Los aciertos y los desaciertos de la Liga de Benito Floro

Alajuelense no terminó a como empezó

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La Liga de Benito Floro que empezó a jugar el Verano 2017 no fue la misma que lo terminó y que por tres puntos no logró acceder a la cuadrangular final.

Aplazar el sueño de volver a celebrar un título sin superar la fase regular, ese es el alto precio que pagó Alajuelense por apostar a una reconstrucción pensada para que dé sus frutos cuando el club cumpla sus 100 años, en 2019.

Los rojinegros corrieron el riesgo y les tocó llevar palo.

Más que contradicciones, lo que pasó con Alajuelense es que no le salieron las cosas a como las habían planeado.

"Poco a poco el equipo se va encontrando, hay que afinarlo, todavía estamos en ese proceso, pero yo creo que hoy, haciendo el balance, viendo a dónde llegamos, viendo que estábamos muy cerca y el poder meternos en la Concacaf, nos deja cosas buenas y cosas malas. Me parece que sobre esa base, lo que queda es la experiencia", mencionó el presidente liguista Fernando Ocampo.

Benito Floro no traía una varita mágica en su equipaje y el equipo tenía que adaptarse a las ideas de un entrenador español que al bajarse del avión le tocó empezar a dirigir en una seguidilla de juegos que no daban margen para entrenamientos, con juegos programados sábado, miércoles y sábado.

LEA: Alajuelense escuchó a su gente y ya negocia con Pablo Gabas

La Liga arrancó el torneo con un grupo de jóvenes, por necesidad, sin decir nunca que era que a partir de ahí jugaría siempre con ellos y desecharía a los hombres de experiencia.

"Fue un sinfín de cosas que nos pasaron en este inicio de torneo, eso fue lo que nos costó y a la fuerza hubo que empezar a poner a los chicos", recordó el arquero Patrick Pemberton.

Aparte de que tenían a muchos futbolistas en las selecciones menores, Pemberton, Michael Umaña, Cristopher Meneses y Kenner Gutiérrez se fueron a la Copa Centroamericana con la Selección Nacional.

TAMBIÉN: Alajuelense coquetea con Brayan López y Din John Arias

Jonathan McDonald cumplía un castigo de cuatro juegos, al tiempo que se recuperaba de un esguince en el tobillo que sufrió en un amistoso en Puntarenas.

Tampoco se contaba con José Andrés Salvatierra, a quien se le truncó su propósito de jugar en la MLS, ya que el FC Dallas lo devolvió, aduciendo que el lateral no superó las pruebas.

Y no era fácil, principalmente porque Floro llegó a inculcar un estilo de marcación en zona poco común en el fútbol nacional y que costó que en los primeros juegos, los rivales le anotaran siempre a través de la táctica fija.

El arranque no fue benevolente con los manudos porque en los primeros cinco juegos, de 15 puntos en disputa tan solo lograron uno.

ADEMÁS: Alajuelense comenzó a quitar la cancha sintética

"Los chicos respondieron muy bien, jugaron buenos partidos, pero desafortunadamente no nos alcanzó con jugar bien y se sacan buenas conclusiones de todos los muchachos que han venido debutando", expresó el arquero.

Alajuelense consiguió su primer triunfo hasta la jornada seis, el 28 de enero, cuando derrotó 2-1 a Cartaginés en el Morera Soto.

Ese día acabó con una racha que arrastraba de 13 juegos sin vencer a un rival tradicional.

Después de dos victorias, la Liga perdió en Tibás, le ganó a Carmelita y comenzó una seguidilla de seis empates en fila.

En la fecha 16, el equipo manudo sumó de a tres contra Pérez Zeledón, pero resbaló ante Cartaginés y Belén.

Alajuelense reaccionó, cuando ya era tarde y mostró una mejoría significativa, ganando sus últimos cuatro compromisos frente a Saprissa (3-1), Carmelita (1-0), San Carlos (0-1) y UCR (3-1).

"Había días en los que uno se preguntaba porqué no nos salen las cosas, porqué no se dan los resultados, pero el cierre que tuvimos nos da confianza para creer en nosotros y ver que sí podemos", citó Allen Guevara.

Lo más rescatable de Alajuelense

Kenner Gutiérrez fue uno de los liguistas más rescatables en este Verano. El defensor central, a quien se le vence el contrato en mayo, salió de la zaga y pasó al mediocampo, un sector en el que se acomodó bien.

Inclusive, Guti, como le dice Benito, marcó cinco goles.

"Siento que ha sido un buen torneo para mí, no lo puedo obviar, quizás en torneos anteriores no había tenido la oportunidad de hacer tantos goles o de sobresalir tanto como en esta ocasión, pero yo siempre estoy con los pies sobre la tierra, siempre trabajo para mejorar, para dar lo mejor de mí dentro del terreno de juego", apuntó Gutiérrez.

La aparición de Bryan Jiménez sirvió para comprobar que tiene futuro y que puede ser de exportación.

El escazuceño de 20 años jugó 685 minutos, marcó tres goles y su contrato se termina en diciembre.

En este apartado no puede faltar Jonathan McDonald, criticado por unos, aplaudido por otros y que en la mayor parte de este torneo no jugó como centrodelantero, pero tuvo su peso.

Eso es algo que ratificó Benito Floro el domingo anterior.

"Bastó una conversación cara a cara para que él entendiera todo, se puso a trabajar como un león y desafortunadamente no ha tenido el acierto para haber materializado como mínimo un 50% de sus ocasiones que le hubieran dejado con una cuota de goles en prácticamente dos meses de alto nivel", apuntó el estratega.

Y agregó: "Mac ha demostrado que es un luchador, que tiene calidad y que es una buena persona. Entre nosotros es bastante apreciado entre sus compañeros, los jóvenes y eso le refuerza su espíritu en el equipo".

José Luis Cordero no pasó desapercibido. Jugó 1.373 minutos y fue el máximo anotador de la Liga, con seis tantos.

Por su parte, el volante Luis Sequeira comenzó a consolidarse e inclusive, al inicio del torneo, portó la estafeta de capitán.

De hecho, se convirtió en el segundo rojinegro que estuvo más tiempo en la cancha, al acumular 1.546 minutos, tan solo superado por Cristopher Meneses, con 1.620 minutos.

Extranjeros en deuda

Justo el día en el que los socios de Alajuelense eligieron a Ocampo como su nuevo presidente, Raúl Pinto le dijo a La Nación que el consejo que le daba a su sucesor era que tuviera mucho cuidado con los extranjeros que contrataba y que su recomendación era buscar jugadores en Panamá o en Honduras.

Y justamente los foráneos fichados no dieron la talla y de ellos, lo más lógico es que solo uno siga.

En principio eran cuatro, pero el brasileño Leandro da Silva no pasó las pruebas físicas y la Liga prescindió de sus servicios sin que llegara a debutar.

Con mucha sinceridad, Benito Floro afirmó: "Viene con un exceso de peso enorme" y que lo prudente era no contar con él, en vista de que iba a necesitar al menos un mes para estar a tono en lo físico.

Pero más allá de Da Silva, los otros muchachos no cumplieron con la expectativa de ser mejores a los que ya se encontraban en Alajuelense.

El secreto a voces que se oficializará pronto es que de los tres foráneos, solo seguiría el volante y lateral brasileño Iago Soares.

"Desde el inicio me he sentido muy bien aquí en la Liga, los compañeros me recibieron muy bien y eso es necesario para que los futbolistas se mantengan bien en la cancha. Yo quiero seguir en la Liga, siempre los jugadores tenemos que pensar en mejorar", reseñó Iago, quien actuó 543 minutos y fue titular en los últimos tres encuentros.

En el caso del chileno Nino Rojas, quien hizo un gol, solo jugó 203 minutos.

"Los extranjeros que teníamos que haber contratado o que podíamos haber contratado era consecuencia de que en ese momento tan crucial, con el cambio de directiva y el cambio de gerente deportivo, no pudimos contratar futbolistas ticos porque ya estaban comprometidos con sus equipos", explicó Floro.

Además, dijo que en principio eran otros foráneos los que se iban a fichar, pero que cuando ya estaban en los detalles finales, les salió otra opción.

El defensor ecuatoriano Jefferson Hurtado, a pesar de que fue el extranjero que más jugó, con un total de 828 minutos, no convenció.

No fue oportuno en las coberturas y aunque marcó un gol, tuvo alta cuota de responsabilidad en varias de las anotaciones encajadas por la Liga.

La afición rojinegra volvió a creer

Después de varios torneos en los que las gradas del Morera Soto reflejaban el disgusto de la afición por las decisiones que se tomaban y porque la última vez que la Liga se coronó campeón fue en el Invierno 2013, los manudos volvieron a creer.

La llegada de Benito Floro fue de primera entrada un gancho para que Alajuelense comenzara a tener más socios y que las taquillas fueran buenas.

"La afición de la Liga ha demostrado una identidad que yo admiro y agradezco. Hay que ponerle 500 puntos de 100. Con diversas decisiones acercamos a la gente al estadio, pero obviamente cuando los resultados deportivos no se dan no es fácil mantener el nivel de asistencia", había comentado Fernando Ocampo.

Lo que viene

Aunque el equipo terminó su participación en el Verano el domingo pasado, con un saldo de ocho ganes, siete empates y siete derrotas, con 27 goles a favor y 27 en contra, el equipo no está de vacaciones.

Los liguistas tuvieron libre lunes y martes, pero este miércoles retoman prácticas y se mantendrán trabajando por algunas semanas más.

A Kenner Gutiérrez, Michael Umaña y Jameson Scott se les vence el contrato.

La situación de Pablo Gabas dio un giro radical este martes, porque el volante se reunió con Fernando Ocampo y solo faltan pequeños detalles para que se dé la renovación del capitán que se lesionó en setiembre pasado.

En el proceso de análisis en el que se encuentran la Junta Directiva, la Comisión Técnica y la gerencia deportiva, se toman decisiones importantes.

"Se está en la reconstrucción, se ven buenos jugadores y ahora les va a corresponder al Míster (Benito Floro) y a la Junta Directiva ver quiénes se van a quedar y a quiénes van a traer", acotó Patrick Pemberton.

Algunos futbolistas irán a préstamo y otros se alistan para incorporarse al conjunto rojinegro, como los volantes Brayan López y Din John Arias.

Este jueves se anunciarán los detalles sobre el cambio de la cancha, pues la sintética llegó a su fin y a partir de agosto, la Liga jugará en un césped híbrido, 90% natural y 10% sintético.











Comparta este artículo Deportes Los aciertos y los desaciertos de la Liga de Benito Floro Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Los aciertos y los desaciertos de la Liga de Benito Floro Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.