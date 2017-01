Alajuelense quita lonas de jugadores que se fueron y corre para que el Morera Soto esté impecable

Manudos remozan su estadio para inicio del Verano 2017

Alajuela

A falta de un día para que Alajuelense debute en el Torneo de Verano contra el Santos de Guápiles, el personal de mantenimiento de los rojinegros corre para que el estadio Alejandro Morera Soto se vea impecable.

En las filas manudas cambiaron muchos patrocinadores y eso genera una serie de variantes en cuanto a vallas y exposición de marcas.

Pero los erizos no dejan pasar los detalles y por eso, cuando los aficionados ingresen al reducto no verán de frente un mural gigante en el que estaba la imagen de Diego Madrigal, uno de los tres jugadores que la Liga despidió previo a un clásico.

"Quitamos algunas lonas con jugadores que ya no están con nosotros, hemos estado pintando zonas de seguridad, baños, camerinos, arreglando la zona de prensa y es necesario porque todo se deteriora mucho, principalmente en época de lluvia y hemos corrido para mejorar las instalaciones, que la afición siempre vea el estadio bonito, porque es su casa", expresó el gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez.

Para instalar las nuevas marcas, había que comenzar por barrer, debido a que la ceniza le jugaba una mala pasada a los trabajadores que no paraban, mientras Benito Floro ofrecía una conferencia de prensa, luego de la práctica del primer equipo.

Pese a que muchas personas aún se encuentran en diferentes destinos turísticos aprovechando sus últimos días de vacaciones, en la Liga creen que este sábado a las 6 p. m. habrá una cantidad importante de aficionados.

Según Vásquez, ya se han recaudado unos seis millones de colones y Alajuelense pretende alcanzar una taquilla de 12 millones de colones.

"Aquí lo más importante es que la gente no solo quiere comprar una entrada para un partido, sino asegurarse su presencia durante todo el semestre y por eso tenemos muchas renovaciones, ya contamos con una cantidad importante de socios nuevos", mencionó el gerente general.

Aparte del fenómeno Benito Floro que experimenta la Liga en este momento, la apuesta por los jóvenes es algo que quería la afición.

"En los 90 Minutos por la Vida vimos un equipo completamente alternativo y eso tengo muchos años de no verlo, es de mucha motivación ver a estos jóvenes que están listos para asumir una gran responsabilidad, pero los tenemos que ver en acción", citó.

Y agregó: "No me deja de ocupar el hecho de que tengamos que prepararlos bien para hacerle frente a un campeonato y para lograr campeonatos también, que es lo más difícil, porque el Club Sport Herediano no deja de ser un equipo muy fuerte y Saprissa que a pesar de sus bajas es un equipo fuerte.

"El mismo Cartaginés está ahí, pero me motiva montones que los jóvenes de esta institución estén viendo ya que van a tener oportunidades y la apertura de los centros de alto rendimiento van a ser temas que van a proyectar mucho a los jóvenes".

Al consultársele a Marco Vásquez si Benito Floro ha pedido mucho en estos días, respondió: "Benito ha venido a ordenar algunas cosas, enseñar el manejo que él ha tenido en clubes de muy alto nivel como el Real Madrid, en manejos del área de prensa, del área deportiva.

"Como toda organización que tiene cambios, obviamente eso genera un poquito de trastornos, pero es lo normal, me parece que vamos a aprender mucho a todo nivel, no solo al deportivo, sino a nivel administrativo, porque trae un cúmulo de experiencias que van a servir de mucho para desarrollar esto como la empresa que queremos y que la Junta Directiva ha pensado".

Alajuelense recibe este sábado al Santos y el árbitro central será Henry Bejarano.

