Allen Guevara: 'Sigo defendiendo los colores rojo y negro de Alajuelense'

Futbolista desmiente que va para Herediano

El futbolista afirma que él tiene contrato con la Liga hasta 2018 y que no entiende por qué lo vinculan con otro club

Para evitar malos entendidos y dejar las cosas en claro, el volante Allen Guevara decidió sacar unos minutos de su domingo libre para asegurar que él se siente muy a gusto con su club, Alajuelense.

Durante este fin de semana, en redes sociales se esparció el rumor de que Herediano estaba muy interesado en fichar al Cusuco y que ya la negociación estaba lista.

Sin embargo, el propio jugador lo niega.

"La Liga es tan grande que está en la agenda estando en competición o no. Lo malo, es que se tome el nombre de un jugador para hacer 'noticia' a base de un rumor o de un invento antojadizo", escribió Guevara en su cuenta personal de Facebook.

El volante dijo que no entiende por qué lo vinculan con los florenses. ‬

"‪Mi contrato con el club (Alajuelense) llega hasta el 2018, por lo que no entiendo la razón de involucrarme con otro club", apuntó.‬

"‪Tomo un espacio de mi tiempo en familia para escribir estas breves líneas, las consultas en mis perfiles en las redes sociales son muchos y me parece justo explicarles que mi meta, en lo deportivo, es prepararme bien, junto con los compañeros, para la próxima temporada".

Ante los rumores, algunos aficionados estaban molestos porque no querían verlo en otro club; así como también no faltaba quienes expresaran que el volante ya no le hace falta a la Liga.

"‪Gracias por las muestras de cariño a la afición rojinegra. Y a quienes me escriben diciendo que gracias a Dios me voy, no queda más que decir: lo lamento, pero sigo defendiendo los colores rojo y negro", finalizó Guevara. ‬

Después de lo que fue este Verano, la Liga despidió al defensor ecuatoriano Jefferson Hurtado y al delantero chileno Nino Rojas.

Además, le dio el finiquito a Jossimar Pemberton, Steve Garita y Francisco Rodríguez.

Paralelo a esas salidas, Alajuelense contrató a los volantes Brayan López, Jake Beckford y Din John Arias; así como a los defensores Álvaro Aguilar y Seemore Johnson.











