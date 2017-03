Benito Floro sobre Jonathan McDonald: ‘Ojalá ya acabe la racha y sea capaz de hacer dos o tres goles’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Alajuela

Antes de dirigir la última práctica de cara al clásico de este sábado, el técnico de Alajuelense, Benito Floro, atendió a la prensa y se refirió a las declaraciones que ofreció el atacante Jonathan McDonald un día antes.

Mac dijo que los morados han sabido incorporar jóvenes poco a poco y que "en la Liga ahorita no estamos como para hacer un cambio generacional tan brusco".

LEA: ¿Qué es lo que dijo Jonathan McDonald?

Las palabras del atacante fueron calificadas por muchos como un elogio para Saprissa y una crítica para Alajuelense; sin embargo, el propio Floro le bajó el tono y afirma que fue una mala interpretación".

--¿Cómo tomó las declaraciones de Jonathan McDonald cuando afirmó que el Saprissa sí llevaba un verdadero proceso?

Cuando nos ponemos aquí con responsabilidad, tenemos dos opciones, de decir cosas para que a ustedes (periodistas) no les digan nada, decir cosas normales y decir cosas que en algún punto alguien pueda cogerlas con otra interpretación.

"Yo escuché esas declaraciones y en una gran parte son declaraciones sensatas, siendo como es esta relación de enfrentamiento social deportivo, es evidente que cuanto menos nombres al rival mejor, menos se puedan dar otras interpretaciones.

"Pero no tengo ninguna duda de que él tiene una mentalidad de ganar el partido y de ojalá que ya acabe la racha y sea capaz de hacer dos o tres goles".

--¿Anímicamente cómo ha sido la semana para el equipo después del golpe sufrido el sábado pasado y estando a las puertas del clásico?

Como siempre que no se tiene un resultado apetecible y deseado, pero con la suficiente profesionalidad para concebir que eso ya es pasado y que lo que interesa es el partido siguiente y en este caso un partido muy importante como lo es el clásico.

--¿Cómo están los jugadores, al ya no tener posibilidades de clasificar?

Hasta el momento los jugadores están francamente bien, con sentido competitivo o por lo menos con la intención de jugar bien, de luchar a tope para ganar porque indudablemente podemos decir que es muy difícil ya la clasificación, prácticamente imposible, pero esta es otra competición.

"En este partido concreto, todo el mundo sabe que es otra competición, es otra responsabilidad y no solo esta, sino que los partidos que vienen van a ser igual para nosotros.

"El futbolista sabe que tiene que dar hasta el último segundo el buen hacer y buscar la victoria en cualquiera de estos cuatro partidos, por tanto, la mentalidad es positiva".

--¿Qué tipo de juego le gustaría ver y qué actitud le gustaría ver de ellos, porque durante la semana han dicho que se juegan el orgullo?

Nosotros vamos a intentar como siempre, en un partido como este de máxima importancia socio deportiva, vamos a intentar hacer el mejor once y los mejores cambios posibles si son necesarios durante el partido y no hay más, debe ser así.

--¿Cuando se imaginaba el primer clásico aquí en el Morera Soto, cómo era esa realidad que se imaginaba para la Liga y cuánto varía con el momento anímico con el que llega Alajuelense a este clásico?

Una cosa es imaginar, otra cosa es desear y trabajar para ello. Para cualquier partido, sea clásico o no, yo no concibo un partido, ni un amistoso, en donde no haya espíritu de intentar jugar bien y de ganar el encuentro.

"Para mí todos los encuentros tienen la misma intensidad porque yo no me relajo en ninguno de ellos y lógicamente eso es lo que trato de impregnar en mis futbolistas y, en cierto modo, a pesar de todas las circunstancias adversas y de todos los malos resultados que hemos obtenido, inmerecidos la mayoría para mí, a pesar de ello, vuelvo a decir que los chavales han tenido una buena actitud y han salido a ganar el encuentro y a jugar bien".

--¿Qué tiene que tener el jugador de la Liga para ganarse un lugar dentro del próximo campeonato nacional, debido al análisis que usted va a hacer, sobre quiénes siguen y quiénes se van?

La pregunta es sobre la formación de la próxima plantilla y en cierto modo no tiene casi nada que ver con el partido que motiva esta rueda de prensa, esto es otro análisis, eso es otra conversación que se tendrá en su momento. No hay que ser impacientes ante ello.

--¿Se podrá ver alguna sorpresa en cuanto a alguno de los jóvenes para este clásico, o mantendrá toda la base dentro del once inicial?

Si he comentado antes que trataremos de ofertar el máximo nivel competitivo, lógicamente es continuar con un bloque que salvo los resultados, en bastantes cosas ha ido bien, pero es indudable que conforme van avanzando estas cuatro jornadas, tanto en este encuentro como en el otro, es indudable que ya tendremos más oportunidad de incorporar a chicos que no serán novedosos, porque absolutamente todos han jugado con el primer equipo ya.

--¿Cómo marcha la recuperación de José Andrés Salvatierra?

Bien, Andrés ha estado esta semana entrenando con intensidad, no ha sentido molestias y salvo que en este viernes las tuviese en el entrenamiento, es casi seguro que irá convocado.











Comparta este artículo Deportes Benito Floro sobre Jonathan McDonald: ‘Ojalá ya acabe la racha y sea capaz de hacer dos o tres goles’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro sobre Jonathan McDonald: ‘Ojalá ya acabe la racha y sea capaz de hacer dos o tres goles’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.