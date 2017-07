Benito Floro: 'Entrenar con 32 futbolistas no es positivo'

Heredia

Por el rendimiento que ha mostrado su equipo, ¿le alcanzará para competir en el estreno en Concacaf?

En cuanto a la preparación física, sí. En el acoplamiento táctico y resolver las cosas que debemos mejorar, hasta que juguemos el partido lo sabremos.

"Incluso antes de ese partido (jueves 3 de agosto) tendremos un juego por competición local y debemos demostrar en ese juego que las mejoras se han consolidado".

¿Qué analiza de tener al menos tres jugadores por puesto para el campeonato venidero?

En relación con el torneo anterior, es indudable que la plantilla se ha incrementado en número y en calidad. Aun así, seguimos abiertos a cualquier situación que se presente. Lo bueno de estos partidos es que nos permiten evaluar a los chicos jóvenes y a los de mediana edad.

"La plantilla en cuenta más numerosa no es más beneficiosa, hay que tener la gente justa. Al final tendremos en el equipo, como mínimo, ocho jugadores jóvenes y eso será francamente un presente y un futuro muy interesante".

¿Qué tan cerca está la Liga para el nivel que quiere en el inicio del torneo?

El equipo está teniendo una actitud positiva, pero hacer una evaluación del nivel en el que estamos es difícil en este momento. Estamos en un proceso de entrenar bien y aprovechar el mes que nos queda.

¿Cómo ha visto el regreso de Harry Rojas?

Tuvo muy mala suerte el torneo anterior pues no pudo acabar jugando, pero es un chaval polivalente que tiene mucha ilusión. En este partido tuvo un buen comportamiento.

¿Qué sensaciones le ha dejado el delantero trinitense?

Jamille acaba de llegar, vino con un esguince de tobillo que sufrió en el partido ante Costa Rica. La única impresión que tengo, de momento, es la personal por las conversaciones que hemos tenido. Es un chico despierto, inteligente, que comprende bien las cosas y es bastante profesional.

¿Qué pasa con Álvaro Aguilar, al que fichó esta temporada pero no ha jugado?

Álvaro y Beckford (Jake), pero sobre todo Álvaro, con la edad que tiene es de los pocos que jugó todo el torneo pasado. Es un futbolista que teníamos en punto de mira.

"Cuando ellos terminaron el torneo salió la opción de traerlos a prueba y yo dije que no, menos a futbolistas que están en Primera División. Por eso nos planteamos traerlos para ver si tienen el mismo nivel.

"Yo creo que a mitad de julio podremos tomar una decisión no solo de ellos sino de varios más. La plantilla tiene que agilizarse, no puede ser de 32. A partir de esa fecha diremos qué futbolistas no tendrán opción de juego, y sea el que sea, tendrá que acomodarse en otro equipo y seguir su carrera profesional".

¿Qué tan complicado es para usted elegir entre los 32 si todos quieren quedarse?

Es que la vida profesional es una competencia continua. Hemos intentado que no nos ocurra lo del torneo anterior, en el que de prisa y corriendo tuvimos que hacer unas contrataciones que no probamos bien.

"Entrenar con 32 futbolistas no es positivo ni para los jugadores ni para el club. A mitad de julio definiremos cuál será nuestra plantilla, que estará compuesta por 23 jugadores, incluyendo los jóvenes".