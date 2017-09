En Alajuelense se proponen pellizcarse en el cierre de los partidos

Alajuela

En Alajuelense hablaron largo y tendido sobre lo que están haciendo bien, lo que deben mejorar y que les urge erradicar los despistes que los llevaron a empatar sus últimos dos juegos cuando creían que prácticamente tenían tres puntos en la bolsa.

Como lo había pronosticado Wílmer López, la semana larga le cayó bien a los rojinegros, porque cuentan que ensayaron algunas jugadas específicas que no habían puesto en práctica por el trajín de los partidos.

Pero la tarea principal es evitar lo que les ocurrió el 30 de agosto en el Colleya Fonseca, cuando le iban ganando a Carmelita y en el 88' se produjo una acción en la que Adonis Pineda salió mal, Olman Vargas saltó para cabecear y anotar. De paso le dio un golpe en la ceja al arquero que no se sancionó y que ameritó cuatro puntos de sutura.

Después de ese empate, la Liga recibió a Pérez Zeledón, en otro partido con polémica, en el que los generaleños le arrebataron el triunfo a los erizos en el 90'+1, sentenciando el 3-3.

Ese último pulso dejó a los manudos con un sinsabor, porque marcaron dos autogoles.

"Nos cayó bien la semana larga para preparar algunas cosas que teníamos ahí, unos errores que habíamos cometido en los partidos anteriores, nos sirvió mucho porque preparamos cosas de camerino que había que corregir y esperamos sacar un buen marcador este fin de semana", expresó Yuaicell Wright.

Él considera que los ajustes que deben hacerse son mínimos, basados en evitar desatenciones.

"Estamos trabajando esas pequeñas cosas que hacen la diferencia, porque había partidos en los que íbamos arriba en el marcador y al final terminamos con un punto", recalcó el espigado atacante.

José Andrés Salvatierra dice que encontró un equipo bastante motivado, después de lo que fue su paso por la Selección Nacional.

"Se ha visto un cambio en la confianza de los jugadores y aún así hay pequeños errores que nos han costado puntos, se está trabajando para corregir eso, que no nos vuelva a suceder. Se están creando bastantes opciones de gol, hay que realizar un trabajo en la línea de atrás para evitarlos y darles confianza a la gente de arriba, para que puedan atacar y conseguir la mayor cantidad de goles", destacó el carrilero derecho.

Los números. En lo que va del Apertura 2017, Alajuelense registra cuatro partidos en casa y tres como visitante.

De los partidos en el Morera Soto, los rojinegros empataron con Santos (2-2), perdieron con Herediano (0-1), vencieron a Saprissa (2-0) y empataron con Pérez Zeledón (3-3).

Es decir, de 12 puntos posibles, la Liga sumó 5 unidades en su patio y ahora le toca ir a recuperar terreno en condición de visita.

"Siempre se ha hablado de que si usted en casa es contundente, de que si usted en casa saca todos los puntos, casi es un hecho que usted está clasificando, entonces lo hemos hablado mucho dentro del grupo, pero el fútbol es fútbol y hay circunstancias que varían mucho. Cuando usted en casa mete tres goles debería ganar, no espera uno que le metan tres goles también", reseñó el técnico liguista Wílmer López.

A domicilio, Alajuelense le ganó (0-3) a Grecia y empató (1-1) con Guadalupe y Carmelita.

Los rojinegros son quintos en la tabla, con 10 puntos y un rendimiento del 47,62%.

"Lo hemos comentado, no estamos en una mala posición, pero no es la posición que queremos, esta institución tiene que estar en las mejores posiciones y no vamos a caer en la desesperación, tratamos de ir partido a partido, con la obligación de sumar de a tres", expresó Wright.

Mientras que José Andrés Salvatierra dijo: "El grupo sabe que estamos en la obligación de ir a puntuar de a tres el domingo, hay material humano, el trabajo se está haciendo para ir a conseguir puntos afuera, no tengo la más mínima duda de que el domingo vamos a luchar por los tres puntos".

Alajuelense visitará a Liberia este domingo, a las 4:30 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano.