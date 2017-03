Benito Floro: 'En la realidad mandan los futbolistas'

Técnico de Alajuelense deja ver un poco más de su filosofía

El técnico de Alajuelense Benito Floro explicó un poco más sobre su filosofía futbolística y comentó que a pesar de que siempre se habla sobre los estilos de los entrenadores, quienes realmente mandan son los futbolistas, de acuerdo a lo que el mismo juego exige.

"Cuando se habla del estilo de un entrenador, tiene más en la forma de decirlo, en la forma de expresarlo que en la realidad, porque en la realidad mandan los futbolistas y las acciones que manda el fútbol", destacó el español.

¿Cuánto les ha servido esta semana? Había jugadores lesionados, ¿qué pasó con ellos?

José Andrés Salvatierra tuvo un problema y se va a retrasar más de lo que nos hubiera gustado, pero este es el ritmo de la competición, futbolistas que se lesionan, se recuperan, los expulsan, los suspenden, vienen tarjetas, por eso es importante el ritmo de competición y una plantilla bien compensada.

¿Qué pasó con Luis Miguel Valle?

Todos acabaron bien, excepto José Andrés. Lo de la semana anterior fue el tendón de Aquiles, se recuperó, pero en los últimos minutos hubo un desgarro.

¿Para cuándo estaría?

Está complicado de definir, pero puede ser entre dos y tres semanas.

Harry Rojas se siente bien, ¿tendrá minutos ante Cartaginés?

Tuvo una lesión difícil, mucho tiempo sin ritmo de juego y el equipo está en una dinámica de progreso y también de competencia muy importante porque estamos en una jornada muy definitiva para la clasificación y, dado que todo el equipo está rindiendo a la altura que queremos y un poco más, no es fácil darles minutos a futbolistas que vienen con un retraso, pero el chico está trabajando bien, con intensidad y cuando podamos tendrá su oportunidad.

¿Qué ha estudiado de Cartaginés?

Cada vez que viene una semana y podemos trabajar, es indudable que tenemos más posibilidades de corregir y potenciar las cosas. Considero que los equipos de esta liga son muy parejos, la mayoría, y este club tiene buen concepto del juego y va a ser un partido difícil.

¿Son más importantes los tres puntos que jugar bien?

En el fútbol se juega para ganar, lo que pasa es que el fútbol, además, es un espectáculo y lógicamente a la gente lo que le gusta es unir buen resultado con buen juego. Los entrenadores tienen la responsabilidad de que el equipo gane porque la competición está hecha para ganar.

"A veces si se tiene que reducir la intención de un juego bonito por ser más práctico, pues lo tienes que hacer, porque es la responsabilidad. No hay mucha diferencia, todos sabemos que cuanto más bien se juega, más posibilidades de crear ocasiones tienes si mantienes el trabajo defensivo con muchísima intensidad.

"Por eso es muy bonito el fútbol, porque da para todo. Lo que falta es que gane el que lo merezca, eso siempre lo digo".

¿Es un partido que define la clasificación, alguno que falle puede quedar sin opciones?

En el fútbol solo se está fuera o solo se tiene la copa de campeón en la mano cuando matemáticamente es así, hasta que eso no ocurra, como decimos en España, hasta el rabo es toro.

"Es difícil cuando se han ido quedando puntos, como a nosotros. Con solo dos partidos que no hubiesen sido empates sino victorias, estaríamos donde está la mayoría de los equipos que tienen opción de la cuadrangular. Es un juego y hay que asumirlo como es".

En fase ofensiva tienen profundidad, ¿eso es lo que quiere?

Eso es lo que queremos todos los entrenadores, todos queremos que un equipo sepa jugar de una banda a la otra, que profundicen bien a la espalda del rival, eso no es matrimonio de ningún entrenador. Cuando se habla del estilo de un técnico, tiene más en la forma de decirlo, en la forma de expresarlo que en la realidad, porque en la realidad mandan los futbolistas y las acciones que manda el fútbol.

"El fútbol no te puede garantizar que yendo siempre por el centro vas a tener más opciones, todo lo contrario, ahí te están esperando. Si les llegas por la banda les vas a hacer daño. A mí, si un equipo me ataca por la banda me fastidia y si me ataca por el centro me viene mejor, pero no a mí, a todos los equipos del mundo".

"Todos los entrenadores tenemos menos margen de lo que la gente cree, de ser influyentes, de ser los determinantes en el partido. Los determinantes son los jugadores en la cancha y los jugadores tienen que hacer lo que el fútbol manda, no lo que dicen los entrenadores, es lo que el fútbol manda".

¿Qué tanto le beneficia jugar en cancha natural el domingo en el Fello Meza?

Ni beneficio, ni perjuicio, con que esté más o menos bien, con los partidos que he visto de ellos la cancha está bien, pero parecido al césped artificial, que no salta muy bien la pelota. Una cancha perfecta es muy difícil tenerla.

¿Intentará cambiar lo menos posible la alineación en este cierre?

La formación más o menos ha sido la misma siempre. Más o menos no, ha sido siempre la misma y ha ido dependiendo de las ausencias que hemos tenido. Contando este equipo inicial que hemos tenido en los últimos tres partidos, estamos hablando de que en siete partidos hemos tenido siete ausencias de titulares y eso es una barbaridad.

"Ahora hay una estructura de alineación que nos está dando una consistencia y a partir de ahí, cualquier entrenador aprovecha esa marcha para seguir potenciando la relación futbolística".











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: 'En la realidad mandan los futbolistas' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: 'En la realidad mandan los futbolistas' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.