Benito Floro: ‘Tenemos la opción de la Concacaf y hay que lucharla’

Alajuelense no tira la toalla

Ciudad Quesada

Alajuelense consiguió su tercer triunfo en fila en Ciudad Quesada, al derrotar a San Carlos 1-0. Pese a que ya no tiene opciones de clasificar a la cuadrangular del Verano, el técnico de los manudos, Benito Floro, afirma que el equipo peleará por dejarse una plaza para estar presente en la próxima Liga de Campeones de la Concacaf.

Los rojinegros tienen 28 puntos en este torneo, pero en la tabla acumulada son cuartos con 67, uno menos que Limón, que ostenta la tercera casilla y que sufre ens este cierre.

Además, existe la posibilidad de que a los ticos le otorgue una cuarta plaza, ante la sanción al fútbol de Guatemala.

-- ¿Qué análisis hace de este juego contra San Carlos?

Aquí lo que importa para nosotros es cumplir nuestra misión, que es ganar el partido y lo hicimos de una manera muy competitiva, que nos permitió mantener un ritmo bueno y conseguir el resultado que era lo que queríamos.

-- ¿Cómo preparará el último partido contra la UCR?

Conforme hemos podido tener a todos los futbolistas con nosotros ,sido mucho más llevadero todo. Es una pena que nos haya faltado acierto en las jornadas anteriores para haber estado mucho más cerca de donde teníamos que estar.

-- Están las posibilidades de acceder a Concacaf e incluso puede llegar otra plaza por la sanción a Guatemala. ¿Eso es un aliciente para el equipo?

Sabíamos que teníamos dos opciones, lo de la Concacaf y la cuadrangular; nos faltó por las últimas dos derrotas que tuvimos que pudieron haber sido un empate ambas (de visita ante Cartaginés y en casa contra Belén), pero el fútbol es así y hay que asumir y nada, a seguir esta propuesta que nos hicimos de ganar los últimos cuatro partidos.

-- Con estos tres triunfos seguidos, ¿cree que ahora comienza a verse el trabajo?

Después de, por decirlo de alguna manera, la desgracia de los últimos partidos de Cartago y Belén, el equipo tenía que responder a esa vicisitud, ganando estos partidos finales que no dependía de nosotros, pero había que ganar por si podíamos entrar en la cuadrangular.

"Segundo, tenemos la opción de la Concacaf y hay que lucharla y seguirla luchando hasta el último partido. En último lugar, tenemos que acabar jugando bien y ganando porque así nuestra afición va a entender mejor que todo ha sido un conjunto de malas situaciones que no han sido favorables a nosotros, pero que no ha faltado la entrega de los futbolistas, no han faltado partidos en los que se ha jugado bien a pesar de que el resultado no ha sido correcto y si logramos ganar el próximo partido que viene, yo creo que la afición comprenderá mejor los problemas que hemos tenido y el esfuerzo que han hecho los chavales".

-- ¿Qué factores enumera positivos del equipo en esta recta final?

Lo más positivo siempre ha sido la entrega y podemos reclamar una calidad mejor en un pase, en un desacierto, pero no podemos reclamar la entrega, porque en todos los partidos la han tenido de principio a fin y eso es positivo.

"Además, la participación en ir adquiriendo una idea de juego de combinación que es la que se ha propuesto para la entidad e ir soportando sin desequilibrarse y sin asustarse las desgracias, los desaciertos y la mala suerte que nos ha dado este campeonato. Por poner un ejemplo, de siete u ocho postes que hemos dado, no nos ha entrado ninguno y eso es algo que han tenido que superar ellos-2.

-"Los postes de los rivales sí han entrado, entonces ha habido un desequilibrio muy grande y un montón de cosas y necesitamos acabar ganando el último partido para demostrar que nunca ha faltado el espíritu de lucha y el espíritu de conseguir un equipo que controle, que combine, que vaya creciendo cada día más con los jóvenes y con los mayores".











