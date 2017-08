Benito Floro sacude la alineación de Alajuelense con cambios de nombres y roles

Alajuela

Benito Floro está decidido a hacer cambios en su alineación para que Alajuelense dé otra imagen.

Las modificaciones comienzan con el sistema, porque la Liga visitará el domingo a Guadalupe, a las 5 p. m., dibujando un 4-4-2 en la cancha sintética del Colleya Fonseca, en vez del 4-5-1.

Habrá caras nuevas en el once manudo, pero el técnico asturiano también reacomodará piezas en otros puestos.

Según el ensayo matutino de este jueves de los rojinegros en la cancha híbrida del Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares, que fue presenciado por varios aficionados, la Liga jugará por primera vez desde el inicio con dos hombres en punta.

Jonathan McDonald estará acompañado por Yuaicell Wright y para jugar con ese segundo delantero, el sacrificado será el contención Luis Sequeira.

En la defensa también habrá ajustes.

Ante la lesión del carrilero izquierdo Cristopher Meneses, la opción no será el caribeño Kurt Frederick, quien ingresó de emergencia por el esguince de rodilla que sufrió su compañero.

DE INTERÉS: Alajuelense se siente en deuda con su afición al verse como el equipo con la mejor taquilla

La propuesta de Floro es pasar a José Andrés Salvatierra de la banda derecha a la izquierda.

Y el puesto del seleccionado lo asumirá de nuevo el gringo colombiano Iván Luquetta, quien juega como mediapunta o delantero, pero al técnico le agrada verlo de lateral.

Jameson Scott y Seemore Johnson siguen como la dupla de centrales.

En la cintura del León se mantienen Pablo Gabas, Kenner Gutiérrez y Din John Arias, mientras que Michael Barrantes será el sustituto de José Luis Cordero, quien no será de la partida.

LEA: José Luis Cordero solo ha jugado el 58,22% de los partidos de Alajuelense

La ausencia del 10 de la Liga no deja de llamar la atención, a pesar de que Floro no lo llevó a Honduras y que el volante solo ha jugado el 58,22% de los partidos de Alajuelense en lo que va de este semestre.

"Lo de Chama es un punto que es una situación que no quisiera tocar aquí ahora, tendría que hablar de cómo se interpretan ciertas decisiones de los entrenadores que luego nadie quiere asumir", comentó el estratega español el domingo pasado.

Ese mismo día, Cordero afirmó que, al igual que a cualquier futbolista, le gustaría actuar siempre.

"Él (Benito) es el que manda y tenemos que acatar las órdenes", apuntó el volante.

Por su parte, Barrantes se muestra emocionado por la oportunidad de ser titular en el torneo, por primera vez.

"Desde el miércoles el profe me tomó en cuenta para salir de titular, entonces voy a jugar de volante izquierdo y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. He venido trabajando fuerte, los días que he quedado fuera he trabajado y conforme el profesor me de la oportunidad, voy a hacer lo mío", expresó Michael Barrantes.

ADEMÁS: En Guadalupe FC afirman que la presión la tiene Alajuelense

Y agregó: "Yo me siento confiado en lo que juego, en lo que yo le puedo ayudar al equipo, a mis compañeros y hay que trabajar".

Tanto Barrantes como Yuaicell Wright coinciden en que los entrenamientos de Alajuelense son muy intensos, porque practican movimientos y diagonales, al igual que la parte táctica a la hora de defender y atacar.

Para la Liga, cada partido es un reto y en cada juego hay evaluaciones.

De hecho, los dos le dan la razón a Floro, luego de que el estratega criticó públicamente a sus pupilos porque se desconcentran en los partidos.

"Tiene razón, tenemos que ser serios, somos profesionales, tenemos que tomar esto con seriedad, trabajar a consciencia y hacer lo que el profe pide para que se nos dé el resultado", citó Barrantes, convencido de que Alajuelense se repondrá cuanto antes.

"Yo siento que tenemos un gran equipo puesto por puesto y nada más hay que trabajar y trabajar para que las cosas salgan, no nos han salido, a nadie le gusta perder, no estamos contentos", reseñó el volante que aún no ha jugado con Alajuelense en el torneo local.

Mientras que Wright también se siente optimista de cara a lo que viene.

"Hablamos entre nosotros, al menos yo he visto que el equipo le ha puesto muchas ganas, pero las cosas no han salido. Hay veces que se cae en malas rachas, pero hay que trabajar fuerte y siempre positivo, por sacar los tres puntos, porque así es esto, el fútbol es así", acotó el atacante.

Después de tres partidos disputados en el campeonato nacional, solo cinco futbolistas erizos han jugado los pulsos completos.

Se trata de Jameson Scott, Jonathan McDonald, Pablo Gabas, Patrick Pemberton y Seemore Johnson.

Guadalupe es penúltimo en la tabla del Apertura con un punto, mientras que la Liga marcha en la sétima casilla, con 4 unidades.

Además de Meneses, Alajuelense no puede contar con Harry Rojas, quien sufrió un desgarro.