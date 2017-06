Benito Floro: ‘Estamos buscando dos o tres fichajes de una calidad mayor’

Alajuela

Dos meses después de su última comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico de Alajuelense, Benito Floro, habló con La Nación sobre la que espera sea una mejor Liga ahora que tendrá tiempo para prepararla; también del regreso de Pablo Gabas, de los dos o tres fichajes que le gustaría incorporar y de la salida de varios jugadores para dejar el plantel en solo 22 hombres.

--Este domingo se reencuentra con un amigo suyo, Francisco Maturana, técnico del Once Caldas. ¿Cómo lo toma?

--La verdad es que tengo casi 10 años de que no nos vemos. Nos vimos en Ecuador en unas conferencias. Desde que llegó a España a entrenar tenemos una sana amistad y es uno de los técnicos que más favoreció al fútbol español. Es un hombre con muy buenas ideas y una bellísima persona.

--¿Para qué sirve el juego de este domingo ante el Once Caldas?

--Cualquier partido de pretemporada sirve para coger ritmo de juego y detectar las cosas que no salen bien. Siempre es positivo, sirven. No sirven para decir que ya he ganado el campeonato o lo he perdido.

--¿Es fundamental estar con fogueos de manera constante?

--El entrenamiento es la base para la mejora y para adquirir las ideas necesarias que se van a realizar. Competir mes y medio antes de que se inicie la temporada es fundamental, unas cinco o seis veces, tres de ellas contra equipos buenos y otros con equipos de segunda división.

--En el torneo pasado tuvo que arrancar con poco tiempo de llegar al país. ¿Le había pasado?

--La verdad, no. Eso de llegar y ponerte a entrenar sin la posibilidad de trabajar es la primera vez que me ha ocurrido.

--¿Qué tan diferente se va a ver la Liga de Benito Floro?

--Ahora tenemos mes y medio por delante para trabajar el equipo física y estratégicamente. Debemos hacer los partidos con mucho más ritmo, con mejor juego, con más aciertos.

--El torneo pasado le costó el arranque. ¿Es fundamental empezar bien el torneo?

--Lo importante es que el equipo nuestro esté bien cohesionado en la cancha y todas las demás cosas vendrán con ello. Hay que valorar que los rivales se refuerzan y que los equipos medianos y chicos van a mantener su lucha. Es lo bonito del arranque de un torneo, todos tienen ilusión y ganas.

--¿Veremos una Liga más constante?

--La falta de constancia del torneo pasado fue por el calendario y las ausencias que tuvimos notables y lo que habíamos hablado, de como la plantilla se quedó vacía de futbolistas que tenían su experiencia, que se marcharon del club. Era difícil, ahora partimos de una base más sólida que nos debe llevar a hacer las cosas mucho mejor, más competitivas y mejor.

"De cualquier manera me gusta ser siempre franco y considero que este será de alguna manera el escalón previo para que alcancemos un equipo como el que deseamos, muy potente, con la capacidad para responder a todo lo que se necesite. En eso estamos, por eso hemos mantenido el núcleo, hemos incorporado gente joven, que es la que en cierta manera te garantiza el presente y el futuro para no ir dando cambios cada vez que acaba un torneo y hacer el mínimo cambio posible".

--¿Cómo van a afrontar tener dos torneos por delante?

--La prioridad es el partido que se juega. No puedes estar pensando en Concacaf cuando tienes dos partidos de liga antes. Hay que ir a muerte en todos los partidos, no puedes concentrarte en la liga de aquí y olvidar los otros partidos. Es el día a día y hay que vivirlo con mucha intensidad.

--¿Cómo siente el ánimo del equipo?

--No tener a todo el equipo desde el inicio y no tener semanas para entrenar dificultó mucho el meternos en la cuadrangular; eso ya pasó. Ahora lo que nos queda es agarrar esa experiencia de lo ocurrido.

--¿Qué tan díficil es ser técnico y gerente a la vez?

--Lo he hecho en muchos equipos y siempre mis equipos han salido bien. Lo hice en el Real Madrid y en el Albacete y nos ha ido francamente bien. No tienes que calentarte mucho la cabeza en discutir con el otro; en este caso el gerente y el entrenador tienen la misma opinión.

--¿Por qué llegaron tantos volantes al equipo?

--Independientemente de la posición, lo que hemos buscado es que no nos pase lo del torneo pasado, donde solo teníamos a los jugadores jóvenes y no teníamos opción de contratar a algún jugador costarricense. Nos tuvimos que ir al mercado internacional rapidísimo con todas las implicaciones que eso lleva. Este año decidimos la contratación de cuatro o cinco futbolistas jóvenes, con eso y los que continúan tenemos una base mejor que la del año pasado. Estamos buscando dos o tres fichajes de una calidad mayor que puedan ponernos en un nivel más alto, todo acorde con el presupuesto económico.

--¿Qué espera de los fichajes?

--Hemos contratado para reforzar el equipo, con miras al futuro y al presente. Hemos continuado con la base del equipo, por lo cual al final de esta etapa de pretemporada haremos una selección de los 22 o 23 que deben quedarse en el equipo y el resto colocarlos en un equipo donde tengan posibilidades de juego.

--¿Habrá más fichajes?

--Es lo que queremos que haya dos o tres fichajes más que nos ayuden a hacer una planilla más competitiva y esperamos que los podamos conseguir.

--¿Qué tan difícil se vuelve fichar?

Somos personas y tenemos la posibilidad de equivocarnos, pero lógicamente con tiempo es más díficil equivocarte. El hecho de haber acabado el torneo y seguir tres semanas más entrenando ha sido positivo. Eso nos da la posibilidad de definir quiénes tienen el nivel.

--¿Qué tipo de pretemporada prefiere Benito Floro?

--Yo prefiero trabajar mañana y tarde y que los jugadores se vayan a dormir a sus casas. Afortunadamente, tenemos la cancha de Turrúcares en condiciones mínimas y buenas para poder entrenar. No necesitamos ir a la playa o montaña. No necesitamos gastarnos un dinero que ocupamos para otra cosa. Mucho menos una pretemporada fuera de Costa Rica; estamos en un paraíso. Para qué nos vamos a ir de aquí.

Espacio para pocos. El timonel alajuelense también atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa, en la que explicó cómo pasará de los 30 futbolistas que entrenan actualmente en el equipo a tan solo 22.

"Tenemos unos jóvenes, tenemos gente que no ha sido muy titular en la temporada anterior y tenemos que hacer un equipo que no pase más allá de los 22 futbolistas, en el que trataremos de incorporar a dos o tres jugadores de alto rendimiento si demuestran en estas semanas tener la suficiente competitividad para pertenecer al primer equipo", afirmó Floro.

Del torneo anterior, Alajuelense despidió al ecuatoriano Jefferson Hurtado y al chileno Nino Rojas; además, finiquitó a Jossimar Pemberton, Steve Garita y Francisco Rodríguez. Tampoco se renovó al defensor Michael Umaña, pues en la Liga aducen que el futbolista no respondía ante las llamadas del presidente.

Los erizos contrataron a los volantes Jake Beckford, Brayan López y Din John Arias; a los laterales Michael Barrantes e Iván Luquetta y a los defensores Álvaro Aguilar y Seemore Johnson. En este momento se encuentran a prueba el delantero colombiano Hernán Darío Robledo y Fernando Crespo.

--¿Se mandarán jugadores a préstamo?

"Hay jóvenes ahí, hay jóvenes de edad media que si no se quedan en el primer equipo (hay que) ubicarlos en otro, pero para eso, hoy mismo comienza la reunión de la Comisión Deportiva para estudiar todas estas cosas y agilizar la colocación de los futbolistas que ya sabemos que no van a continuar, que ya sabemos que nos interesa cederlos para que incrementen su capacidad de juego en equipos de Segunda o de Primera División.

--¿Cuál va a ser el rol de Pablo Gabas ahora que renovó?

--Independiente de valorar su historial, que es evidente y que es claro como jugador, no es un premio a su historia aquí adentro, es que es competitivo y va a estar ahí para todo lo que haga falta. Es un ejemplo positivo para que este club siga valorando a los futbolistas que durante el tiempo dan todo lo que tienen y que acaben su carrera de una manera positiva.

"Nunca hay que interpretar la continuación de su contrato como un premio a su historia, no, él está para competir, así se lo dije de frente y sin rodeos. Un partido, 20 minutos, 50 minutos, lo que sea, está para competir, para apoyar y para sumar toda su experiencia".

--¿Cómo ha sido el acople de las nuevas figuras? ¿En esta pretemporada todos empiezan de cero en la lucha por un puesto?

--Nosotros hemos mantenido un bloque que usamos el torneo pasado y que al final se demostró que si hubiéramos estado todos juntos, el resultado habría sido otro. La estadística es clarísima, porque en 16 partidos jugados con ellos hicimos 30 puntos y en seis partidos sin ellos solo hicimos uno. Ese bloque se ha mantenido, se ha reforzado y se va a seguir reforzando hasta el último día.

"Vamos a intentar hacer un equipo muy competitivo que responda a todas las situaciones que se nos van a ir presentando. Y tenemos la Concacaf, que es difícil, pero si tenemos capacidad, tenemos que tenerla desde el inicio y lo que haya que mejorar hay que mejorarlo. Se trabajó bien al final de temporada, han tenido su programa luego del descanso y su activación y vamos francamente bien".

--¿Cuál es su pretensión, más juegos internacionales?

--Eso va a estar más en relación a lo que le interese al club, en el sentido de taquillas, en el sentido de imagen y es que en pretemporada se suman cero puntos, no se pierde nada. Son partidos de contraste y de entrenamiento para mejorar la calidad del equipo, por lo tanto, el nombre del equipo entre más nivel tenga mejor para nosotros, pero también hay que sopesar cómo está la imagen del club. Deportivamente, los entrenamientos ya en sí son una exigencia máxima y si se puede hacer contra equipos jugando, es importante.

--¿Cuántos fogueos cree que serían convenientes?

--Para nosotros un partido de pretemporada no es una competición, es simplemente un entrenamiento fuerte, intenso y muy idóneo para mejorar las cosas. Tenemos programados partidos para colaborar con equipos de Segunda División entre semana, que puedan tener su buena taquilla, los partidos son entrenamientos, hay que entenderlos así.

--¿Qué pasa con el capitán del equipo con el regreso de Gabas?

--Esos son temas internos que se resuelven fácil, no es cosa de hablarlo ahora y de decirlo. Él es un futbolista que tiene su historia y que tiene su presente y tiene que seguir jugando hasta que el cuerpo le dure, hasta que él y nosotros digamos que ya, tiene que acabar bien. Patrick (Pemberton) y él son los líderes del equipo y no va a haber ningún problema.

--En cuanto a refuerzos, ¿hay una línea en la que aún quiera contratar a algún jugador?

--La base del equipo está formada, pero hay un 20% o un 30% de puestos que se pueden ver en función de las posibilidades económicas y de quienes se puedan contratar, estaremos abiertos hasta el último día que se puedan incorporar. Estamos en un periodo en el que tenemos opción de contratar a quien creamos que nos puede servir bien.

--¿Qué puede decir del Olimpia como rival en la Liga de Concacaf?

--Es un rival que se empezará a estudiar desde que inicie la pretemporada para ellos. Hay que ir paso a paso, pero nuestro departamento de información ya está pendiente de todo eso y se irá estudiando con intensidad.

--El primer partido contra Olimpia será el 3 de agosto, ¿cómo se hará el trabajo pensando en los dos torneos?

--Haciendo que cada entrenamiento sea muy exigente, es la única manera, el incremento de competitividad del futbolista de un equipo no se da jugando contra un equipo que es superior o inferior, es haciendo en los entrenamientos y es por eso que se hizo un plan de trabajo. La realidad es que el incremento de capacidad y de competitividad se consigue en los entrenamientos. Al final se demostró que estando todos juntos el equipo jugaba bien y ganaba, eso debe hacer que se mejore la capacidad del equipo.

--¿Cuánto le ha ayudado todo este tiempo para reflexionar por lo que sucedió en el torneo anterior y cuadrar lo que viene, con la exigencia de la afición?

La reflexión se hace siempre, cada cual tiene su idea de lo que se está dando y después con el grupo de trabajo, con la Comisión y ver lo que es positivo. No hay que desmoralizarnos, hay que ser sensatos con lo que ocurrió en el torneo anterior. La estadística es evidente, hay que tener claro que ciertos errores se tratan de evitar y que ciertas cosas positivas se tratan de reforzar. Las cosas van positivas.

--¿Es una obligación al menos clasificar a la segunda ronda? ¿Cómo ve a los rivales fuertes para el título?

Hablar del futuro sin que se jueguen los partidos es un poco sin sentido, lo que tiene sentido es lo que ha habido atrás y lo que calculamos que deba haber adelante. El verdadero equipo que queremos formar va a ser durante este torneo, pero principalmente en el torneo que viene, porque es cuando los jóvenes que tenemos ya serán más maduros y las contrataciones que este año esperemos que sean acertadas, que den su rendimiento.

"Es evidente que la Liga siempre tendrá la obligación de estar arriba luchando con todo. En todos los clubes hay baches, hay temporadas que no salen bien, hay que volver a hacer y analizar por qué sí y por qué no. El equipo está en ese proceso y eso no se puede lograr de la noche a la mañana, primero porque no es un club de inversores, es de socios, en el que las cosas tienen que estar bien hechas.

"Estamos convencidos de que vamos a tener un torneo diferente en cuanto a las dificultades, pero hay una responsabilidad mayor con la Concacaf, arrancando ya con ese partido que va a ser difícil y con el campeonato, para que no nos pase lo de la temporada anterior".