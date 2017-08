Ministerio de Seguridad demanda a Cartaginés por desobediencia

El Ministerio de Seguridad presentó una demanda contra Cartaginés por "desobediencia", según indicó este martes el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade.

"En este momento el departamento legal ha recopilado toda la informacion necesaria, atinente, y estamos presentando ante el Ministerio Público una denuncia en razón de que consideramos que el partido (del domingo ante Herediano) nunca debió efectuarse y mucho menos al margen de los criterios de seguridad que externó de previo el Ministerio de Seguridad", comentó Andrade.

LEA: Policía detiene a segundo sospechoso de brutal agresión a aficionado de Cartaginés

Al club brumoso le rechazaron el plan de seguridad presentado el martes de la semana anterior y, según Andrade, se le informó de que debían corregirlo, pero lo ignoraron.

Cartaginés se apegó a la autorización de Unafut para realizar el cotejo con la cantidad de oficiales privados que ellos tenían y no con los que exigía el Ministerio.

Andrade permanece en reunión con los jerarcas de equipos nacionales y el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, en el Proyecto Gol en San Rafael de Alajuela.

LEA: Sospechoso de agredir a aficionado de Cartaginés se entregó al OIJ

El también viceministro de Seguridad mencionó, minutos antes de empezar la reunión, que llevaba dos puntos fundamentales para discutir con los dirigentes.

El primero es que se cumplan los planes que pide el Ministerio de Seguridad y, el segundo, que los clubes impidan el ingreso de las barras a los estadios.

"(...) El criterio de la Fuerza Pública no es tomado enserio por parte de los clubes y lamentablemente los partidos se realizan al margen de los avales que pueda generar el ente competente, que en este caso es el Ministerio de Seguridad Pública, y en esa línea creemos importante definir que sin el aval, un partido de fútbol no puede desarrollarse, porque no solamente tiene que ver con la seguridad dentro del recinto, sino también con una serie de coordinaciones y preparaciones, donde las instituciones de primera respuesta estamos involucrados de forma directa", apuntó.

En cuanto a la prohibición de las barras en los recintos deportivos, señaló que el Ministerio da el apoyo para esto, pero la decisión recae sobre los equipos, pues se trata de actividades privadas.

"Hacemos operativos para apoyar, sostener y dar vigilencia para que las barras no ingresen, pero esta es una decisión del organizador, es un evento privado que lucra sobre esto, tiene ganancias y que finalmente decide quién ingresa y quién no, bajo esa máxima del ámbito privado pueden tomar esa decisión".

Accionar de la policía. Juan José Andrade defendió la respuesta de la Fuerza Pública en la trifulca del domingo, previo al juego entre Cartaginés y Herediano.

Al consultarle por qué los policías que estaban cerca del lugar tardaron en atender el pleito, el viceministro de seguridad aseguró que el tiempo fue adecuado de acuerdo al recurso disponible.

"Los tiempos de respuesta obedecieron a una gran cantidad de incidentes que estaba cubriendo la Fuerza Pública desde el mediodía, la gente piensa que los oficiales estaban ahí a los 50 metros sin hacer nada y lo cierto es que en esos instantes tuvimos una serie de incidentes, e incluso se puede ver en una toma que el recurso estaba preparado con el equipo antimotín que se estuvo desplazado en alrededores del estadio. Lamentablemente no pudimos evitar la agresión contra ese aficionado, pero gracias a la respuesta policial se pudo haber evitado otra serie de eventos".