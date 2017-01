Benito Floro le dice a sus jugadores jóvenes que hablen menos y se concentren más

Aunque le agrada que se tengan confianza

Alajuela

A Benito Floro le agrada que los futbolistas jóvenes de Alajuelense se tengan confianza, pero también procurará que mantengan los pies bien puestos sobre la tierra.

El técnico de la Liga se sorprendió al conocer algunas declaraciones manifestadas por sus pupilos y detectar que quieren asumir responsabilidades que él les da a los de más experiencia.

Por eso, les dice que lo mejor es que "hablen menos y se concentren más", según comentó este viernes en conferencia de prensa.

-- Varios jugadores jóvenes asumen la responsabilidad de que ahora les toca a ellos, que el rol de protagonistas tiene que ser de ellos, ¿cuánta confianza le da esa actitud a usted?

¿Eso dicen los jóvenes? Qué bravos son, no (ríe)... Lo que tienen que hacer es trabajar duro, hablar lo menos posible y pensar que su carrera está empezando un poquito y que queda mucho trecho.

"Así que hablen menos, que se concentren más, que incrementen más su trabajo, que se fijen bien en los buenos futbolistas veteranos, que tiempo tendrán ya para cuando sean mayores hacer ese tipo de declaraciones así famosas y todas estas cosas".

"Está bien que tengan esa ilusión y que se sientan seguros, pero indudablemente el peso no lo llevan ellos, el peso lo llevan los futbolistas hechos que están ahí".

"En lo poquito que hemos visto, en el partido contra Santos y en el partido amistoso, es que de verdad tienen una predisposición francamente positiva y que tienen calidad, pero indudablemente el peso del equipo lo llevarán los veteranos y las dos o tres contrataciones que se puedan hacer, porque son los que realmente pueden llevarlo".

"Los chicos si están con esa ilusión mucho mejor".

-- ¿Qué espera para este partido contra Limón?

Las cosas en el fútbol no se pueden demostrar de un día para otro, entonces casi seguro que se verá el juego que se realizó el otro día y tratando de tener más acierto y evitando el acierto del rival.

"Es cierto que parece ser que la cancha es un poquito más dificultosa para la generación del juego, pero será igual de dificultosa para los dos, así que como mandan las leyes del fútbol, hay que adaptarse a las circunstancias".

-- ¿Que ha podido analizar de las visitas que va a tener a Limón y después a Liberia, dos de las salidas más complicadas?

Los partidos entre semana los entrenadores los tenemos considerados como un entrenamiento de máxima intensidad, entonces, en muchas cosas es positivo, es una manera de practicar la realidad, lo cual siempre te da más beneficio el partido que el entrenamiento normal.

"No es negativo, solo que es un poquito más pesadito, carga más lógicamente y hay que afrontarlo porque son todos los equipos los que lo tienen que afrontar y consideramos que es positivo en cuanto a condición física, en cuanto a la petición de agruparse cada vez más en torno a la idea de juego".

-- ¿Ya está habilitado?

Estamos pendientes de que nos llegue el certificado que no sabemos por qué se ha retrasado tanto, ojalá y llegue esta misma mañana (viernes), porque todas las demás cosas están preparadas.

-- ¿Qué le pareció el Centro de Alto Rendimiento que está construyendo el equipo en Turrúcares?

El nuevo, el que se está haciendo, me pareció una gesta maravillosa, creo que va a ser un punto de inflexión grande en la historia de la Liga, porque va a ser precioso y yo creo que va a ser una zona que va a dar mucho prestigio no solo a nuestra entidad, sino a Costa Rica.

"Cuando le vi y estuve ahí presente, me explicaron muy bien cómo lo tenían todo planeado e imagínate que si la línea del tren la llevan hasta ahí, eso es una cosa increíble, maravillosa".

"Les comentaba que en cierta manera es parecida a la ciudad deportiva del Real Madrid porque va bajando en escalón y que tiene su sentido muy positivo, porque los pequeños van subiendo cada año un escalón más y estamos todos ahí, la verdad que me impresionó y me llenó también de ilusión".

-- ¿Cuánto ha avanzado el tema de las contrataciones, del lateral, el volante y el delantero que quieren?

Yo no tengo ningún inconveniente en repetir todas las veces que haga falta el plan que hay sobre eso. El primer objetivo muy claro es que no se van a contratar futbolistas por contratar; es decir, no se va a contratar por esa presión que siempre surge en todos los equipos, en todos los clubes, en los periodos en los que se abre la contratación.

"Primero hay que evaluar lo que se tiene y contrastar lo que te ofrecen con lo que hay, para no meter futbolistas de otras latitudes que no superen con creces lo que hay y lo que hay aquí de momento es positivo".

"Está claro que tenemos la perspectiva de incorporar tres o cuatro futbolistas y si esos tres o cuatro corresponden un punto por arriba de lo que creemos que nos faltaría".

"En ese sentido, se han hecho contactos, ha habido futbolistas que han estado a punto de venir, pero que al final otro equipo de otras latitudes les han dado más dinero, esas cosas que pasan en el fútbol".

"Estamos en ello, no soy partidario de decirlo públicamente hasta que no esté hecha una contratación, pero que sepa el aficionado que no paramos de estudiar el mercado, de analizar todo lo que hay, al mismo tiempo que confiar en los futbolistas que creemos que tienen el nivel para estar en el primer equipo".

-- ¿Lo que buscan es un delantero y un lateral?

Pero si eso es hasta bonito para vosotros, para todos (ríe) y si le preguntas a Ferlin (Fuentes) te dirá otros... Ahí la responsabilidad de la Comisión Deportiva, de la cual yo soy miembro.

"Nosotros analizamos con tranquilidad todos los que consideramos que debemos intentar contratar y en ese sentido, todo lo demás que se diga no es contradictorio, ni alejado, ni nada".

"A veces te equivocas cuando dices una palabra, pero lo que importa es lo que se va a hacer concretamente cuando llegue el momento exacto".

-- Surgió el nombre de Juan Ramón Barrera, un volante nicaragüense, ¿tiene interés en él?

Antes he dicho que nosotros estamos trabajando en esta sesión de contratación y no nos gusta nunca anticipar lo que hay o lo que deja de haber, pero si alguien lo anticipa por otro lado, no tenemos por qué estar negándolo ni afirmándolo, cuando la Liga presenta al futbolista es cuando decimos aquí está, puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Antonio y entonces, eso no es negativo, está bien que se diga.

"Nosotros, indudablemente no vamos a confirmar, ni tampoco a negar ningún comentario que se haga sobre cualquier otro futbolista".

"No solo de él, se ha comentado sobre otros más, de Honduras, de Panamá, es normal, es que eso es lo que manda el mercado, el mercado manda que una gente diga que estamos interesados y es posible que en alguno estemos interesados y a alguien se le escape y se lo comente a un compañero, a un amigo, que no lo va a decir, pero que al fin y al cabo termina diciéndolo".

"Todas esas cosas son habituales en el fútbol, así que si por lo que fuere, este chico u otro por el que pregunten, vienen, será el momento en el que la Liga diga este es el futbolista que hemos traído, este otro, tal y se sabrá".

-- Pablo Gabas está lesionado, pero él tiene mucha jerarquía en el camerino, ¿usted le va a pedir que lo ayude a orientar a los más jóvenes, porque es uno de los referentes del equipo?

El capitán... Pablo es una institución en el equipo, él tiene ahora una lesión dificultosa, pero según información del doctor está bastante bien y entonces no hay ningún cuestionamiento.

"Él tiene que seguir su proceso, lo mismo que otros chicos que también están así (Harry Rojas y Kenneth Dixon) y cuando acabe el proceso, él determinará en qué estado se encuentra, la ilusión que tiene".

"Yo supongo que con toda su trayectoria, para nosotros sigue siendo un futbolista interesante y muy importante".

"Luego ya cuando acabe su recuperación, si la hace perfecta, vendrá el momento en el que nosotros tomemos la evaluación de su estado anímico, de su estado de deseo, de su estado tal y por supuesto que yo nunca le miro la edad a un futbolista, no le miro el carné de identidad o la fecha de nacimiento, es el rendimiento en la cancha y en el entrenamiento".

"Y si ha estado tantos años aquí es porque indudablemente es un gran futbolista".

-- ¿Cómo está el equipo físicamente?

Estamos a mitad de temporada, quiere decir que el descanso ha sido el cambio de un semestre a otro, pero no ha sido el de final de temporada. En este momento, el futbolista se encuentra genéricamente en estado medio – alto y lo que pretendemos con la preparación física que hagamos es mantener ese nivel medio – alto hasta el final.

"Es decir, no vamos a tratar de incrementarlo, porque sabemos que eso sería perjudicial".

"Y en ese sentido, el futbolista físicamente está respondiendo francamente bien, no tenemos problemas ahí".

-- Sobre la situación de los asistentes, vemos que para los entrenamientos son varios, pero en los partidos no, ¿tendrá solo a un auxiliar a la par?

En un banquillo, no sé aquí, pero internacionalmente está el preparador físico, el preparador de porteros si es necesario, pero en el banquillo lo fundamental son los fisios, el primer entrenador y el segundo, por si al primero le da un mareo y se tiene que marchar, que haya un segundo que dirija al equipo, o por si lo expulsan, que espero que nunca sea mi caso.

"Entonces, los asistentes para el partido están bien definidos".

-- Por lo que vio en Puntarenas, ¿para este sábado hará cambios o se mantendrá la mayoría de los que jugaron contra Santos?

Yo al igual que tú no considero que vaya a haber muchos cambios, entre otras cosas porque no tenemos las incorporaciones de los que están en la Selección.

"Afortunadamente no tenemos a ningún lesionado, quitando el caso de la expulsión de (Jonathan) McDonald que incluso esta semana está lesionado, todo lo demás indica que prácticamente, si no el once inicial completo o quizás sí, de la semana pasada, sea el del partido pasado".











