Benito Floro: 'Estar en la Concacaf por mérito propio sería muy bonito para nosotros'

Alajuelense cerró en el tercer lugar de la tabla acumulada

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Alajuela

Después de que Alajuelense derrotó 3-1 a la UCR en su último juego de este Torneo de Verano, el técnico Benito Floro atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto.

El estratega dijo que a pesar de que el equipo no logró avanzar a la cuadrangular, algo que quedó sentenciado el miércoles pasado, los últimos cuatro triunfos conseguidos por la Liga son un aliciente de cara al próximo Invierno.

Además, en vista de que Alajuelense cerró en el tercer lugar de la tabla acumulada de la temporada 2016-2017, los manudos tienen casi pie y medio en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Lo único que les quitaría ese boleto es que Limón o Santos se dejen el título de este Verano.

"Estar en la Concacaf por mérito propio sería muy bonito para nosotros", afirmó Floro.

-- ¿Las últimas cuatro victorias y tener la posibilidad de ir a la Concacaf significa limpiarse la cara para la Liga?

Las cuatro victorias tienen una lectura para cada cual, nosotros lógicamente trataremos de sacar una conclusión positiva en el sentido de explicar qué hubiera ocurrido si desde el inicio hubiéramos tenido las posibilidades de entrenamiento conjunto durante todas las semanas y de no tener tantas ausencias a como las hemos tenido por lo que ya sabemos.

Eso nos habría permitido corregir algunos defectos que seguimos teniendo, pero cada vez menos, y seguirle sacando provecho a esta honestidad que tienen los jugadores tanto en los entrenamientos como en los partidos, de dar todo lo que tienen.

De cualquier manera, alcanzar esta posibilidad, dependiendo de cómo se dé la cuadrangular, de estar en el tercer lugar, estar en la Concacaf por mérito propio, sería muy bonito para nosotros.

Y sería muy bonito para los jugadores porque ellos entenderán que el esfuerzo que estaban haciendo no era en vano.

-- Con esta oportunidad de entrar a Concacaf, ¿se reforzará el equipo?

Es una rueda de prensa para el partido, para el futuro a corto plazo y más adelante, posiblemente se haga un informe como queremos y explicaremos lo que podamos explicar, que esas cosas nunca deben ser públicas en todo.

Lo que sí tenemos clarísimo es que vamos a intentar mantener todo lo positivo que tenemos, que hablo de jugadores, de idea de juego, de un crecimiento en ciertos aspectos y en los chicos jóvenes también y vamos a tratar de no cometer errores en la formación de la plantilla aunque cuando se trata de contratar futbolistas, aunque sean conocidos, hasta que no te lo desarrollen en la cancha no se tiene la certeza de cómo les puede ir.

Es evidente que vamos a intentar hacer un equipo con los que positivamente están ahora y han luchado a tope y con los refuerzos necesarios para hacer un equipo que compita en los dos torneos a un alto nivel.

-- A Jonathan McDonald le costó arrancar, a la defensa le costó adaptarse y a los del medio campo también. ¿Por qué a la Liga le costó tanto?

Por qué nos costó arrancar es bien sabido por todos, el por qué le costó a McDonald también.

Él tuvo una sanción de cuatro partidos y luego tuvo una lesión de otros tres o cuatro, no sé.

Cuando él arranca fue en el momento más dudoso de nuestro equipo y también le implica a él porque es uno de los puntales del equipo y lógicamente si no le sale bien, en lugar de crecer se achica y eso le ocurre a cualquiera.

Bastó una conversación cara a cara para que él entendiera todo, se puso a trabajar como un león y desafortunadamente no ha tenido el acierto para haber materializado como mínimo un 50% de sus ocasiones que le hubieran dejado con una cuota de goles en prácticamente dos meses de alto nivel.

Mac ha demostrado que es un luchador, que tiene calidad y que es una buena persona.

Entre nosotros es bastante apreciado entre sus compañeros, los jóvenes y eso le refuerza su espíritu en el equipo.

Y el golazo que ha hecho al final ha sido una acumulación, una combinación de todo lo que él ha estado haciendo.

-- Luego de estas 22 fechas, si le pudiera dar una calificación del 1 al 10 a su equipo, ¿cuál sería?

Hacer un balance público o se puede hacer simplista o se puede hacer documentado, que es como a mí me gusta hacerlo y es lo que digo que en una rueda de prensa próxima, cuando lo tengamos todo bien estructurado para explicarles a nuestros seguidores y a nuestros socios lo que desde el grupo técnico hemos analizado, lo que hemos sacado en conclusión para que entiendan de alguna manera por qué ha habido algunas situaciones difíciles y por qué hemos llegado a otras un poco más positivas.

Y qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, pero hacerlo ahora aquí es repetir un poco todo lo que se ha ido hablando en las ruedas de prensa anteriores.

-- ¿Qué pasará con el equipo, se darán vacaciones de una vez o se mantienen entrenando unos días más?

Más o menos, no está definido del todo, pero en un 90,9% el equipo va a seguir entrenando, va a seguir jugando partidos interescuadras porque nos interesa mucho que los chicos jóvenes vayan tomando experiencia y vamos a acabar como si estuviéramos jugando la cuadrangular, a ese ritmo, para adecuarnos bien luego al descanso y a la pretemporada.

-- Este lunes se comenzará con el cambio de gramilla, ¿qué tan interesado está usted en que se tenga la nueva cancha?

Hay tres cosas: es indudable que una cancha de césped natural es más adecuada para jugar al fútbol y sobre todo un fútbol combinativo y es evidente que luego hay que tenerla muy bien cuidada.

Luego todos saben que gracias al vicepresidente (Joseph Joseph) tenemos un proyecto de una ciudad deportiva que ya es una realidad, que está entregada a la Liga para que la disfrute y le saque provecho y lógicamente ahí las canchas para el primer equipo son de hierba natural (híbrida).

Eso hay que unirlo y porque no hay tiempo para hacer todo eso si se comienza dentro de dos meses, cuanto antes se empiece, mejor.

-- Jefferson Hurtado no estuvo en el banquillo por decisión técnica, ¿cómo evalúa a los extranjeros en este torneo?

El que esté en el banquillo no es significativo, nada más el otro día Darío Alfaro lo hizo francamente bien y merecía la oportunidad.

Lo mismo le ocurrió a Iago (Soares) que jugó bien el otro día y merecía el premio y la recompensa de seguir jugando.

Lo otro ya lo hemos hablado muchas veces, el tema de cómo se han llevado adelante las dificultades con el tema de las contrataciones y la formación definitiva del equipo se irá haciendo en función de cómo se hace.

Si se contrata a alguien se comunicará, se hará rueda de prensa, etcétera y los que no continúan tiene que estudiarse ahora con tranquilidad que acabó el torneo, que ya no hay posibilidad de la cuadrangular es cuando la comisión deportiva analizará las cosas y tomará las decisiones correspondientes y que se harán públicas en su momento.











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: 'Estar en la Concacaf por mérito propio sería muy bonito para nosotros' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: 'Estar en la Concacaf por mérito propio sería muy bonito para nosotros' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.