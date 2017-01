A la defensa de Alajuelense solo le falta un paso para dominar la marca en zona

Alajuelense recibe este sábado a Herediano a partir de las 6:15 p. m.

Alajuela

Los cinco goles recibidos por Alajuelense en los tres partidos que ha disputado en este Verano han sido casi calcados.

A la hora de cubrir una jugada en táctica fija, la Liga de Benito Floro no ejerce la típica marca de hombre a hombre, pues su sistema es en zona.

"Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya habíamos trabajado en zonas con diferentes entrenadores, pero con otro estilo. Con los demás era más afuera y había que agrandar con el contacto; ahora el profe quiere que estemos en la zona adentro y atacar la bola para salir", explicó el defensor Jameson Scott.

Para él, eso es lo único que les falta, dar el paso hacia adelante y no tener ningún temor en atacar la pelota.

"Como es un marcaje en zona, la gente puede ver que no marcamos, pero no, cada quien tiene clara la posición en la que tiene que estar. La posición la estamos haciendo bien, lo que nos falta es el paso hacia adelante, agarrar ese impulso para topar la bola de frente y no esperarla", explicó.

Y agregó: "Lo que nos está pasando es que la esperamos (la bola) y tal vez viene un delantero o el que venga a cabecear con impulso y nos está ganando eso, entonces tenemos que corregir eso".

En cuanto a estatura, la Liga tiene muchos jugadores bajos, principalmente en el centro del campo. Sin embargo, Scott descarta que eso tenga relación con las fallas en la marca en zona.

"Yo siento que la estatura no influye para nada, porque más que todo la línea defensiva es la que tiene que ir a atacar la bola y creo que ahí somos de 1.80 para arriba en promedio", citó el defensor.

Detalló que la otra línea es la que tiene que estar atenta para el rebote, para una segunda bola.

"Lo que tenemos que mejorar es la parte de atrás, la zona de defensa que es la que tiene que atacar la bola y yo digo que lo de la estatura no afecta".

Scott confesó que al ver que los rivales ya detectaron cómo hacerles daño, más de alguno se preguntará qué es lo que ha estado haciendo mal. "El profe habla con nosotros y nos ha dicho que no nos desesperemos, que estemos tranquilos, que cada vez lo estamos haciendo mejor, e igual tenemos que corregirlo, pero no caer en la desesperación ni pensar que lo estamos haciendo todo mal".

Añadió que la Liga no se ve mal y por lo tanto, "no nos vamos a volver locos por detalles".

Este sábado a las 6:15 p. m., Alajuelense recibe al Team, un juego que será una prueba de fuego para la Liga.

"Herediano siempre se arma bien, tiene buenos jugadores y también tiene su fuerte en táctica fija, pero estamos trabajando para que no nos vuelvan a golpear de esa forma, es la única manera como nos golpean, manejamos bien los demás conceptos y es una prueba bonita para sacar los tres puntos", destacó Scott.

Por su parte, el técnico rojinegro Benito Floro mencionó que con un calendario tan saturado es complicado hacer ajustes para que ese marcaje en zona cada vez le salga mejor a la Liga.

"No se ha tenido tiempo y tampoco es fácil cambiar de una forma de hacer a otra. Es menos fácil cuando en esa nueva forma, el 60% lo haces bien y el otro 40% te sale mala suerte", reseñó Floro.

Para él, una cosa es que el rival haga los goles claramente, porque hubo una equivocación "y otra porque la pelota le pegue en la espalda al oponente y entre, o que pegue en el poste y sea gol, o que vaya por afuera y venga otro por afuera y la empuje".

"Todo eso hay que estudiarlo bien para no caer en un error, que haya una forma de hacer, se ha apostado por esta y poco a poco cuanto tengamos más tiempo. El error más importante que estamos teniendo no es ese, es no aprovechar nosotros las faltas que nos hacen", meditó el estratega.











