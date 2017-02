Benito Floro sobre Leandro Silva: 'Vino con un exceso de peso enorme'

¿Qué impresión le ha dado el equipo y cómo ha captado la idea táctica?

Nuestro equipo en este momento está luchando por tres cosas: una lo que ya se sabe, cómo hemos llegado, cómo está la formación de la plantilla. Otra: nuestro desacierto, cometer falta, perdonar algunas jugadas quizá por los nervios, quizá por toda la situación un poco tensada, en el sentido de venir un tiempo atrás difícil. Ahora con todo esto que nos ha ocurrido al inicio también, son una losa los cinco partidos perdidos y también jugamos contra la frescura de otros equipos que ya están armados y que tienen su buen hacer porque están bien dirigidos, presionan bien y lógicamente eso no es fácil, sobre todo cuando en cierto momento el acierto que hay que tener ha faltado, pero estamos en el camino y lógicamente lo que queremos es cuando menos empezar a ganar como lo estamos haciendo y segundo seguir haciendo las cosas positivas que se hacen tanto en defensa como en ataque y eliminar las que no lo son tanto.

¿Qué piensa de la gran cantidad de faltas cometidas por su equipo?

Desafortunadamente la estadística de faltas en contra es más de la que debemos tener, ese es uno de los asuntos que estamos corrigiendo y lógicamente nos cuesta porque mucha de nuestra energía la estamos empleando en corregir los errores de anticipación que tenemos y no es fácil porque eso tampoco lo podemos practicar mucho, ya que ahora mismo tenemos que descansar hasta el próximo partido, no podemos entrenar, solo recuperación pero no práctica.

¿Cómo analiza la cantidad de faltas contra José Luis Cordero?

Sí que le dan mucho, a él y a McDonald les dan bastante y eso nosotros no lo podemos corregir.

¿Cómo vio el trabajo de Nino Rojas?

Él y los otros extranjeros son jugadores se tienen que adaptar, no es fácil en este momento en que necesitamos resultados y buen hacer, así que estamos en ello también, es otro de los puntos que debemos solventar.

"McDonald tuvo una lesión hace un mes o por ahí, en el tobillo, entonces lógicamente cualquier golpe que ronde por donde la tenia le hace daño, creo que sería interesante que los que deben administrar justicia en el terreno de juego vean cuándo es una entrada normal y cuándo es una entrada más complicada. Lógicamente él tiene que seguir una recuperación grande porque no puede parar.

Sus volantes están llevando el peso de los goles.

Cuando llego analizo los futbolistas que tengo, jóvenes, de mediana y de mayor edad para conformar una estructura de juego estable que nos permita recuperar el balón y luego no perderlo. Lógicamente lo que me encuentro es el resto de una plantilla de la temporada pasada, unos chicos jóvenes que hay que incorporar para rellenar y mu pocas posibilidades de contratar futbolistas costarricenses porque ya están en sus equipos, una urgencia de contratar dos, tres o cuatro extranjeros para acomodar sabiendo que a esas alturas de la Liga, las posibilidades no son muchos. Entonces no cometer errores de contratar por contratar te hace retenerte un poco, así que todas esas cosas juntas más el desacierto inicial es lo que nos tiene un poco rezagados, pero a pesar de ellos los chicos están trabajando realmente bien y es el punto más importante en este momento, darles la confianza y la seguridad de que deben seguir haciéndolo.

¿Cree que los refuerzos extranjeros ya marcan diferencia?

Cuando se habla de extranjeros hay dos situaciones. Una, que habiendo buenos futbolistas en el mercado nacional, es mejor contratar futbolistas nacionales que extranjeros, porque el nacional ya lo conocen y saben de qué va, pero si llega un momento en que los futbolistas nacionales de buen nivel no se pueden contratar y a los jóvenes aún le falta un punto para llegar a cierto nivel, pues lógicamente tienes que contratar dos, tres o cuatro extranjeros, los que te permitan y los que se puedan de acuerdo al presupuesto y a las necesidades.

¿Fue muy distinto el Leandro Silva que trajeron al que vieron en videos?

Es muy fácil de entender, por las circunstancias del club, cambio de dirigencia y también el cambio de gerente deportivo, el que se contrata como gerente deportivo soy yo, y soy una persona que me focalizo más en los futbolistas nacionales que en los extranjeros. Pues lógicamente a partir de ahí, cuando la necesidad de contratar al futbolistas extranjero es evidente, porque al futbolista de aquí no lo puedes contratar, y el chico joven aun no tiene la experiencia, la búsqueda de extranjeros no se puede hacer empleando una semana viéndolos en el terreno de juego a ver qué tal, porque además a estas alturas los que están libres no están en ningún equipo.

"La experiencia, la intuición de que un futbolista tácticamente es rentable porque le ves los movimientos, le ves dos partidos, le ves videos y calculas más o menos las posibilidades tácticas que vas a tener. Pero lógicamente lo que no puedes averiguar es el estado físico, afortunadamente tres de los cuatro están en buen estado físico aunque les falte el ritmo de haber estado un mes solamente entrenando físicamente y no jugando. Y el cuarto, Leandro, vino con unas condiciones tales que hasta en un mes o mes y medio no estará bien para disputar un partido los 90 minutos. Y no puedes estar haciendo una alineación con un futbolista que sabes que a los 45 minutos te baja el ritmo. Él lo ha comprendido bien, sabe que es una situación de la que no hay vuelta de hoja, pero es normal, si sopesamos todo lo que ha sido, es normal que sea así. La próxima vez, más de uno de esos futbolistas que nos han ido ofreciendo ya les estamos haciendo un seguimiento diferente, con gente que lo vigilará, que los traerá, le veremos los partidos y sabremos mucho más de su condición y no esperaremos a que se queden 20 días o un mes sin entrenar. Si vienen, porque lo digo y lo anticipo, que para mi la prioridad siempre será el jugador costarricense.

¿Pero se sintió engañado con lo que vio en Leandro?

Es una situación clínica, médica, un futbolista que viene con un exceso de peso enorme, que haciendo el proceso que hay que hacer tanto clínicamente como de entrenamientos, hasta en un mes o mes y medio no estará en las condiciones, al nivel físico que hay que tener aquí para responder. Pero el futbolista es evidente que sabe jugar al fútbol y que vale para dos posiciones, que es lo que siempre pretendo de un futbolista. Pero no tenemos tiempo para ir a la casa y hacerle la prueba.











