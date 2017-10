Altibajos de Alajuelense enturbian su anhelo de clasificar

Alajuela

En cuestión de cuatro días, Alajuelense se desinfló y al desplomarse se llevó un golpe que evidencia su dura realidad, porque la meta de clasificar a la cuadrangular se le pone cuesta arriba.

Los rojinegros perdieron el miércoles pasado en Guápiles contra Santos (2-1) y el sábado mostraron su peor cara en mucho tiempo.

La Liga cayó en el Morera Soto por 1-3 ante Carmelita, en un partido en que su defensa se hizo añicos y Patrick Pemberton evitó que el marcador fuera más humillante.

Ese par de derrotas no son para el olvido, porque aún retumban en la casa manuda y acarrean consecuencias.

Al completarse la jornada 14, los erizos salieron de zona de clasificación.

Estancado con 21 puntos, Alajuelense cayó a la quinta casilla, empatado con Limón, pero con mejor gol diferencia.

Herediano sigue en la cima, con 34 puntos, seguido por Saprissa con 28, Pérez Zeledón con 25 y Santos con 22 unidades.

El sábado, los rojinegros visitarán a un Herediano indomable que no conoce la derrota en este Apertura, y es probable que los rivales directos de la Liga en la lucha por la clasificación puntúen, ya que Carmelita recibirá a Pérez Zeledón, Santos esperará a Cartaginés, Grecia se mide con la UCR, Guadalupe juega con Liberia y Saprissa se enfrenta a Limón.

La era de Wílmer López en Alajuelense arrastra las secuelas de los problemas que presentaba el equipo con Benito Floro, que fue quien armó la planilla, y con poco margen de tiempo y sin varita mágica, el Pato ha tenido que reacomodar las cosas.

En esta semana, la Liga se compromete a hacer serios ajustes en la zaga, porque visitará a un equipo que anota bastante, que tiene encendido a José Guillermo Ortiz y que recibe pocos goles.

Pero las correcciones que necesita Alajuelense no son solo en defensa, ya que también necesita gasolina en las piernas de sus generadores de juego.

"No nos podemos echar a morir, esto es parte del fútbol. Nadie quiere perder y hay formas de perder, hay que ser autocríticos, ver qué estamos dejando de hacer, qué hacíamos antes que nos estaba dando resultados. A veces cuando solo se gana uno se puede relajar o entrar en un punto de que no se entrena al 100%, no puede ser eso y tenemos que ser vigilantes del grupo para ver qué pasa, pero el compromiso está. Seguimos con la mentalidad de clasificar y pelear el campeonato", apuntó Jonathan McDonald.

El atacante dice que la sesión de video será muy productiva este lunes para analizar con detalle cada uno de los errores cometidos ante Santos y Carmelita.

"Cuando se pierde se deja de hacer algo, no puedo decir que alguien o que yo, o el profe, o la junta nos hemos relajado. Todos queremos clasificar y la forma de hacerlo es ganando y más los partidos en casa, así que hay que ver los videos, ver qué pasa, en qué hemos fallado y mejorar. Cada uno sabe lo que está haciendo y lo que no está haciendo".

Mac reconoce que estas dos últimas derrotas golpean al liguismo "y nosotros como los protagonistas también lo sentimos, nosotros siempre queremos ganar y yo creo que la entrega del grupo es buena porque el equipo corre y le mete, pero hay que ver por qué Carmelita nos mete tres goles cuando veníamos con una defensa bastante sólida".

Allen Guevara también señala que hay que tapar las grietas en la defensa rojinegra.

"No podemos perder cuando nos estamos jugando la clasificación, los puntos se nos escapan por errores de nosotros y cada quien tiene que hacer consciencia, ver en qué se está fallando, porque nos anotan muy fácil y nosotros no logramos concretar", apuntó Guevara.

Indicó que el equipo da indicios de que quiere jugar, pero que no sabe cómo contrarrestar cuando le anotan.

"A veces nos anotan y nos confundimos, queremos jugar al pelotazo y ahí fue el error. Ahora vamos a un partido complicado, pero son los juegos que te pueden levantar el ánimo, todavía no está todo perdido. Si le ganamos a Herediano eso nos ayudará en la parte anímica y a subir en la tabla".

Por su parte, Patrick Pemberton cree que en este momento es cuando Alajuelense tiene que evitar caer en la desesperación y recuperar terreno perdido en esa intensa lucha por la clasificación.

"Lo tenemos bien claro, nuestro objetivo principal es meternos entre los cuatro. Sabemos bien que hay muchos equipos peleando un campo, que está complicado y lo que queda es prepararnos bien para el sábado. Hay errores individuales y colectivos y esto no puede volver a suceder", señaló el arquero.

Alajuelense tuvo libre el domingo y este lunes regresa a las prácticas, preparándose para visitar el sábado al Herediano a las 8 p. m.