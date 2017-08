La rabia de Adonis Pineda por el gol con que Carmelita le empató a Alajuelense

Corría el minuto 88 y Alajuelense le ganaba 0-1 a Carmelita en la cancha sintética del Colleya Fonseca, el miércoles.

Adonis Pineda salió mal por un balón y eso le da rabia, porque la acción terminó con un gol de los verdolagas.

Tras el fallo y en el aire, Olman Vargas golpeó con el codo al guardameta de 20 años.

Con su rostro ensangrentado, Adonis aseguró que hubo falta, pero el central Steven Madrigal no cambió de criterio.

La cortada ameritó que le hicieran cuatro puntos de sutura en la ceja derecha.

"Si no hubiera sido falta, no tendría esta cortada en la ceja, pero el árbitro no lo ve así y eso es decisión de él, tampoco vamos a ponernos a reclamar ni a hacer tanto drama, porque estas cosas son parte del fútbol", apuntó Pineda.

Él salió del estadio con la venda que le pusieron en la cabeza para que pudiera terminar el juego.

Su párpado tendía a inflamarse y aún había rastros de sangre.

No sentía dolor, pero sí mucha molestia, porque el arquero oriundo de Hojancha sabe que ese tanto no lo debió encajar.

"Soy un portero a quien no le gusta que le hagan goles, pero lamentablemente cae ese gol, sí tuve varias intervenciones buenas, pero de nada sirve, porque al final hacen un gol que yo siento que nada que ver", dijo.

Lo que reconforta al guardameta es que varios de sus compañeros le hicieron ver que no es el culpable de que a la Liga se le quemara el pan en la puerta del horno contra Carmelita, al ceder dos puntos en el cierre, porque más allá de esa acción, Alajuelense desperdició algunas oportunidades claras.

"El partido tuvimos para ganarlo", apuntó Pineda, para quien el fútbol es un aprendizaje diario.

"Por ejemplo, se han dado situaciones en otros partidos con el fuera de juego, que yo me quedaba esperando a que el árbitro levantara la bandera y no lo hacía. Eso me llevó a ver que en lugar de esperar a que lo sancionen, debo estar atento para terminar la jugada", relató.

Para Adonis fue su segundo partido en la Primera División y, curiosamente, fue en el Colleya Fonseca donde debutó en la máxima categoría, en el último juego que Guilherme Farinha dirigió a los rojinegros. Aquel día, la Liga perdió 3-2 contra Santos de Guápiles.

"Es una cancha en la que debuté y de la que tenía malos recuerdos. Hoy por hoy esos recuerdos quedan en el pasado. Hoy escribimos una nueva historia, hicimos algo bueno en el primer tiempo, en el segundo también, pero nos costó un gol", subrayó.

Pineda también exime de responsabilidad a Olman Vargas y piensa que la cicatriz que le quedará en el rostro puede resumirse en chispas del oficio.

"No creo que el codazo haya sido intencional, es fútbol, hay contacto y era falta, pero bueno... seguimos".

En el camerino manudo respaldan a Adonis, a quien consideran un guardameta de exportación.

"Es un portero de mucha calidad, lo ha demostrado y de todas estas cosas él va a ir aprendiendo y agarrando mucho recorrido y madurez, así que hay que apoyarlo, es un chico con una proyección enorme, un portero de Selección y va por buen camino", comentó Pablo Gabas.

Mientras que el técnico Wílmer López señaló: "En el fútbol siempre van a haber errores y si tuvo que ver en el gol será parte de su madurez, no lo vamos a crucificar por eso. Es un muchacho al que le gusta aprender y va a ir mejorando. Ese gol no es para echarse a morir, lo hará madurar más y le ayudará a la hora de tomar decisiones en el futuro".

Según el doctor de la Liga, Alfredo Gómez, Pineda no tendrá impedimento para ser titular o suplente este sábado, en el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón, pactado para las 7 p. m., en el Morera Soto.

"Me tocó a mí jugar este miércoles, no sé si el sábado le tocará a Mauricio o a mí de nuevo, eso es decisión del profesor. De mi parte, una herida, un corte o una sutura no me detendrán. Si me toca jugar lo haré con ganas y si es Mauricio, lo hará muy bien también", finalizó Pineda, quien efectuó cinco tapadas salvadoras en el partido contra Carmelita.