Alajuelense intentará apaciguar los ánimos con buen resultado ante Herediano

La eliminación tempranera en la Liga Concacaf fue un golpe muy duro para Alajuelense, pero los jugadores saben que no hay tiempo para lamentos y se concentran en el Apertura 2017.

Después del triunfo contra Grecia (0-3) y el empate ante Santos (2-2), los rojinegros reciben este domingo, a las 11 a. m., al campeón nacional.

Es un reto fuerte para una Liga que llega herida y que intentará apaciguar los ánimos en la cancha, justo cuando una parte de la afición está disconforme y molesta, pidiendo la salida de Benito Floro.

Después de que el estratega hizo un llamado de unidad al liguismo y que afirmó que si fuera por dinero él no estuviera al frente del León, los aficionados de Alajuelense comenzaron una campaña en redes sociales, motivándose para ir al estadio y no abandonar al equipo en las malas.

"Ahora tenemos que enfocarnos en ganar todo lo que venga, hay que buscar el campeonato, porque eso nos daría la revancha de volver otra vez a Concacaf, incluso. Herediano es un rival difícil, tiene un buen equipo, pero empezamos de buena forma y ahora queremos lavarnos la cara", comentó el defensor Jameson Scott.

Por su parte, Jonathan McDonald considera que viene un reto importante para la Liga.

"Tenemos que hacer valer la cancha, nosotros confiamos en lo que hemos venido haciendo y nos vamos a reponer del golpe que nos llevamos contra el Olimpia, No nos podemos volver locos, tenemos que estar unidos, pensar con la cabeza fría porque falta mucho camino", apuntó el delantero.

Y agregó: "Ya hablamos de que nos queda la liga local y a partir de este domingo tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos un juego importantísimo, de cero errores atrás y que lo que hemos vivido en estos partidos internacionales sirva para el domingo".

En busca de resultados. Los jugadores de Alajuelense coinciden en que la palabra "proceso" está de más en un equipo como la Liga.

"El proceso habrá sido en el primer semestre, en este segundo semestre ya se conocen mucho los jugadores, y se dio la incorporación de refuerzos, incluyendo los extranjeros, o sea, hay un panorama un poquito más amplio de lo que se quiere hacer y ahora lo que queda es trabajar y sacar resultados, no hay que esperar procesos, ya estamos en una realidad y esperar resultados, nada más", comentó Pablo Gabas.

Según el capitán manudo, con la salida pronta de Concacaf hay que ver qué es lo que pasó y a partir de ahí mejorar.

"No estamos para echarnos a morir, pero sí para ajustar tornillos, ajustar cosas, hay que hacer un análisis total. Falta afinar detalles puntuales en lo que hemos pecado en los últimos partidos, detalles de marca, recorrido, creo que sobre eso ha habido partidos muy seguidos y necesitamos puntualizar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y corregir"

McDonald coincide con Gabas y afirma que para él ese proceso de adaptación a un nuevo técnico y que el propio Floro conociera el entorno en el que iba a trabajar, se cumplió en el torneo pasado.

"Este semestre es de resultados, de todo lo que aprendimos y tenemos que aplicarlo, tenemos que ser conscientes y unirnos más para sacar esto. Es difícil, como jugador nos duele, como afición también, la Concacaf era un torneo por el que teníamos mucha ilusión, teníamos tiempo de esperarlo y que se nos vaya es duro", citó Mac.

"Hay que ser críticos y ver quién está haciendo las cosas bien y quién no, quién está haciendo lo que el profesor pide y quién no, si hay que hacer un poco más, que si tenemos que quedarnos haciendo más trabajo, hay que quedarnos porque lo que estamos haciendo hasta ahora no nos está alcanzando a como nosotros queremos, se tiene que trabajar, hay que insistir, porque en los partidos se corrigen errores mínimos, el grueso de los errores se corrigen en la semana", indicó.

Por su parte, Kenner Gutiérrez afirma que la Liga tiene que estar en el lugar que merece, en lo más alto.

"Hay que mejorar y eso solo con trabajo, porque no está alcanzando, hay que trabajar en la cancha, en pequeños detalles, a la hora de cerrar líneas, no tener despistes, a la hora de definir creo que hay que ser contundentes, estamos en un momento complicado y hay mucha presión", citó el volante.

Él es enfático en que "si queremos ver una mejor versión de la Liga, hay que trabajar".

"Hay que trabajar más porque ahorita con lo que estamos dando no alcanza, necesitamos lavarnos la cara y hay que parar esto, porque necesitamos los resultados positivos. Si los resultados no se dan, ese tipo de cosas pasan y no somos los primeros ni los últimos que entran en un análisis", subrayó Gutiérrez.

Por otra parte, el lateral José Andrés Salvatierra recibió el alta médica, por lo que dependerá del técnico Benito Floro su participación en el juego.