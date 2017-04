Benito Floro, técnico de Alajuelense: 'La famosita palabra del proceso implica etapas'

El técnico habló sobre el presente y el futuro cercano de la Liga

Horas antes de dirigir su última práctica previo al juego contra Carmelita y ante la duda de si podrá contar con José Andrés Salvatierra por una contractura en la pierna, Benito Floro habló largo y tendido sobre el panorama de Alajuelense en la recta final de este Verano y sobre lo que viene para los rojinegros.

El estratega de la Liga considera que para armar una estructura se requiere de tiempo, y afirma que "la famosita palabra del proceso implica etapas".

El estratega le recomendó a sus pupilos que dejen de pensar en las decisiones que se tomarán sobre quiénes siguen y quiénes se van, para que sigan luchando por ganar estos últimos tres juegos que restan de la fase regular, con la esperanza de que otros resultados también los favorezcan para clasificar.

Sin embargo, el propio técnico sí piensa en el futuro cercano y aseguró que el objetivo para el próximo semestre es formar un equipo competitivo.

-- Pensando en esa planilla del próximo torneo, ¿cuál será el tratamiento con los jóvenes, su idea es insertar más jóvenes?

Creo que es un error pensar en un equipo titular, hay que pensar en 18 futbolistas titulares, porque hay que tener dos cosas en mente, una es el club como entidad futbolística y la obligación de estar entre los dos o tres primeros del campeonato, por el nivel histórico, el nivel competitivo y el nivel táctico, y eso difícilmente se puede lograr si no tienes 18 titulares de nivel correspondiente.

"Lo que hay que ver es dentro de esos 18 titulares qué futbolistas jóvenes, de alto rendimiento, porque ya cuando empiezan a tener 22 años o 21, ya no son tan jóvenes de categoría.

"Hay que ver cuáles de ellos tienen el suficiente nivel para en vez de los 18 o 22 que son necesarios por lesiones y expulsiones, puedan estar integrados y eso es lo que se evalúa cuando se inicia temporada, cuando se forma la plantilla, pero lógicamente hay que pensar en 18 futbolistas de un nivel competitivo alto. Si podemos tener ahí dentro a tres que ya han venido como (Luis) Sequeira, Darío (Alfaro) y esta gente, va a ser mucho mejor.

"Uno de los fines globales del trabajo del club es ese, ir haciendo cada vez más que la plantilla esté formada como mínimo por un 70% de futbolistas creados en el club".

-- ¿Esa es la idea para este semestre?

No podemos decir que para este semestre. La famosita palabra del proceso implica etapas.

"En el torneo que viene lo que interesa muchísimo es hacer un equipo muy competitivo, al máximo de nuestra posibilidad de contratación y de continuidad con los que están dando el rendimiento positivo para hacer un equipo que no dependa tanto del acierto o el desacierto, que el acierto sea buena ofensiva y defensiva, sin dejar de lado la incorporación de estos jóvenes que nosotros consideremos que pueden corresponder tanto a titularidad como a suplencia, como soporte.

"Lo más importante en el semestre que viene es asentar muy bien el equipo competitivo, profesional, que dé respuesta sin depender mucho del acierto o el desacierto".

-- ¿Cómo está el equipo para este sábado?

Estamos pendientes de la evolución de José Andrés Salvatierra, pero el resto está bien. Él tuvo una contractura en la parte interna de la pierna, pero no fue ruptura y estamos a la espera.

"Posiblemente este sábado por la mañana se le hará la última prueba, salvo que este viernes esté en perfectas condiciones".

-- ¿Anímicamente cómo ha sido la semana después del golpe que dieron en el clásico?

Bien, es lógico y normal ante un resultado positivo y frente a un rival histórico y jugando bien, los chicos y todo el mundo sentimos una situación más agradable. Ese partido ha sido importante, pero no lo sería más si no ganamos estos tres que restan.

-- ¿Cómo analiza estos últimos tres partidos, para qué van a servir?

Como ya les dije antes del clásico, lo que importa siempre es que cualquier partido y los amistosos los hagamos bien, los juguemos bien y nos sirvan como práctica, como experiencia, como todo y como responsabilidad con lo que es nuestra profesión; así lo entendieron y así lo seguirán entendiendo hasta final del torneo.

"Es indudable de que no dejas de calcular, pero eso no te deja nada, lo único que da es la mentalidad para ganar el próximo partido y seguir esperando a ver si hay un pelín de giro en ciertas cosas de suerte o de lo que sea que nos favorezcan en estos tres partidos, y a ver si tenemos un poco el premio que yo sigo insistiendo, se han merecido los chavales".

-- ¿Es este partido contra Carmelita es el más importante, el que daría pie para ver si se continúan con la esperanza de la clasificación?

Sí, es indudable de que si este sábado tenemos el acierto de ganar el partido, todavía estaremos en la lucha y según sean los resultados de los otros, estaremos ahí y ya habrá que esperar a los otros dos, sobre todo al penúltimo.

-- Son tres rivales directos los que tienen, Pérez Zeledón, Cartaginés y Santos. ¿Futbolísticamente cómo los ve?

Son rivales de clasificación, pero no contra los que tenemos que jugar, entonces, lo de siempre, sin desear nada malo a nadie, pero vamos a intentar ganar nosotros y ver lo que pasa después. Son buenos equipos y bien.

-- Los jugadores están optimistas, Kenner Gutiérrez y Luis Miguel Valle hablaron de las posibilidades de clasificar. ¿Qué tan optimista está Benito?

Yo creo que la mayoría de los futbolistas o la totalidad, excepto Chama (José Luis Cordero) que está un poco triste por todo lo que le ha pasado y José Andrés también, pero el resto están con ilusión y con ganas y mentalizados de que ese plus de seguridad y de confianza que dio el partido del otro día, lo deben aprovechar para seguir como han estado hasta ahora, intentando ganar los partidos jugando bien.

-- Contra Belén usted dio un discurso en el que ya tiraba la toalla, por así decirlo, pero con la victoria en el clásico, ¿siente que puede haber un milagro para Alajuelense?

No fue tirar la toalla, pero esa jornada precisamente tenía unos partidos que era casi cercano que uno de estos rivales que ahora están por delante en la clasificación no perdieran, solo ganaran, y prácticamente sería muy difícil y venía el clásico en el que se podía dar cualquier resultado, pero afortunadamente ganamos el partido y en esa jornada los resultados de los rivales para la clasificación estuvieron a favor de nosotros y abrieron un margen que no depende de nosotros, pero vamos a intentar ganar estos tres partidos.

-- Pablo Gabas dice que aún no se han acercado los directivos o usted para hablar de su renovación, ¿cuál es la posición suya?

Yo creo que hablar de Pablo no tiene otro comentario más que es un futbolista histórico, que tiene muchos años aquí jugando, capitán y yo he visto los partidos antes de esta lesión última que tuvo, los partidos del año anterior, y es un futbolista bueno, no se puede decir lo contrario, tiene calidad, tiene mando, tiene criterio y es positivo porque él está ahora mismo practicando, está tocando balón, está haciendo cosas.

"Suele ocurrir que con los cruzados hay que tener mucho cuidado, paciencia, porque recaer es mucho retraso, entonces como el resto de sus compañeros, estamos todos a la espera de que finalice la temporada para tomar decisiones con la comisión deportiva, que se haga el análisis global de todo e individual de cada cual y tomar las decisiones que haya que tomar".

-- Gabas termina contrato y otros también. ¿Usted piensa contar con Gabas para el próximo torneo?

Esas preguntas ahora no son muy correctas, esta es una rueda de prensa para el partido, pero también a como lo he hablado con los futbolistas, no es necesario darle muchas más vueltas.

"La decisión está tomada de no hacer ninguna predisposición a continuar, tanto de los que tienen contrato por más tiempo como los que no. Se los he dicho en la cara, les he dicho que los que no tienen contrato que no estén preocupados porque en definitiva, ellos van a ser los primeros en decir si quieren continuar o no.

"Después la comisión deportiva estudiará todas las perspectivas presentes y futuras y tomará decisiones con todos los futbolistas con el máximo respeto y valoración para todos.

"Si no queremos tocar ningún tema individual es porque no queremos que ningún futbolista se desconcentre ni esté preocupado, es indudable que al final de cada año suele haber dos o tres cambios y ojalá no hayan más, pero en definitiva, todo es una situación normal en nuestro equipo.

"No queremos que nadie se sienta intranquilo porque no se le haya hablado de la renovación o que se sienta seguro porque ya tiene un año de contrato más. Eso no va a influir en la decisión, que va a ser una decisión exclusivamente técnico – táctica. Y también de comportamiento, de evaluar si el futbolista está ya metido en la onda de lo que queremos y si él quiere fundamentalmente, que eso es lo más importante; se los dije muy claro y ellos lo tienen comprendido.

"Cuando llegue el momento, que ellos digan si quieren o no quieren, no va a ser el club el que les diga no queremos sin escucharles, entonces a partir de ahí va a ser una situación francamente sencilla, está clara y sin ninguna cosa rara".

-- ¿Bajo qué criterios se basará como técnico y como gerente deportivo para evaluar cuáles son los jugadores que van a llegar al club?

Yo creo que si esa pregunta se la haces a cualquier gerente deportivo o a cualquier entrenador te va a decir lo mismo, el nivel de competitividad en la cancha como principal, segundo el buen comportamiento grupal, es decir que se porte bien como persona y como profesional. También las perspectivas de presente y futuro, que son los tres pilares que cualquier gerente deportivo y cualquier entrenador o cualquier persona o lo comisión deportiva, que no es un tema de una sola persona.

"La formación de la plantilla va a ser siempre un tema de la comisión deportiva, en la cual, el gerente deportivo y el entrenador toma parte".

-- ¿Se hará un análisis de los extranjeros actuales y se pensará en traer a otros para el próximo semestre?

No sé si sería positivo volver a explicar la situación. Los extranjeros que teníamos que haber contratado o que podíamos haber contratado era consecuencia de que en ese momento tan crucial, con el cambio de directiva y el cambio de gerente deportivo, no pudimos contratar futbolistas ticos porque ya estaban comprometidos con sus equipos.

"Difícilmente podíamos justificar ante la afición que no contratábamos extranjeros y que nos quedábamos solo con los chicos jóvenes, porque a como han demostrado los hechos, hay que tener presente que los cuatro primeros partidos que jugaron los chicos, si los analizan con tranquilidad, tanto Heredia aquí, como Santos aquí, o Liberia ahí, hay tiros al poste que no acaban en gol. Los chicos jugaron fenomenal, jugaron bien, pero quizás no era suficiente el nivel de potencia en el terreno de juego como para todo eso.

"Hubiera sido muy difícil explicarle a la gente que no nos habíamos movido para contratar extranjeros y ya explicamos que de los tres que sí teníamos garantía en el sentido de informes, de técnicos que están fuera y que los conocen bien y que nos conocen, desafortunadamente los tres cuando ya estaba la cosa casi hecha decidieron marcharse a otro club.

"No sé si para ganar más dinero aprovechando el contrato nuestro o lo que fuera, pero indudablemente eso nos forzó a un adhesivo de que teníamos que seguir y éramos conscientes de que podíamos acertar o no, pero por las fechas era indudable de que ciertos futbolistas estarían sin equipo y con falta de ritmo.

"Sombra (Jefferson Hurtado) ha ido incrementando un poco el ritmo, Iago también, pero ya se te hace más difícil.

"Para el año que viene, como unos más del equipo, analizaremos qué sí, qué no y ahí ya no interviene que sean extranjeros o que sean ticos, ahí interviene una plantilla, unos profesionales, unas personas y tendrán el mismo trato que sus compañeros, un análisis y una decisión".

-- ¿A Iago le ha costado el tema del idioma?

No, porque el lenguaje del fútbol con manos y con gestos se hace y el portugués no es tan diferente al castellano, eso se habla y se entiende, es simplemente un nivel de participación en las acciones tácticas que a veces en futbolistas que tienen calidad técnica se olvidan, no solo él, sino en bastante más gente y esas cosas hay que trabajarlas.

"Es un chico joven, que tiene buen potencial técnico, buena condición y hay que seguir pensando en la posibilidad de que triunfe".

-- Michael Umaña y Patrick Pemberton tienen cuatro amarillas. ¿Va a cuidar a los líderes, porque ningún jugador de la Liga ha acumulado cinco?

Es normal que durante el torneo te saquen alguna tarjeta, pero yo tengo la intuición de que van a ser capaces de aguantar los partidos sin que se la saquen.

-- ¿Usted tiene alguna petición sobre ese tema, porque tienen pocas amarillas?

Ellos saben que no solo en el primer equipo, sino en todos, que con los árbitros tenemos que ser muy respetuosos, hay que entender su labor que es muy difícil, hay que entender que las protestas y las demás cosas lo único que hacen es perturbar la situación y no soluciona nada.

"Estamos contentos porque tanto en el primer equipo como en otras categorías se está haciendo, de hecho en las categorías inferiores ha habido un par de sanciones a los futbolistas dejándoles sin jugar por haber protestado y ya todos tienen claro que tenemos que colaborar con los árbitros respetándolos, aunque comprendamos que a veces aciertan o se equivocan, pero eso es normal.

"Y es una manera, yo creo que positiva, de colaborar con ellos, aunque tienen que hacer un esfuerzo de agilizar un poco más las cosas en el terreno de juego, pero ahí estamos todos en esa marcha".











