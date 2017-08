Jugadores de Alajuelense confiesan sus cinco pecados

Alajuela

Benito Floro fue muy claro en afirmar que el gran problema que tiene Alajuelense se fundamenta en que los jugadores están desconcentrados, les falta comunicación entre ellos en la cancha, que deben lidiar con la presión y que se tienen que reponer del golpe mental que significó la eliminación tempranera en Concacaf.

La crítica pública que hizo el estratega fue fuerte y directa, pero tampoco tomó por sorpresa a sus hombres, ya que él mismo se los había dicho en el vestuario.

Los jugadores también dan la cara y ante la reprimenda de Floro hacen el 'mea culpa'. De sus palabras se desprenden cinco pecados que han merecido cara penitencia.

Como capitán, Pablo Gabas afirma que en la Liga todos están ocupados en salir pronto del bache y admite que falta concentración para que no se produzcan los despistes que ponen en aprietos al equipo.

"Hay una desatención que no nos puede ocurrir a nosotros, que con una pelota parada quedamos mal parados atrás. En un equipo grande, con jugadores con mucho bagaje, eso no podemos cometerlo", comentó Gabas.

Y agregó: "Herediano tiene jugadores rápidos arriba y lo hicieron una y dos veces; eso no lo podemos permitir, sobretodo con la gente que está o tenía que estar en esa posición. No es señalar, pero para el próximo partido no puede ocurrir".

El error puntual que ve Gabas es que la Liga ejecuta las jugadas de balón parado, pero el equipo queda desordenado y vienen los problemas.

"El gol fue así, una jugada rápida, no cortamos cuando teníamos que cortar, entra en una diagonal José Guillermo Ortiz y queda en un mano a mano con Patrick (Pemberton)".

El volante ya había señalado en días anteriores, después de la derrota ante el Olimpia, la necesidad de correcciones. "No estamos para echarnos a morir, pero sí para ajustar tornillos", expresó el volante, justo antes de puntualizar que también hay problemas "de marca" y de "recorrido".

No menos crítico fue Jonathan McDonald. "Hay que ver quién está haciendo las cosas bien y quién no". A criterio del delantero, posiblemente necesiten trabajar más horas al día. "Lo que estamos haciendo hasta ahora no nos está alcanzando". En los partidos, señala, es poco lo que se puede corregir; es en los entrenamientos donde se logra.

Por su parte, el arquero Patrick Pemberton asegura que las duras palabras del técnico son una realidad.

"El Míster tiene toda la razón, no vamos a entrar en controversias ni mucho menos, el Míster es la cabeza y nos lo había dicho, que teníamos que estar concentrados en los primeros 10 minutos del segundo tiempo y una pequeña desconcentración provoca que se nos vayan los tres puntos y eso tenemos que conversarlo en la semana para que no vuelva a suceder", apuntó Patrick.

Según el guardameta, la Liga no puede seguir en esa situación y tiene que levantarse.

"Con todo lo que ha acontecido en tan poco tiempo no podemos seguir en esto, hay que hacer un alto en el camino y levantar cabeza, no podemos seguir así ni que nos afecte el entorno porque estamos en la Liga y tenemos capacidad para revertir esta situaciones".

Pemberton no está tranquilo, pero sí esperanzado en que las cosas irán mejor.

"Somos un equipo grande, hemos pasado por momentos más complicados que este y el equipo se sabe levantar", insistió.

El defensor Jameson Scott también se mostró crítico, al afirmar: "Somos gente grande y tenemos que asimilar estas cosas rápido, fuimos superiores y ya después caímos un poco en desesperación y tenemos que manejar esas emociones, esas situaciones".

Sobre las declaraciones de Floro, el central expresó: "Tiene razón, no se le puede achacar nada a él, se le ha tirado mucha responsabilidad a él y somos nosotros, él no puede llegar y defender con nosotros, ni llegar y meter un gol con nosotros, somos los jugadores los que estamos adentro y tenemos que responder".

Scott lamentó que una desconcentración en el inicio del segundo tiempo contra Herediano concluyera con el gol de José Guillermo Ortiz, ya que a su criterio, la Liga hizo un primer tiempo perfecto, en el que Pemberton solo tocó la pelota en una ocasión.

"El técnico nos dijo antes de entrar que cuidáramos los primeros minutos porque Heredia contragolpea bien y fue lo que nos pasó, entonces tenemos que ser responsables, aquí todos somos grandes y tenemos que asumir la derrota".

Al consultársele a Luis Sequeira si él considera que los jugadores son los que tienen la responsabilidad de los últimos malos resultados, respondió: "En parte sí, porque nosotros somos los que estamos en la cancha, los que tomamos las decisiones".

José Luis Cordero señala que el equipo tiene errores muy puntuales.

"Como grupo tenemos que apoyarnos y unirnos muchísimo más porque tenemos que salir de esto a como dé lugar y la unión es la clave. Tenemos que ser fuertes mentalmente, esa es la clave, saber que estamos pasando por un momento difícil, pero tenemos que tener la personalidad para salir de esto", citó el mediocampista.

Para José Andrés Salvatierra, la eliminación en Concacaf y la derrota contra Herediano "es un golpe que nos bajonea un poco". El lateral derecho asegura que en vista de que no salen las cosas a como quieren, en el equipo todos tienen que esforzarse un poco más.

"Hay que saber manejar estos momentos, cuando cae un gol hay que mantener la idea de juego, lo que nos piden. La afición tiene derecho de criticar, de decir lo que siente y uno como jugador lo respeta", adujo el carrilero.

Después de vencer a Grecia (0-3), empatar con Santos (2-2) y perder con Herediano (0-1), Alajuelense visitará a Guadalupe, en un compromiso pactado para el próximo domingo, a las 5 p. m.