lo que siento es lo que siente un liguista, desilusión.

Habrá que valorar las cosas.

-- ¿Qué le dicen al aficionado para el domingo que reciben a Herediano?

Hay que dar la cara, siempre hemos estado aquí. Los demás integrantes de la Junta Directiva me acompañan y les digo a los aficionados una vez más que los ocupamos el domingo, el partido es trascendental y hay que ir por los tres puntos, estamos en nuestra casa y no hay muchas opciones.

-- ¿Sería una última oportunidad para ciertos jugadores que no están teniendo buen rendimiento e incluso para el cuerpo técnico?

No me parece que este sea el momento para hacer ese tipo de valoraciones, estoy desilusionado y yo también les pido que me respeten ese momento.

-- Está desilusionado, la afición está desilusionada, pero el técnico dice que está orgulloso de los jugadores y defiende que han crecido, que hicieron una buena participación y que merecían más, ¿qué piensa de eso?

No he oído las declaraciones, vamos a hacer las valoraciones que correspondan y yo si veo a algunos jugadores, yo rescato la participación de Adonis, pero vamos a evaluar.

-- ¿Qué le dice a ese aficionado que está inquieto en este momento?

Entiendo la desilusión, que estén inquietos, la preocupación.

Todos teníamos mucha ilusión de volver al torneo de Concacaf, se hizo un esfuerzo por ganarnos un cupo y todos queríamos avanzar. Les agradezco a quienes vinieron y no nos podemos quejar del apoyo que ha recibido el equipo.

-- ¿Se podría pensar en que Benito Floro deje de ser el técnico y sea solo el gerente deportivo?

Todas las posibilidades están abiertas.