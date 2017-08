El 'fuera Benito' se escuchó por primera vez en el Morera Soto

Alajuela

Al acabarse el primer tiempo, Santos le ganaba 1-2 a la Liga y algunos aficionados que estaban en la gradería sur le gritaban "fuera, fuera, fuera..." al técnico Benito Floro.

Unos pocos liguistas en la grada este lo recibieron con el mismo cántico, cuando ingresaba a la banca para el inicio del complemento.

El equipo reaccionó y el gol a puro coraje de Jonathan McDonald, en el 76' apaciguó los ánimos, al evitar que el equipo perdiera contra un conjunto aguerrido y muy bien trabajado por Johnny Chaves.

"Yo entiendo que tenemos una afición exigente, pero si usted ve los resultados, ya se tienen unos ocho partidos de campeonato nacional que no se pierden, Benito Floro acierta en los cambios, lee bien los partidos, contra Grecia le dio un cambio al partido y ahora otra vez", dijo el presidente liguista, Fernando Ocampo.

Después de la rueda de prensa, Floro conversó por varios minutos con algunos miembros de la Directiva en las afueras del camerino.

"Estuvimos haciendo el repaso del partido, él es bastante crítico del funcionamiento, de los errores del partido. Seguimos cometiendo algunos errores, pero es parte del proceso", reseñó el jerarca.

Además, dijo que hay que tomar en cuenta que Alajuelense tuvo un partido duro el jueves pasado en Honduras.

"Entiendo a la afición, a todos nos gusta venir a una fiesta y ganar, pero entiendo que a veces se cometen errores que se pagan caro y no queda más que seguir trabajando".

Por su parte, Patrick Pemberton se sintió sorprendido cuando escuchó a una pequeña parte de la afición pidiendo la cabeza del técnico.

"El Míster no es el que juega, no es el que comete los errores a como sí lo cometí yo. Él está para guiar, tiene todo nuestro apoyo y nosotros tenemos que respaldarlo, es un gran entrenador y tiene muchos conocimientos", citó el arquero.

Un cambio en la estructura. A partir de esta semana, Pablo Nassar asumirá el cargo de subgerente deportivo.

"Pablo Nassar tendría una subgerencia deportiva, va a trabajar muy de lleno con Benito Floro, pero también viene en su condición de administrador a coordinar todos los trabajos que queremos hacer en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares, porque todas las canchas ya van a estar listas", apuntó el presidente rojinegro.

Añadió que se pretende duplicar el número de equipos en liga menor en todas las categorías y por eso es que Nassar asume ese rol.

"Pablo estaría administrando y coordinando toda la parte deportiva y administrativa de los Centros de Alto Rendimiento y trabajará más de cerca con Benito. Le hemos pedido que se incorpore de lleno a la institución, él va a ser un apoyo muy importante", indicó.

Según Ocampo, el 2-2 se convierte en un marcador justo porque Santos llegó a jugar muy bien al Morera Soto.

"Yo espero que conforme alcancemos más ritmo y los muchachos nuevos se compenetren más vamos a mejorar el rendimiento. Tengo la esperanza para darle vuelta al marcador el jueves en el partido de vuelta contra Olimpia (2-0), no es fácil, pero no vamos a tirar la toalla".

Él dice que se queda con lo que vio en los últimos 20 minutos.

"Tuvimos oportunidades, no se dio, pero es parte del proceso de aprendizaje de algunos jóvenes que deben de aprender a manejar la presión porque no fue fácil, a algunos les costó, pero que es que si no viven esta experiencia, si no juegan ahora, cuándo van a jugar", declaró.

Y agregó: "Yo entiendo y yo soy claro, la afición de Alajuelense es bastante exigente y tiene todo el derecho de exigir, yo reitero el agradecimiento y aprovecho para pedir que nos acompañen en el próximo partido, el jueves, porque la Liga tiene equipo para la remontada en el Estadio Nacional, no es fácil, pero vamos a intentarlo con todo lo que tenemos".

Después del triunfo por 0-3 contra Grecia, los rojinegros perdieron en Tegucigalpa (2-0) y este domingo empataron contra el Santos de Guápiles, 2-2.

"Es una semana dura, jugamos contra Olimpia el jueves y luego el domingo ante Herediano, el equipo tiene que estar más unido y más concentrado que nunca para hacerle frente a los dos partidos y ojalá con resultados positivos", señaló Ocampo.

Además, le pidió un poco de paciencia al pueblo liguista.

"Si los muchachos jóvenes juegan, debutan y las cosas no les salen, somos muy duros con ellos y yo creo que es parte de un proceso de jugar en Liga Deportiva Alajuelense, podemos ver historias atrás, como Patrick Pemberton en sus inicios".

"Si no les damos chance de que se equivoquen, difícilmente vamos a encontrar espacios para ponerlos. Yo entiendo que las cosas no les salieron a algunos muchachos, pero van a tener otra oportunidad en el futuro".