Benito Floro: 'Cuanta más gente venga al estadio, mejor tengo que hacer las cosas'

Para este sábado se espera un llenazo en el Estadio Alejandro Morera Soto

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Heredia

Jugar a estadio lleno es distinto y todo hace indicar que eso es lo que pasará este sábado, a las 7:30 p .m., cuando la UCR se mida con Alajuelense.

Antes de ese encuentro correspondiente a la jornada 11 del Verano, a las 5:15 p. m., será el partido de las estrellas con el que se le rendirá homenaje al eslovaco Josef Miso.

Aunque estos duelos se disputarán en la casa manuda, la taquilla es de Miso y los académicos.

En la tarde de este viernes, solo quedaban 3.000 boletos por venderse y por eso es que todo hace indicar que la casa rojinegra estará a reventar, algo que a su vez le genera ilusión al técnico español Benito Floro.

-- ¿Cómo le cayó la semana completa de trabajo con el equipo?

La semana nos ha venido muy bien, necesitamos un par de ellas, sabemos cómo está el calendario y ha sido francamente hasta este momento positiva.

"Vamos a ver en el terreno de juego y en el partido si las cosas que necesitamos seguir incrementando, se dan".

-- ¿Cuánto cambia el preparar el partido contra la UCR sabiendo que es un equipo que está disputando el no descenso?

No cambia nada, para mí todos los rivales tienen una dificultad y eso hay que combatirla, hay que prepararla y demostrar en la cancha que se ha estado preparando eso aunque sea en pequeños detalles que luego acaban siendo grandes.

-- ¿Cómo está la condición física, están parejos los muchachos o no?

La preparación física es una parte importante del futbolista, pero la más importante es la preparación mental, es decir el conocimiento táctico de lo que tiene que hacer y la emoción suficiente y la psicología suficiente para llevarla adelante dentro del terreno de juego.

"Podés tener una condición física muy buena y sin embargo estar dentro del partido muy atenazado y eso frena el desarrollo físico".

"Es una cuestión global y hasta este momento, la situación general del equipo es francamente buena en ese sentido".

-- ¿Cuánto le beneficia a Alajuelense jugar contra la UCR en el Morera Soto y que al parecer será un llenazo por el homenaje a Josef Miso?

En primer lugar, la idea de hacer homenajes es muy positiva, como se hace ahora y un partido así, que reúne exfutbolistas y que es muy atractivo porque es una manera de conectar con el aficionado que siente los colores, que siente la emoción de una historia pasada y una historia que sigue.

"Eso es un motivo más, porque siendo conscientes de cuanta más gente venga al estadio, mejor tengo que hacer las cosas".

"La preparación de este partido, con este añadido, es una motivación más que esperemos sacar provecho de ella".

-- En la semana observó en detalle a los extranjeros, ¿eso les abrirá un espacio en el once, ya sea desde el inicio?

Voy a explicarlo bien para que se comprenda. El concepto extranjero forma parte de un futbolista no nacido en Costa Rica y que hay que hacerle una ficha especial, en cuanto a lo futbolístico es idéntico a los demás.

"Es decir, si hemos tenido cuatro o cinco futbolistas en la Selección, alguno lesionado, etcétera, todos ellos deben tener un ritmo adecuado para ir jugando los partidos".

"Hemos comentado que los extranjeros han tenido una situación un poquito más difícil porque estaban sin equipo y su entrenamiento no era el adecuado, tenían buena condición física, pero no el adecuado ritmo para participar 90 minutos de golpe".

"Ahora mismo estamos todos a un nivel parecido y ya cada cual que compita entre ellos para que el 'míster' o el profe elija a quien crea conveniente, sea nacional, sea extranjero, eso no tiene que ver".

-- ¿Este sábado se verá a los tres extranjeros juntos en cancha?

Una vez que ya están todos situados, no es necesario que me especifique los tres extranjeros o tres nacionales, o tres jóvenes, o tres mayores. Elegiremos siempre a los once que consideremos más idóneos para salir, calculando sus posibilidades de juego durante todo el partido, para evitar los máximos cambios posibles.

"Es posible que veas a uno, que veas a dos o posiblemente a los tres, va a ser difícil a los tres, porque también el resto está soportando bien todo este trabajo y no es cosa de cambiar porque sea una ficha extranjera o sea una ficha nacional".

-- ¿Todo el equipo ya está a un mismo nivel?

Más o menos ya está casi todo el equipo está bien.

-- ¿Qué puede comentar sobre el rival, que tiene urgencia de sumar?

Mis futbolistas tienen clarísimo que no hay rival fácil, ni rival difícil. Son todos rivales y cualquiera es capaz de ganar y cualquiera es capaz de perder. Por lo tanto, máximo respeto a todos y máxima ilusión contra todos.

"Para opinar del equipo adversario, no soy yo la persona idónea, para eso ellos tienen su técnico y yo creo que como todos los rivales, van a plantear una lucha fuerte, van a intentar ganar el partido, que es lo que hay que hacer y ojalá se produzca un buen encuentro, que satisfaga a la gente que lo va a ver y que sea favorable para nosotros, que es lo deseamos".

-- Usted dice que la semana larga le ayuda a los futbolistas, pero ¿cómo le cayó a usted, sin tener que estar viendo rivales en poco tiempo?

La semana larga se utiliza primero para recuperar un poco, segundo para sobre esa recuperación incrementar un ritmo de preparación físico–táctico y tercero, para poder hacer más sesiones de trabajo.

"Todo debe redundar en un buen partido, en tener los conceptos que necesitamos mejorar, cada día un poquito mejor y no parar de progresar para llegar a buen puerto al final".

-- El doctor dijo a inicios de semana que Jonathan McDonald ya podía entrenarse con normalidad con el equipo y que depende de usted si juega o no, pero ¿está McDonald para los 90 minutos?

La decisión de que un futbolista sea cual sea juegue o no es mía, no es del doctor ni de nadie.

"Él ya dijo que estaba en condiciones de entrenar y como uno más de sus compañeros, mañana (este sábado) sabremos la alineación".











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: 'Cuanta más gente venga al estadio, mejor tengo que hacer las cosas' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: 'Cuanta más gente venga al estadio, mejor tengo que hacer las cosas' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.